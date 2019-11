Mano testa Damião no time titular, mas mantém dúvida sobre Cruzeiro que enfrentará o Grêmio

Mano Menezes comandou um treino coletivo nesta sexta-feira (2), na Toca da Raposa II, e praticamente definiu o Cruzeiro que deve enfrentar o Grêmio, no próximo domingo (4), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A única dúvida ficou no ataque. Sem Alisson, que operou o joelho direito e só deve voltar a jogar em 2016, o treinador testou Leandro Damião ao lado de Allano e Willian. Depois, o camisa 9 deu lugar a Júlio Baptista.

Mano, no entanto, ainda não decidiu quem vai começar o jogo no domingo. “O Damião já vem fazendo trabalhos normais. É uma característica diferente do Alisson, mas precisamos tomar essas decisões em cima disso, da ideia de jogo, da necessidade de equilibrar o meio-campo. As decisões que tenho de tomar implicam nisso, ou iniciar com jogador de característica de homem final, como Damião, ou manter o Willian e colocar um ‘meia-ponta’, para termos essa bola chegando com qualidade. A decisão estará baseada nessas duas possibilidades”, explicou.

O comandante também falou sobre as características de Júlio Baptista, que exerce uma função dentro de campo próxima à de Alisson. “Júlio Baptista não é exatamente um jogador de lado, mas é um meia, ponta-de-lança, tem mais característica de meio-campista do que de um jogador que atua entre os dois zagueiros. Aí eu manteria muito do que a gente vem fazendo até agora da disposição da equipe. O jogador de lado seria o Allano, que é o que a gente fez nos últimos jogos todos”, analisou.

Enquanto Júlio Baptista atuou nos últimos minutos da vitória diante do Coritiba, na última rodada, após longo tempo se recuperando de uma cirurgia no joelho, Leandro Damião ainda não teve a oportunidade de disputar um jogo sob a batuta de Mano. O camisa 9 esteve lesionado durante as seis partidas que o treinador realizou à frente do clube mineiro.

Mano insinuou que a questão física de ambos os jogadores não deve servir como parâmetro na escolha de quem será titular no domingo. “Os dois, fisicamente, estão muito próximos. O Júlio vem de uma parada maior, mas o Damião de uma parada mais recente, que atrapalhou tanto quanto. A questão que me causa dúvida é a questão tática, de posicionamento em campo, porque são jogadores de características diferentes”, afirmou.

A decisão de qual equipe deve ir a campo diante do Grêmio deve ser tomada no treino matutino desde sábado (3), o último antes do duelo. “O mais importante é o Cruzeiro estar forte, porque o adversário vai exigir isso. Fizemos um treino de ajustes. Ainda vamos fazer mais ajustes amanhã [sábado]. Não ficou como gostaria”, admitiu Mano.

Para o jogo, o treinador não terá à disposição o lateral-direito Ceará, com dores no joelho, e o meia-atacante Marquinhos, que deslocou o ombro direito na primeira parte do treino desta sexta-feira. Assim, o Cruzeiro deve ir a campo com: Fábio; Fabiano, Manoel, Bruno Rodrigo e Fabrício; Willians, Henrique e Ariel Cabral; Allano, Damião (Júlio Baptista) e Willian.