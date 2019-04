Pratto brilha, quebra jejum e comanda vitória do Atlético-MG contra o Coritiba

Partida válida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, realizada no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná. Público: 17,179 espectadores.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, realizada no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná. Público: 17,179 espectadores.

Após cinco jogos sem balançar as redes, o atacante Lucas Pratto enfim quebrou o incômodo jejum. No Couto Pereira, o argentino comandou a vitória do Atlético-MG sobre o Coritiba, por 3 a 0, na noite deste sábado (3), em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 9 participou do primeiro gol, deu o passe para o segundo e fechou o marcador ao converter cobrança de pênalti.

Com o resultado, o Galo chega a 56 pontos e diminui a vantagem para o líder Corinthians, que joga neste domingo (4) contra a Ponte Preta, para quatro pontos. Já o Coritiba permanece na 14ª colocação com 33 pontos e vê a zona de rebaixamento se aproximando novamente.

Devido à data Fifa, o Campeonato Brasileiro vai parar por uma semana e meia. Assim, Coritiba e Atlético voltam a jogar somente no dia 14 (quarta-feira). O Coxa visitará o Joinville, em Santa Catarina, às 21h (de Brasília), enquanto o Galo receberá o Internacional, às 19h30 (de Brasília), no Independência.

Goleiros brilham na primeira etapa

A primeira oportunidade de gol na partida saiu com menos de um minuto. Giovanni Augusto roubou a bola no meio-campo e acionou Lucas Pratto, que finalizou no lado de fora da rede. Ambas as equipes se estudavam bastante antes tentar, de fato, a infiltração na defesa adversária.

Porém, aos 11 minutos, o Coritiba construiu grande jogada pela direita e quase abriu o marcador. Lúcio Flávio achou Negueba entre a linha defensiva atleticana, mas o camisa 7 do Coxa parou em Victor. Henrique Almeida pegou o rebote, mas Negueba, impedido, participou da jogada e o árbitro parou o lance.

O Atlético não se abateu e respondeu à altura dois minutos depois. Luan avançou em velocidade pela direita e cruzou para Giovanni Augusto, que, livre dentro da área, pegou muito forte na bola e a mandou por cima do gol.

A equipe mineira manteve o ritmo e continuou em cima. Luan novamente apareceu, mas desta vez com um lindo passe, e deixou Pratto cara a cara com Wilson. O camisa 9, porém, não conseguiu superar o goleiro, que fez grande defesa com o pé esquerdo e evitou o tento. Minutos depois, Wilson salvou o Coritiba outra vez em arremate de fora da área do lateral Marcos Rocha.

Compactado e com muita intensidade, o Galo envolvia o Coxa com certa facilidade e tranquilidade, mas pecava na hora de definir – vide as finalizações de Giovanni Augusto e Lucas Pratto. A punição pelos erros na frente quase veio aos 29 minutos, quando Henrique Almeida forçou Victor a fazer outra bela defesa.

O Coritiba igualou o nível de jogo do Atlético antes do intervalo, e Lúcio Flávio, de fora da área, chegou a exigir boa defesa de Victor em finalização de fora da área. No entanto, quem abriu o placar no Couto Pereira foi a equipe mineira. Lucas Pratto apareceu pela direita e cruzou para Thiago Ribeiro, que dividiu com o lateral Leandro Silva e mandou para o gol – a arbitragem deu gol contra.

Pratto define no segundo tempo

O Coritiba voltou para a segunda etapa disposto a empatar o jogo. Não à toa, o treinador Ney Franco promoveu a entrada do atacante velocista Thiago Galhardo no lugar de Marcos Aurélio. Mas quem continuou em cima foi o Atlético, principalmente com Pratto. O atacante atleticano flutuava bastante pelo campo ofensivo e complicava a marcação do Coritiba.

E o Galo marcou o segundo tento na partida em jogada cujo Pratto foi fundamental. Em jogada semelhante à do primeiro tento, o camisa 9 caiu pela direita e forneceu um passe na medida para Giovanni Augusto, que tocou entre as pernas do goleiro.

Com gols de desvantagem no placar, o Coritiba foi para cima. Aos 23 minutos, Lúcio Flávio cobrou falta com perfeição por cima da barreira, mas Victor se esticou todo para espalmar a bola à linha de fundo. O meia Luan assustou os atleticanos em arremate de fora da área, porém a bola passou próxima à trave esquerda de Victor.

A partida ganhou mais movimentação após os 30 minutos da segunda etapa. Ambas as equipes apostavam no contra-atraque e, com isso, se expunham bastante. Depois de Thiago Ribeiro quase marcar o terceiro do Atlético, o Coritiba respondeu com Henrique Almeida, que driblou Victor, mas não conseguiu se equilibrar em pé para diminuir a vantagem alvinegra.

Aproximando o fim de jogo, o treinador Levir Culpi colocou o volante Josué no lugar de Lucas Pratto, mas antes o atacante foi “coroado” pela grande atuação no Couto Pereira. O jogador sofreu pênalti do goleiro Wilson e não hesitou na cobrança da penalidade: bola para um lado e goleiro para o outro. Assim, o Galo apenas administrou o restante do jogo e conquistou mais três pontos fora de casa.