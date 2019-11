Guia VAVEL do mata-mata do Brasileirão Série C 2015

A fase final do Campeonato Brasileiro Série C 2015 se inicia neste sábado (03). Chegamos na etapa de mata-mata do torneio e Vila Nova, Fortaleza, Confiança, ASA, Tupi, Londrina, Brasil de Pelotas e Portuguesa foram os oitos clubes melhores colocados. Neste guia, a VAVEL Brasil resume para você tudo que de melhor aconteceu na terceira divisão do futebol brasileiro.

Tabela do mata-mata da Série C 2015

CONFRONTOS Brasil de Pelotas X Fortaleza Tupi X ASA Vila Nova X Portuguesa Confiança X Londrina

Grupo A: Fortaleza, ASA, Vila Nova, Confiança

• Fortaleza

Já são seis anos. Seis anos que o Fortaleza luta com todas as suas forças para sair da tão temida terceira divisão do futebol brasileiro. Como de costume, o Tricolor do Pici terminou a primeira fase na liderança do seu grupo e chega como favorito para seu confronto diante do Brasil de Pelotas.

Com o melhor aproveitamento da competição, 67%, o Fortaleza tem como destaque seu equilíbrio, tendo em vista que possui a segunda melhor defesa, onde sofreu apenas 14 gols, e o melhor ataque, marcando 30 gols. Mais um mata-mata e após fracassar duas vezes, o tricolor vai em busca da tão sonhada volta a Série B.

• ASA

O ASA retornou a Série C neste ano, mas está fazendo um ótimo caminho para retornar a segunda divisão. Liderado pelo ótimo meio-campista Didira, a equipe de Arapiraca começou o campeonato com algumas atuações irregulares, mas no segundo turno foi muito bem e se classificou com certa folga.

Os alagoanos são, sem dúvida, os favoritos para o confronto contra o Tupi. Tem um elenco mais recheado, além de decidirem a vaga em casa. Seu experiente plantel terá de ser regular e garantir o retorno da equipe para a Série B.

• Vila Nova

Ao lado do Fortaleza, o Vila Nova não ficou fora do G-4 no Grupo A durante todo o campeonato. Dono da melhor defesa do campeonato com 13 gols sofridos, a equipe que tem Frontini como principal referência no ataque demonstra ser um time bem compactado dentro de campo, o que pode ser determinante para esta fase.

O adversário dos goianos é a Portuguesa, que suou para se classificar no Grupo B. Esse é, provavelmente, o duelo mais equilibrado das quartas, com duas equipes bem iguais e que fizeram um bom campeonato. O Vila Nova deu uma leve caída no final do campeonato, mas chega bem para o mata-mata.

• Confiança

A equipe sergipana é, sem dúvida, a que chega com mais moral para a fase de mata-mata. São seis jogos sem perder no campeonato, sendo cinco vitórias e um empate importantíssimo fora de casa diante do Fortaleza.

Foi uma arrancada fantástica em busca da quarta colocação. O Confiança passou de uma equipe quase eliminada, para a quarta classificada no Grupo A. Mesmo a vaga tendo sido decidida apenas na última rodada diante do Salgueiro, os sergipanos mostraram que podem e devem dar muito trabalho para o Londrina nas quartas.

Grupo B: Londrina, Portuguesa, Tupi, Brasil

• Londrina

Com 61% de aproveitamento, o Londrina fez a melhor campanha do Grupo B nesta primeira fase. Foram oito vitórias, sete empates e apenas duas derrotas, que contabilizaram 31 pontos e a liderança isolada na fase de grupos. Bruno Batata é o grande destaque, sendo artilheiro da equipe com cinco gols marcados.

Nesta última rodada, venceu o já rebaixado Madureira fora de casa e selou sua classificação. Terá a vantagem de decidir em casa no mata-mata e é cotado como um dos principais favoritos para subir à segunda divisão. O futebol paranaense tem abraçado o Londrina nesta campanha.

• Portuguesa

Após amargar dois rebaixamento seguidos, a Portuguesa volta a ter esperança em seu horizonte. Apesar de não ser o maior dos triunfos na história vitoriosa do clube, a luz no fim do túnel parte da classificação ao mata-mata da Série C. Encerrou a primeira fase vencendo a Tombense, por 1 a 0, dentro do Canindé.

Com os mesmos 30 pontos do Tupi, porém, com cinco gols a mais de saldo, os paulistas subiram o primeiro degrau de sua recuperação na segunda colocação do Grupo B, tendo a vantagem de decidir em casa no mata-mata. Destaque para Guilherme, artilheiro lusitano e da Série C com 12 gols marcados.

• Tupi

Mesmo sem apresentar seu melhor futebol, O Tupi se deu ao luxo de classificar-se com derrota na última rodada da fase de grupos da Série C. Com 30 pontos, porém menos saldo que a Portuguesa, ficou na terceira colocação do Grupo B após ser derrotado pelo Brasil de Pelotas, concorrente direto à vaga, por 2 a 0.

Entretanto, apesar de amargar três derrotas seguidas nas últimas três rodadas, o Tupi fez uma excelente campanha nesta primeira fase e tem chamado atenção no cenário nacional, indo longe de diversos torneios. Apesar dos pesares, beliscou a liderança em algumas oportunidades e é uma das favoritas para subir à segunda divisão.

• Brasil de Pelotas

O Brasil de Pelotas teve de esperar até o apito final de todos os jogos da 18ª rodada para comemorar sua classificação ao mata-mata da Série C. A missão gaúcho não era das mais fáceis: superar a venda de Leandrão, seu artilheiro, para o Vasco, se recuperar após sete jogos sem vitória, derrotar um concorrente direto à classificação e torcer por uma combinação de resultados. Tudo aconteceu.

O Juventude derrotou o Guaratinguetá por 3 a 0, o Guarani goleou o Caxias por 5 a 3, mas a vitória do Brasil de Pelotas por 2 a 0 contra o Tupi foi suficiente para encerrar a primeira fase com os mesmos 29 pontos dos três concorrentes, mas tendo um gol de saldo a mais. Após tanto sofrimento, resta saber qual equipe entrará no mata-mata: a brilhante do início da Série C ou a abatida desta reta final.