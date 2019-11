Resultado Internacional x Sport no Brasileirão 2015 (2-1)

Ficamos por aqui em mais esta transmissão. Muito obrigado a você, leitor da VAVEL Brasil, que seguiu conosco a vitória do Internacional por 2 a 1 diante do Sport, no Beira-Rio. Continue ligado no site para acompanhar as notícias que repercutem este confronto, além das outras partidas nesta 29ª rodada do Brasileirão. Até a próxima! :)

No outro jogo das 18h30 deste sábado, o Atlético-MG goleou o Coritiba, por 3 a 0, no Couto Pereira, e segue sua perseguição ao líder Corinthians. Às 21h, o São Paulo recebe o Atlético-PR. O Internacional torce contra os paulistas, que, com vitória, voltam a figurar na frente do Colorado na tabela e briga pelo G4.

Agora, o Brasileirão tem uma pausa de uma semana e meia devido aos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Na volta, o Inter visita o Atlético-MG, no Independência, quarta-feira (14), às 19h30. Nos mesmos dia e horário, o Sport recebe o Avaí na Ilha do Retiro.

Sport segue sendo o único time no Campeonato Brasileiro sem nenhuma vitória fora de casa. Com a derrota, o Leão estaciona na 10ª posição e deve se distanciar ainda mais do G4 após o fim da rodada.

Com gols de Lisandro López e Rodrigo Dourado, o Inter bateu o Sport por 2 a 1, no Beira-Rio, e agora está colado no G4 do Brasileirão. Com 44 pontos, o Colorado está a apenas um do Palmeiras, primeira equipe na zona de classificação à Libertadores.

Rodrigo Dourado, autor do gol da vitória: ''Muito feliz, todo mundo sabe que eu estava procurando esse gol faz tempo. No primeiro tempo tive chances mas o goleiro pegou. Minha estreia foi em 2012 contra o Sport aqui, e tinha que ser contra o Sport o primeiro gol. Quero agradecer ao Fernandão, que me deu a primeira oportunidade aqui no Inter''. Emocionado o garoto.

Régis: ''Conseguimos buscar o empate, estávamos melhor no jogo mas infelizmente demos bobeira e tomamos outro gol. Agora não tem o que lamentar, temos que trabalhar e corrigir os erros para voltarmos melhor''.

50' TERMINA O JOGO NO BEIRA-RIO!!! INTERNACIONAL 2x1 SPORT!

50' Silva busca lançamento para Valdívia mas dá nas mãos de Danilo Fernandes.

49' Renê ataca pela esquerda, mas Léo protege e ganha tiro de meta para o Inter no último minuto.

49' Nilton rouba a bola e espera Vitinho sair do impedimento para tocar. Volante dá o passe, mas o camisa 21 ainda estava em posição irregular.

48' Léo estica para Vitinho, mas Renê tira para lateral.

48' Sport vem para o tudo ou nada.

47' Marlone lança Hernane, que não domina a bola. Tiro de meta.

47' Cinco minutos de acréscimo.

46' Cartão vermelho direto para Diego Souza. Camisa 88 dá um rapa em Léo, fora de campo!

46' Élber cruza e Léo tira.

45' Vitinho recebe de Rodrigo Dourado, coloca na frente e é desarmado por Renê. O camisa 21 faz a falta no lateral.

43' Cartão amarelo para Nilton. Por carrinho em Renê.

42' Renê é acionado pela esquerda, vai ao fundo e sai com bola e tudo, pressionado por Paulão.

41' Diego Souza força passe para Hernane, que não chega. Alisson pega.

41' Sport vem para cima no final da partida. Jogo eletrizante no Beira-Rio.

40' Marlone cobra falta de frente para o gol levantando na área. Matheus Ferraz desvia para fora.

40' Troca final no Inter. Sai Anderson, aplaudido e de boa atuação, dando lugar ao volante Silva, oriundo da base e constantemente utilizado por Argel.

39' Foi o primeiro gol de Rodrigo Dourado com a camisa do Internacional. Tento que vai alçando o Inter ao 5º lugar do Brasileirão, a um ponto do Palmeiras, primeiro time no G4 da competição.

38' Régis cruza e Léo afasta de cabeça. Sport em cima.

37' GOL DO INTER! RODRIGO DOURADO! Valdívia cruza da esquerda e Rodrigo Dourado entra embalado na área para cabecear de modo perfeito, sem chance alguma para Danilo Fernandes, que fica parado! Inter na frente de novo! 2 a 1.

37' Régis derruba Vitinho na intermediária ofensiva do Inter.

36' Vitinho recebe na meia-lua e tenta passar por dentro de dois defensores do Sport. Sem sucesso.

35' GOL DO SPORT! ÉLBER! Diego Souza puxa contragolpe em velocidade e rola para Élber, que domina na cara de Alisson, pensa e tira do goleiro do Inter. Tudo igual no Beira-Rio: 1 a 1.

34' Última troca de Falcão no Sport. Sai Wendel e entra Régis.

34' Vitinho recebe de Alex e arrisca. A bola explode na marcação e sai pela linha de fundo.

33' INCRÍVEL! Valdívia pega rebote, vai ao fundo, dribla Samuel Xavier e cruza para Ernando. Na marca do pênalti, o zagueiro fica na boa para marcar o gol mas dá uma rosca para trás, de perna esquerda. Coisa feia!

33' Anderson cruza e Rithely tira de cabeça.

32' Cartão amarelo para Renê. Fez falta em Léo no flanco direito ofensivo do Inter. Boa falta.

31' William toma amarelo ao sair de campo. Estava pendurado e está suspenso contra o Atlético-MG.

31' Troca de lateral por lateral no Inter. Sai William e entra Léo.

30' Anderson recebe de Vitinho na frente da área, abre espaço para finalizar mas opta por passe para Valdívia. Bola sai muito forte e Danilo Fernandes pega.

30' Hernane chuta de longe e a bola explode em Ernando.

29' Diego Souza cruza duas vezes para a área do Inter e Nilton afasta de cabeça em ambas.

29' Marlone cruza, Alisson sai mal e a bola fica pipocando. Defesa do Inter corta.

28' Marlone cobra fechado e Alex mergulha tocando para escanteio.

28' Vitinho derruba Wendel no flanco esquerdo de ataque dos pernambucanos. Falta boa para levantamento na área.

27' Mudança de centroavante no Sport. Sai André e entra Hernane, o Brocador.

26' Em Curitiba, Giovanni Augusto marca: Coritiba 0x2 Atlético-MG.

26' Valdívia fica sem opções ao dominar na frente da área. Ele procura alguém e passa para Vitinho, que vai ao fundo e cruza em cima de Matheus Ferraz. A bola bate no zagueiro do Sport e depois na mão do atacante colorado. Falta.

25' Vitinho levanta na área e Nilton cabeceia por cima.

24' Cartão amarelo para Samuel Xavier. Por puxar Valdívia em contragolpe.

24' Jogo recomeça. Inter está na frente do placar com gol polêmico, mas legal.

23' Replay deixa claro que o gol foi legal.

22' Muita reclamação dos atletas do Sport. Não aceitam a marcação do gol.

21' Time do Sport reclama muito de toque de mão do argentino no lance do gol.

20' GOL DO INTER! LISANDRO LÓPEZ! Anderson cruza da esquerda e Lisandro López, na pequena área, dá de peito. Danilo Fernandes chega a tocar na bola, mas ela morre no fundo das redes do Sport após o atacante colorado empurrar com o corpo para dentro da meta, em cima da linha. Aberto o placar: 1 a 0 Inter.

19' Élber carrega, vê espaço aberto e conclui de fora da área. Sem perigo para Alisson.

18' Samuel Xavier cruza, a bola desvia em Rodrigo Dourado e fica amortecida para André, que entra na área embalado e toca de cabeça fraco nas mãos de Alisson.

18' Vitinho cruza rasteiro da direita e Durval tira.

17' Alex ataca pelo flanco esquerdo e erra passe. Lateral para o Sport.

15' Troca no Sport. Sai Maikon Leite para entrada de Élber.

15' Alex bate a falta muito mal, por baixo. Paulão pega sobra e cruza muito mal.

14' No primeiro lance em campo, Vitinho desarma Renê e deixa com Anderson. O camisa 8 aciona Lisandro, que passa para Vitinho de novo. Ele sofre falta na intermediária.

13' Anderson é flagrado em impedimento.

12' Alex força lançamento para Lisandro e acerta os braços de Danilo Fernandes.

12' Substituição no Internacional. Sai Réver e entra Vitinho. Ernando vai para a zaga e Alex para a lateral-esquerda.

11' Vitinho vem aí no Inter.

11' Maikon Leite lança André em contra-ataque e o centroavante não domina.

10' Valdívia toca para William, que não domina e deixa a bola sair pela lateral.

9' Diego Souza coloca por cima da barreira e Alisson pega sem problemas.

8' Renê pega a bola no campo de defesa, carrega e faz fila até a intermediária, quando é derrubado por Rodrigo Dourado. Boa falta para o Sport.

7' Diego Souza aciona Maikon Leite em contragolpe mas Réver se estica e corta de forma perfeita.

6' Samuel Xavier estica para Marlone na área. William protege e a bola sai em tiro de meta.

4' Inter faz boa triangulação mas Valdívia esquece da bola!

3' DANILO FERNANDES! MAIS UMA! Ernando cruza da esquerda e Lisandro López sobe bonito para cabecear e exigir grande defesa do goleiro! De novo!

2' Inter toca a bola e não consegue infiltrar.

19:31 COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Inter ataca para o lado direito e Sport para o esquerdo.

19:30 Sport também igual.

19:29 Inter de volta, sem mudanças.

Internacional e Sport protagonizaram 45 minutos muito equilibrados no Beira-Rio. Porém, apenas o Colorado teve chance clara, quando Lisandro López acertou o travessão em cruzamento de William. Danilo Fernandes, arqueiro do Leão, interveio três vezes para salvar o time de Pernambuco e manter o zero no placar.

Rodrigo Dourado: ''Criamos bastante, uma pena não ter saído o gol, mas vamos bucar o resultado''.

46' Termina o primeiro tempo! Inter 0x0 Sport.

45' William arrisca de muito longe e Danilo Fernandes defende firme.

45' Thiago Ribeiro faz: Coritiba 0x1 Atlético-MG, no Couto Pereira.

44' Valdívia recebe sozinho, encara todo mundo e perde a bola.

43' Alisson é obrigado a sair do gol e colocar para fora bola lançada para Maikon Leite.

43' Em contragolpe, Anderson tenta passar por Matheus Ferraz e cai. Nada marcado.

42' Valdívia recebe na ponta direita, leva para o meio e finaliza de esquerda. Danilo Fernandes pega tranquilamento, no centro da meta.

41' UHHH!! Alex rola para Valdívia, que manda para o gol. A bola desvia, faz curva e quase entra no canto oposto ao que Danilo Fernandes foi.

40' Anderson costura, deixa para Ernando e empurra o próprio companheiro, mas o árbitro marca falta de Wendel sobre o jogador colorado! É perigosa.

39' Anderson força passe para Alex e erra novamente.

37' QUASE GOL DE NILTON! Anderson desarma Marlone na direita e toca para dentro. Nilton conclui de perna esquerda, quase na pequena área, mas joga para fora!

36' Alex bota na frente e sofre falta de Wendel na intermediária.

35' Diego Souza tenta ativar André, por cima. Paulão sobe mais, antecipa e afasta. No rebote, Lisandro sofre falta de Wendel.

34' DANILO FERNANDES! Alex cruza, Matheus Ferraz tira no pés de Anderson. O camisa 8 bate de primeira e o goleiro do Sport busca no cantinho direito!

32' Sport sai em contra-ataque. Anderson faz falta sobre Diego Souza no círculo central.

31' Valdívia ajeita para trás e Nilton manda de primeira, de fora da área. A bola desvia e sai.

30' NO TRAVESSÃO! William cruza da direita, a bola passa por todo mundo e Lisandro López chuta no travessão, sem ângulo!

28' Lisandro López recebe cruzamento de Nilton, ajeita e finaliza mal.

28' Matheus Ferraz manda chutão na saída de bola e entrega para Réver.

26' Alex bate direito e Danilo Fernandes agarra sem dificuldades.

25' Falta de Wendel sobre Anderson na intermediária ofensiva do Inter. Boa chance.

25' Nilton ergue demais o pé em dividida com Rithely no centro do gramado. Falta.

24' Alex carrega em contragolpe e aciona Anderson, que devolve errado para o camisa 12.

23' Samuel Xavier lança buscando Maikon Leite no corredor direito, mas a bola vai muito forte e sai no fundo do campo.

22' William recebe de Anderson e erra mais um passe.

21' William cruza e Danilo Fernandes sai do gol para segurar. No contragolpe, Diego Souza erra passe para Maikon Leite.

20' Alex cruza e Nilton cabeceia por cima.

19' Paulão lança Alex e Samuel Xavier desvia pela linha de fundo.

18' Alex cruza e Lisandro López cabeceia por cima. De qualquer forma, já era marcado impedimento do argentino.

18' Valdívia aproveita que a bola se oferece e tenta chapéu em Matheus Ferraz, mas não tem sucesso.

17' William cruza, Lisandro López se estica para antecipar mas não consegue e a bola fica para Samuel Xavier.

16' Marlone aciona Maikon Leite na área, mas Ernando se antecipa e afasta. Na sequência, Renê cruza e o camisa 11 do Sport testa fraco, nas mãos de Alisson.

15' William faz falta de ataque em Marlone, pela direita ofensiva colorada. Finalmente blitz do Inter parece acabar.

14' Camisa 12 cruza de novo, a bola passa por todo mundo e fica com Paulão no lado direito da área, que tem tempo para dominar e pensar, mas bate em cima da defesa.

14' Alex cruza mal e Renê tira para novo escanteio.

14' Rodrigo Dourado invade a área e Matheus Ferraz toca para escanteio.

12' BOMBARDEIO VERMELHO! Na cobrança do escanteio, Rodrigo Dourado cabeceia, Danilo Fernandes defende muito bem e a bola volta para o volante. Ele bate tentando achar Lisandro, Renê tira e Alex chuta de primeira no rebote, para fora.

12' DANILO FERNANDES SALVA O SPORT! Valdívia recebe na direita, tenta passe para William no centro e a defesa tira. A bola volta para o Poko Pika, que chuta de primeira, de perna esquerda. Danilo Fernandes faz linda defesa.

11' André finaliza de perna esquerda, de fora da área. Bola sai sem perigo à direita de Alisson.

10' Sport é quem dá as cartas na partida. Inter fica todo atrás, com Lisandro López e Alex marcando no campo ofensivo.

9' William centraliza com o domínio da bola, erra passe e Alex mata contra-ataque com falta em André.

8' Sport pressiona, consegue escanteio mas Inter consegue amenizar o perigo.

7' Defesa vermelha afasta o perigo na cobrança, com Ernando.

6' INCRÍVEL! Diego Souza pega a bola no meio do gramado, conduz até a área, tenta driblar Alisson e a redonda sai em escanteio. Que jogada!

6' Anderson procura Alex no centro da área mas Durval corta.

5' Maikon Leite recebe de Matheus Ferraz, carrega e cruza, mas a bola passa por todo mundo.

5' Já levanta o camisa 29.

4' Valdívia fica caído após chegada de Rithely. Não foi assinalada falta.

4' Samuel Xavier cruza rasteiro, Réver toca para trás e Alisson defende.

3' Em contragolpe, Valdívia busca lançamento para Alex mas Durval tira.

2' Alex cruza da esquerda mas Matheus Ferraz corta de cabeça, tranquilo.

2' Anderson tenta acionar Valdívia mas passa muito forte.

1' Sport ataca pelo lado direito. Ernando corta e cede lateral.

0' Inter ataca para o lado esquerdo das cabines de imprensa. Sport para o direito, obviamente.

18:30 COMEÇA O JOGO NO BEIRA-RIO!

18:29 Argel: ''Esperamos fazer uma boa partida, precisamos vencer e fazer prevalecer o fator casa''.

18:28 Falcão: ''Um jogo difícil, como têm sido todos. Uma situação única, evidentemente, mas o mais importante é o jogo. Ainda estou vivendo essa emoção mas tenho que neutralizar e pensar nos meus atletas, querendo a vitória''.

18:27 Alex é o capitão dos mandantes e Durval dos visitantes.

18:26 Já está tudo pronto para o começo da partida. Basta apenas aguardar a chegada do horário exato.

18:24 Hino Nacional sendo executado no Beira-Rio.

18:23 Internacional e Sport no gramado! Colorado com o uniforme tradicional: camisas vermelhas, calções e meias brancos. Sport todo de azul.

18:22 Equipes prontas para entrar em campo.

18:21 Com 41 pontos e ocupando a 10ª colocação, o Sport vai a campo escalado por Falcão com Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Marlone, Diego Souza e Maikon Leite; André.

18:20 O Internacional, 8º colocado com 41 pontos, a quatro do G4, está escalado por Argel Fucks com Alisson; William, Paulão, Réver e Ernando; Rodrigo Dourado, Nilton, Anderson e Alex; Valdívia e Lisandro López.

18:20 Dez minutos para a bola rolar no Beira-Rio! Vamos relembrar as posições dos times e as escalações.

Muitos aplausos, evidentemente, para Falcão, quando o nome do treinador é anunciado.

Aquecimento do Inter encerrado. Como o Sport ficou no vestiário, as duas equipes devem entrar em campo definitivamente logo mais.

As duas equipes têm jogadores pendurados. No Inter, Alisson e Paulão; no Sport, Renê, Rithely e Marlone.

Sport aquece no vestiário.

Público vai chegando no Beira-Rio. Expectativa é de 15 a 20 mil pessoas no estádio.

Time do Inter também sobe para o gramado.

Goleiros do Inter e do Sport no aquecimento.

Banco do Sport: Magrão, Danilo, Ewerton Páscoa, Ferrugem, Matheus Galdezani, Régis, Samuel, Élber e Hernane Brocador.

SPORT ESCALADO: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Marlone, Diego Souza e Maikon Leite; André.

Sport, único time que ainda não venceu fora de casa neste Campeonato Brasileiro, deve ser confirmado em alguns minutos.

Banco do Inter: Muriel, Léo, Juan, Rafael Moura, Vitinho e Alisson Farias.

Argel mantém equipe que atuou contra o Palmeiras. Vitinho, que estava suspenso, fica no banco por opção do comandante. Lisandro López começa.

INTERNACIONAL ESCALADO. Alisson; William, Paulão, Réver e Ernando; Rodrigo Dourado, Nilton, Anderson e Alex; Valdívia e Lisandro López.

O Inter faz uma ação em prol do ''Outubro Rosa'', campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Devido a isso, as 3 mil primeiras mulheres que doarem uma echarpe ou manta entraram de graça no Beira-Rio.

Um dos maiores jogadores e ídolos da história do Sport Club Internacional, Paulo Roberto Falcão volta ao Beira-Rio depois de um ano e meio. A primeira e última vez em que o Rei de Roma esteve presente no estádio colorado foi na festa de reinauguração do Gigante, em abril de 2014. Hoje, o ex-camisa 5 é adversário.

Escalações devem ser confirmadas em instantes. Dúvida no Inter é no ataque, entre Vitinho e Lisandro López. No Sport, Wendel e Élber estão na disputa por uma vaga no time titular.

Não há outra opção para Inter e Sport na tarde/noite deste sábado em Porto Alegre: se quiser brigar pelo G4, é necessário somar três pontos no Beira-Rio para não se descolar ainda mais do grupo dos classificados à Libertadores 2016.

Há outra partida às 18h30 (de Brasília) deste sábado. O Coritiba recebe o Atlético-MG, no Couto Pereira. Mais tarde, às 21h, o São Paulo é mandante diante do Atlético-PR, no Morumbi. As duas batalhas você pode acompanhar aqui na VAVEL Brasil em tempo real, além de seguir as notícias repercutindo os duelos de um Brasileirão que vai chegando à reta final.

Inter x Sport terá comando de Braulio da Silva Machado (SC), auxiliado por Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).

Longe de Recife neste Brasileirão, o Sport faz campanha patética. O clube da Ilha do Retiro é o único que ainda não venceu fora de casa na competição. Em 14 jogos, foram nove empates (Flamengo, Santos, Fluminense, Chapecoense, Avaí, Grêmio, Atlético-PR, Coritiba e Joinville) e cinco derrotas (Atlético-MG, Corinthians, Figueirense, Goiás e Vasco). Foram 16 gols anotados e 21 tomados em uma sequência de partidas que culmina em um aproveitamento de somente 21%. Acabar com o tabu e de quebra voltar de vez à briga pelo G4 é o desejo de todo torcedor rubro-negro de Recife.

Jogando em casa neste Campeonato Brasileiro, o Internacional tem ótimo aproveitamento: nove vitórias (Avaí, Coritiba, Santos, Goiás, Fluminense, Atlético-PR, Vasco, Palmeiras e Corinthians), três empates (São Paulo, Chapecoense e Figueirense) e duas derrotas (Atlético-MG e Flamengo). Com 21 gols marcados e apenas sete sofridos, o Colorado tem 71% de aproveitamento no Gigante da Beira-Rio. Somente diante de Atlético-MG, Flamengo, Figueirense e Corinthians o time foi vazado, mostrando a importância e o poder do estádio para o clube vermelho.

Confira mais informações sobre Internacional x Sport no pré-jogo da VAVEL Brasil!

O palco de Internacional x Sport é o Beira-Rio. Unindo todas as competições, a média de público pagante registrada no estádio em 2015 é de 21.362 pessoas, com taxa de ocupação igual a 42%. Apenas no Brasileirão, o número cai para 17.795 torcedores por partida.

O embate mais recente entre Inter x Sport no Beira-Rio se deu em 4 de maio de 2014 e foi válido pela 3ª rodada do Brasileirão. Os donos da casa bateram os visitantes por 2 a 1. D'Alessandro e Aránguiz abriram, na etapa inicial, vantagem para os então comandados de Abel Braga, enquanto Patric descontou para o time que era dirigido por Eduardo Baptista.

A última partida entre Internacional x Sport aconteceu na 10ª rodada do Brasileirão deste ano. Na Ilha do Retiro, o Leão, então invicto na competição nacional, não tomou conhecimento do Colorado e triunfou por 3 a 0, com dois gols de André e um de Marlone, todos no primeiro tempo.

Falcão: ''Evidente que não é um jogo comum, por tudo o que cerca minha história pessoal com o Internacional. Mas isso não é o mais importante desse jogo. O importante é que o Sport possa jogar bem, que possa fazer um bom jogo''.

Pela primeira vez, Paulo Roberto Falcão enfrentará o Internacional como treinador dentro do Beira-Rio. O ídolo colorado já duelou contra o time do qual é um dos maiores ícones da história, mas o jogo ocorreu em Salvador, quando o técnico comandava o Bahia (empate em 1 a 1 em 2012).

Argel Fucks: ''A gente espera um jogo duro, difícil. Precisamos repetir essa atitude que mostramos na quarta, com o esquema tático que vem dando certo. Nossa intenção é dar uma sequência maior. Repetir a escalação para que os jogadores possam render mais individual e coletivamente. Acredito que saímos mais fortalecidos psicologicamente do jogo contra o Palmeiras''.

FIQUE DE OLHO Internacional x Sport AO VIVO: com apenas 24 anos, Rithely já tem 225 jogos com a camisa do Sport. O volante chegou ao clube em 2011 e já passou por momentos complicados como um rebaixamento e vitoriosos como o acesso de volta à elite e a conquista de uma Copa do Nordeste. No surpreendente início de campanha do Leão no Brasileirão desta temporada, o jogador foi um dos grandes nomes. Em 2014, quase foi contratado justamente pelo Internacional. Hoje, Rithely representa o volante moderno, que realiza todas as funções dentro do gramado, aparecendo muitas vezes na área adversária para concluir jogadas.

FIQUE DE OLHO Internacional x Sport AO VIVO: desde sua chegada, em fevereiro, Anderson vive sob imensa desconfiança no Inter. Logo na estreia, perdeu pênalti. Algumas boas exibições não eram capazes de superar as expulsões e a aparência, que parecia inadequada para um atleta. O primeiro gol do meio-campista finalmente saiu na última quarta, diante do Palmeiras. Agora, com desfalques, Argel deve dar nova chance ao experiente jogador de 27 anos, que não pode deixá-la escapar.

O Sport não vence o Internacional no Beira-Rio, pelo Brasileirão há quase 17 anos. Em 21 de outubro de 1998, o Leão triunfou por 2 a 1, com gols de Irani e Jackson Silva. O tento colorado foi anotado por Christian.

Desde que o Campeonato Brasileiro foi unificado, em 1971, Internacional e Sport se enfrentaram 31 vezes. Os gaúchos levam a melhor no retrospecto, com 13 vitórias contra sete, além de 11 empates. Além disso, também fizeram mais gols que os pernambucanos (40 a 26).

Provável escalação do Sport: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Diego Souza, Marlone, Élber (Wendel) e Maikon Leite; André.

Na quarta partida à frente do Sport, Paulo Roberto Falcão não divulgou a escalação com antecedência em nenhuma. Antes de pegar o Inter, o treino do Leão foi novamente fechado pelo treinador, e os onze que começam o confronto são desconhecidos. O lateral-direito Samuel Xavier deve voltar ao time após cumprir suspensão na Sul-Americana, e Élber e Maikon Leite têm chances de retorno ao XI inicial.

Provável escalação do Internacional: Alisson; William, Paulão, Réver e Ernando; Rodrigo Dourado, Nilton, Anderson e Alex; Valdívia e Vitinho (Lisandro López).

Desta forma, a escalação tem apenas uma indefinição para pegar o Sport. Suspenso na Copa do Brasil, Vitinho não tem retorno garantido, visto que Lisandro López teve boa atuação no Allianz Parque e pode tomar a vaga do camisa 21.

Ainda sem poder contar com D'Alessandro e Eduardo Sasha, lesionados, Argel Fucks tenta dar o máximo de sequência possível ao time do Internacional. Desta vez, quem deve receber oportunidade para mostrar capacidade de se manter na equipe é Anderson, que marcou seu primeiro gol pelo clube diante do Palmeiras, partida na qual foi titular. A suspensão de Wellington Martins aumenta as chances de isso se consumar.

No meio de semana, as duas equipes entraram em campo por competições diferentes. O Inter visitou o Palmeiras, no Allianz Parque, e foi eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final, ao perder por 3 a 2 depois de empate em 1 a 1 no Beira-Rio. Pela Sul-Americana, o Sport perdeu por 3 a 0 para o Huracán, na Argentina, no estádio El Palacio, e parou nas oitavas do torneio internacional.

Na última rodada (28ª), o Internacional foi até Santos duelar contra o time da casa e perdeu por 3 a 1, com gol marcado por Valdívia, de pênalti. Por outro lado, o Sport recebeu a Chapecoense na Ilha do Retiro e venceu por 3 a 0. Diego Souza, Apodi (contra) e Régis deram os três pontos ao Leão.

Os dois times têm como objetivo ingressar no G4. O Internacional, porém, está mais próximo do grupo dos quatro primeiros: é 8º colocado e, com 41 pontos, está a quatro do Palmeiras, último integrante da zona de classificação à Libertadores. Ocupando a 10ª posição, pode parecer que o Sport não busca nada no campeonato, mas, com 40 pontos, também almeja vaga na maior competição continental.

Olá, leitor da VAVEL Brasil! Por aqui, acompanharemos a partida entre Internacional x Sport, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é no Beira-Rio, em Porto Alegre, e seu pontapé inicial será dado às 18h30 deste sábado (3). Vamos juntos em mais esta jornada!