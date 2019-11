"Prata da casa", Gabriel Jesus é sucesso em vendas de camisas do Palmeiras

Que o menino Gabriel Jesus é uma das esperanças do Palmeiras para o futuro, embora já tenha ganhado a vaga de titular na equipe, todos já sabem. Entretanto, fora do campo, o Verdão também já começa a colher os frutos por ter o craque da base no elenco principal e se destacando nos jogos deste ano.

Segundo o site oficial de vendas do clube, o Mundo Palmeiras, o camisa 33 liderou o ranking de camisas mais vendidas em setembro e definitivamente caiu nas graças do torcedor palmeirense, ficando a frente até mesmo da grande contratação da temporada, o argentino naturalizado paraguaio, Lucas Barrios.

Complementam a lista Dudu, Zé Roberto e Cristaldo. O top 5 é composto apenas por jogadores de frente, revelando que neste ano, sem dúvida nenhuma, o ataque do Alviverde tem chamado muito atenção. No Campeonato Brasileiro, é o melhor da competição com 49 gols marcados.

O jovem atacante do Verdão já é ídolos dos pequeninos palmeirenses e aproveitou esta sexta-feira (02), para realizar o sonho de um garoto muito especial. Bruninho, está internado no Hospital Sirío-Libanês em tratamento contra a leucemia e pôde jogar video game com o craque palestrino.

O garoto de apenas cinco anos já conseguiu um doador de medula óssea e muito em breve fará o transplante. Logo logo poderá ver o time de coração e o ídolo de pertinho, no Allianz Parque. No game, acabou vencendo o atleta do Verdão e de quebra ganhou uma camisa oficial autografada.

Embora a lista de convocados para o jogo contra a Chapecoense ainda não tenha saído, Gabriel Jesus é nome certo entre os titulares. A partida acontece no domingo (04), as 18h30 (horário de Brasília), na Arena Condá e é de grande importância para que o Palmeiras se mantenha no G-4.