Rodrigo Dourado marca primeiro gol na carreira e dá vitória ao Internacional diante do Sport

INCIDENCIAS : Partida válida pela 29ª rodada do Brasilierão, disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Neste sábado (03/10), o Internacional recebeu o Sport Recife, em busca de uma arrancada para se aproximar do grupo dos quatro primeiros do Campeonato Brasileiro. O time rubro ainda não contou com seu meia D'Alessandro, que deve retornar somente na próxima rodada da competição. Mesmo assim, o Colorado conseguiu a vitória por 2 a 1, com gols de Lisandro López e Rodrigo Dourado. O dos rubron-negros foi marcado por Élber.

Diante dos pernambucanos comandados pelo ex-colorado Falcão, o time de Argel Fucks entrou em campo com a obrigação de mostrar serviço, após uma eliminação dolorosa no meio da semana contra o Palmeiras na Copa do Brasil. O Inter levou a vantagem com várias finalizações, obrigando o goleiro Danilo, do Leão, a fazer grandes defesas na primeira etapa.



No segundo tempo, com cruzamento de Anderson, Lisandro Lopez fez o primeiro do Colorado. O Sport conseguiu o gol de empate em um contra-ataque. A resposta veio rapidamente com outro cruzamento, mas dessa vez Rodrigo Dourado, de cabeça, marcou o primeiro gol como profissional, deixando o Inter em condições de seguir em frente em busca de uma vaga no G-4.

Em entrevista na saída do campo, Dourado falou sobre o gol: "Voltamos ao campeonato. Fico muito feliz. Esse gol estava demorando para sair, hora era a trave, hora era o goleiro que impedia."

​Dourado lembrou também de quando foi lançado, e do seu mentor, Fernandão: "Em 2012, eu fiz a minha estreia contra o Sport, e hoje faço meu primeiro gol. Tinha que ser mesmo contra o Sport. Quero dedicar esse gol ao Fernandão, que me deu essa oportunidade", disse Dourado, nitidamente emocionado.

Com a vitória, o Internacional chega aos 44 pontos, apenas a 1 ponto de distância do Palmeiras, que até o fim da partida, ocupava a quarta posição na tabela de classificação. No próximo jogo, somente no dia 14, o Colorado encara o vice-líder Atlético Mineiro, fora de casa, em duelo marcado para ocorrer às 19h30.