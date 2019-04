CRB vence Boa Esporte fora de casa e praticamente assegura permanência na Série B

Partida realizada no Estádio Dilzon Melo, em Varginha/MG, na tarde deste sábado (03). Jogo válido pela rodada 29 do Campeonato Brasileiro da Série B 2015.

INCIDENCIAS : Partida realizada no Estádio Dilzon Melo, em Varginha/MG, na tarde deste sábado (03). Jogo válido pela rodada 29 do Campeonato Brasileiro da Série B 2015.

O CRB tinha uma ótima oportunidade de pontuar. Ainda que seja um péssimo visitante, encarar um time combalido era fundamental para continuar em um bom momento e garantir com tranquilidade e antecedência a permanência entre os 40 melhores clubes do futebol nacional. E desempenhou bem o seu papel.

Em partida realizada no Estádio Dilzon Melo, em Varginha/MG, o Galo levou a melhor e venceu o Boa Esporte por 3 a 1. O jogo foi válido pela rodada 29 do Campeonato Brasileiro da Série B. Zé Carlos, Jonathan Bocão e Leandro Brasília marcaram os gols alvirrubros, enquanto os mineiros descontaram com Felipe Alves.

Com o resultado, os alagoanos se mantiveram na zona intermediária da tabela de classificação, após a sexta partida de invencibilidade. Atualmente, a equipe ocupa a 11ª colocação, com 40 pontos ganhos. Por outro lado, os mineiros amargaram a nona derrota consecutiva e estão afundados na zona de rebaixamento. O clube ocupa a 18ª posição, com 23 pontos.

A próxima rodada será realizada no decorrer desta semana. O CRB entra em campo às 20h30 desta terça-feira (06), contra o Santa Cruz, em um tradicional clássico nordestino a ser realizado no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL. O Boa Esporte tenta uma reação, ainda que tardia, e irá medir forças contra o vice-líder Vitória, às 16h30 do sábado (10), no Estádio Barradão, em Salvador/BA.

Mais efetivo nas finalizações, CRB abre vantagem no primeiro tempo

O primeiro tempo foi marcado por oportunidades de ambas as equipes. Porém, a conclusão e os destaques individuais do CRB prevaleceram nos primeiros 45 minutos de partida. Aos dois minutos, Danilo Bueno cobrou escanteio rapidamente e Clebinho arriscou com perigo. A bola bateu no lado de fora da rede. O Boa Esporte respondeu aos oito minutos, quando Gabriel dominou na área, girou em cima da marcação e chutou forte. O goleiro Júlio César fez boa defesa.

Aos 13 minutos, a primeira grande oportunidade do Galo. Gabriel derrubou Maxwell na área e o árbitro assinalou penalidade máxima. Na cobrança, Zé Carlos colocou a bola no meio da rede e garantiu o topo da artilharia na Série B. O gol deu mais domínio aos visitantes. Aos 20 minutos, Danilo Bueno cobrou escanteio de forma rasteira e Somália desviou com perigo na frente da marcação.

Os donos da casa voltaram a atacar aos 24 minutos. Chapinha cruzou por baixo, o goleiro Júlio César saiu mal e não cortou o suficiente e Thaciano ficou com a sobra. O jogador bateu forte e o arqueiro regatiano fez a defesa. Após o susto, o CRB ampliou a vantagem. Aos 26 minutos, Jonathan Bocão roubou a bola no campo de defesa, tabelou com Clebinho e saiu em arrancada. O lateral do Galo passou por dois marcadores e bateu colocado, sem chances de defesa para o goleiro Douglas, um belo gol.

Com diferença não esperada no primeiro tempo, os mineiros pressionaram de todas as formas, mas não eram efetivos. Os alagoanos adotaram uma forte marcação e fecharam o setor de defesa. Assim, o time não sofria ataque e finalizações, e não passava por sustos.

Boa diminui, mas CRB retoma boa vantagem e conquista vitória

O segundo tempo começou aquém do esperado. O CRB muito tranquilo com a excelente atuação, enquanto o Boa não mostrava forças e desempenhava uma exibição muito ruim, fraca, prova de um time combalido com a sequência de resultados negativos. Ainda assim, os donos da casa conseguiram diminuir o placar. Aos 15 minutos, Moacir cruza muito bem no lado direito de ataque e Felipe Alves se antecipou a Jonathan Bocão para desviar de cabeça no canto esquerdo do goleiro Júlio César.

O gol animou os mandantes. Os jogadores passaram a acreditar na hipótese de empatar, somar minimamente um ponto e até buscar uma virada anteriormente considerada improvável. Aos 24 minutos, o time chegou ao ataque em boa jogada e assustou o goleiro Júlio César. Aos 28, a melhor oportunidade desperdiçada. Felipe Alves tocou de cabeça para Chapinha.

O jogador recebeu livre na área e chutou. Diego Jussani salvou o Galo ao tirar a bola com o pé direito em cima da linha. No lance seguinte, Chapinha cruzou do lado esquerdo de ataque, a zaga afastou mal e Thaciano ficou com a sobra. O atacante chutou com muita força e Júlio César salvou o CRB.

Na medida em que o jogo se direcionava ao seu final, os lances apareciam com mais frequência. Aos 36 minutos, Zé Carlos recebeu sozinho e arriscou forte de fora da área, para a ótima defesa do arqueiro do Boa Esporte. Aos 41, Marcelo Cañete fez boa jogada, mas chutou em cima de Douglas. O Boa voltou a atacar aos 44 minutos, quando chegou na área e Diego Jussani tirou a bola mais uma vez.

Quando os donos da casa se aproximaram do empate, veio o duro golpe. Aos 47 minutos, Gérson Magrão roubou a bola de Patrick e avançou sozinho. O jogador entrou na área, passou pelo goleiro Douglas e rolou para Leandro Brasília. O meia encheu o pé, marcou o terceiro do CRB e garantiu a vitória regatiana.