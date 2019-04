Santos bate Figueirense e garante clássico paulista na semifinal da Copa do Brasil

Jogo de volta das quartas-de-final da Copa do Brasil, disputado no estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP). Público: 29.468 torcedores

Na noite dessa quinta-feira (1), Santos e Figueirense duelaram pelas quartas-de-final da Copa do Brasil de 2015 no estádio do Pacaembu,. Jogando com time misto, a equipe catarinense pouco assustou, perdeu por 3 a 2 e confirmou a vantagem conseguida no jogo de ida, quando venceu por 1 a 0 com gol de Gabriel.

Com a vitória, o Alvinegro Praiano passou para a fase semi-final da competição, na qual encara o rival São Paulo, que passou pelo Vasco, nos dias 21 e 28 de outubro, ainda sem horário e locais confirmados. Já o Figueirense foca na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, visto que está no Z-4 há quatro rodadas.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o Fluminense no domingo (4), às 16h. No mesmo dia e horário, o Figueirense faz duelo direto contra o rebaixamento diante do Goiás, no Serra Dourada.

Dupla brilha e Santos amplia vantagem

Nos dez primeiros minutos, o Figueirense tomou a iniciativa pois precisava do gol para seguir vivo na competição, e tentava chegar ao ataque em boas trocas de passes. Porém, o ímpeto catarinense logo foi controlado pelo eficiente sistema defensivo santista. Aos 14, o Santos chegou pela primeira vez com cruzamento de Daniel Guedes, que não resultou em uma grande chance.

O jogo seguiu sem muitas emoções até Marquinhos Gabriel, aos 20, acertar um lindo lançamento, ainda no campo de defesa, para Gabriel. O atacante recebeu, invadiu a área e, perto da linha de fundo sem ângulo, tentou cruzar para Ricardo Oliveira, mas a bola teve um leve desvio no experiente goleiro Felipe e balançou as redes.

Oito minutos depois, foi a vez de Gabigol retribuir o passe recebido no primeiro gol com um lindo cruzamento de três dedos, feito na ponta direita, que confundiu a zaga do Figueirense. Marquinhos Gabriel apareceu livre na pequena área para acertar um cabeceio certeiro no canto direito do goleiro.

Precisando de três gols para passar de fase, o Figueirense até tentava, mas não conseguia grande oportunidades. Porém, aos 35, Thiago Santana chutou de fora da área e a bola desviou na defesa santista, sendo mandada para escanteio. Na cobrança, Ricardinho encontrou Bruno Alves na primeira trave, que cabeceou para trás, tirando a bola do alcance de Vanderlei. Depois disso, a primeira etapa terminou sem mais nenhum lance de perigo, apenas com cautelosas trocas de passe.

Neto Berola entra, marca no início e garante vaga para o Santos

No intervalo, o técnico Dorival Júnior tirou o meio-campista Rafael Longuine de campo para escalar Neto Berola. E a alteração deu certo. Aos dois minutos, Berola avançou pela ponta e conseguiu escanteio para o Santos. A cobrança foi curta para Daniel Guedes, que, com perfeição, cruzou para o recém-ingressado jogador na segunda trave. Neto Berola disputou com defensores do Figueirense e levou a melhor, estufando as redes do Pacaembu. A classificação ficava quase impossível para o Figueira e seu ataque pouco produtivo, que àquela altura precisava de três gols.

Aos 11 minutos, Hudson Coutinho tirou Bruno Dybal para colocar o experiente Carlos Alberto, que voltou recentemente de lesão. Logo em sua primeira rodada, arrancou pelo meio do campo e serviu Elias, que foi travado na hora do chute. O atacante logo depois foi substituído pelo talentoso Clayton, que havia sido poupado no início da partida.

O Figueirense até pressionou para conseguir marcar os gols necessários para a classificação, mas parava na zaga santista, que trabalhou com eficiência para desacelerar o ritmo do time catarinense. Em uma das poucas falhas no campo de defesa da equipe do litoral paulista, aos 42, Serginho perdeu a bola, que sobrou para Carlos Alberto. O meia não perdoou: ajeitou e bateu no contra-pé de Vanderlei, para diminuir a vantagem do peixe e dar uma última esperança para o Figueira.

Porém, depois disso, não houve mais chances de gol. Clayton tentava mas não conseguia concluir com objetividade. Aos 48 do segundo tempo, o árbitro goiano encerrou a partida, garantindo ao Santos a classificação para as semifinais.