Na reta final do Brasileirão, Tite admite ansiedade: "Expectativa pessoal muito grande"

Nem mesmo o treinador mais experiente e calejado no mundo do futebol escapa da ansiedade e nervosismo quando se chega a reta final de um torneio. E Tite demonstrou isso na entrevista coletiva que concedeu no fim da tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.

O comandante da equipe líder do Campeonato Brasileiro admitiu viver sob ansiedade com as rodadas finais do torneio se aproximando. O Corinthians lidera com 7 pontos de vantagem para o Atlético MG, mas o treinador prega foco no trabalho e cabeça boa para administrar essa ansiedade.

"Eu vivo uma expectativa pessoal muito grande, tal qual o torcedor. Cada jogo que passa gera uma expectativa. O que tem de fazer? Foco no trabalho, na nossa preparação. Senão você viaja demais. Faz o teu bem feito e administra a ansiedade de forma natural."

Torcida, diretoria, jogadores e comissão técnica vivem a intensidade desses momentos finais. Mas Tite não quer relaxamento, diz que há várias coisas ainda em jogo no campeonato e pra trabalhar no Corinthians, é preciso apenas pensar no próximo jogo.

"Para vocês é lógico, é natural, é humano projetar algo. Mas aqui no Corinthians você não consegue pensar em outra coisa que não seja o próximo jogo. Há uma série de variáveis neste campeonato. Equipes mais próximas do título, outras buscando a Libertadores. Enrolei, enrolei e enrolei para dizer que é jogo a jogo."

O treinador trabalha forte para manter o ritmo na liderança. A busca pelo hexa e seu segundo título do Nacional passa por Campinas, quando o Corinthians visita o Moisés Lucarelli para encarar a Ponte Preta. Sobre a partida, Tite espera que seu time repita o mesmo futebol que apresenta jogando em casa.

"Jogar em Campinas tem um grau de dificuldade maior. De novo um grande jogo, e nossa ambição de repetir padrão. O diferente é, em momentos de pressão, fazer aquilo que você faz normalmente. A bola não vai queimar no pé. Agir com naturalidade. Fazer fora de casa o que você faz dentro dela."

Domingo, à partir das 16 horas, horário de Brasília, a VAVEL Brasil transmite em tempo real, tudo de Ponte Preta x Corinthians com o melhor minuto a minuto da internet brasileira.