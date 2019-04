Em jogo de pênaltis polêmicos, Avaí e Vasco empatam na Ressacada

Partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015. Jogo a ser disputado no Estádio da Ressacada, em Florianópolis

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Avaí recebeu o Vasco da Gama na Ressacada, em Santa Catarina, e com um gol salvador de André Lima, aos 40 do segundo tempo, conseguiu empatar um jogo que estava praticamente perdido. O Vasco vencia por 1 a 0, com gol de Nenê em pênalti muito polêmico marcado pela arbitragem. A bola tocou na mão de Marquinhos dentro da área e o juiz assinalou a marca da cal.

Em outro lance polêmico de toque na mão, dessa vez a favor do time da casa, Léo Gamalho desperdiçou a cobrança quando a partida ainda estava 1 a 0. O gol de empate de André Lima levou o Avaí aos 33 pontos, ainda a 2 da zona de rebaixamento e em situação perigosa na competição. Já o Vasco, continua dentro do Z4 com 27 e perdeu excelente oportunidade de ficar mais próximo de deixar as últimas colocações.

Em primeiro tempo fraco tecnicamente, pênalti polêmico decide o placar

A bola rolou em Santa Catarina e Avaí e Vasco, que precisavam desesperadamente da vitória, já mostraram logo de cara que a partida seria aberta. Aos 7 minutos, Andrezinho foi no fundo e cruzou para trás, Leandrão carimbou a trave e, no rebote, Andrezinho novamente pegou a sobra e levantou para Julio dos Santos fazer de cabeça, mas o auxiliar já marcava posição irregular do meia, que voltava do impedimento.

O Avaí respondeu aos 10 com Marquinhos, que arriscou da entrada da área e obrigou Martín Silva a cair no canto direito para fazer a defesa. Apesar da necessidade de vitória de ambos os lados, faltava técnica para os dois times. O primeiro tempo foi marcado por muitos passes errados e lançamentos imprecisos. O gramado também não ajudava. Enlameado, a má qualidade do campo prejudicava demais o espetáculo.

Melhor em campo, o Vasco tinha mais posse de bola, mas pouco criava. Sentindo a dificuldade de sua equipe, a torcida do Avaí tentava empurrar, mas aos 43, o árbitro marcou pênalti para o Vasco em toque na mão de Marquinhos dentro da área. Nenê bateu com categoria no canto esquerdo e abriu o placar do jogo. O juiz encerrou a primeira etapa logo em seguida e o cruzmaltino foi para o vestiário com a vantagem.

Gol salvador de André Lima no fim empata a partida e frustra os planos do Vasco

Logo no início da segunda etapa, o Avaí tentou impor seu ritmo. Perdendo a partida, o time da casa precisava se lançar ao ataque para buscar a virada, mas continuava errando muitos passes e se mostrava completamente desorganizado e nervoso em campo. O Vasco procurava priorizar a marcação e administrar o resultado que até ali, o deixaria a 2 pontos de sair da zona de rebaixamento.

Aos 11, Léo Gamalho cruzou da esquerda, Anderson Lopes dominou na entrada da área e bateu no canto. A bola passou tirando tinta da trave direita de Martín Silva e por muito pouco o Avaí não chegou ao empate. Aos 28, em mais um lance polêmico, o juiz assinalou pênalti para o Avaí em outro toque de mão dentro da área, o que gerou muita reclamação da comissão técnica do cruzmaltino. Léo Gamalho, no entanto, desperdiçou a cobrança, isolando a penalidade nas alturas e perdendo a chance do empate, para a decepção e a revolta da torcida catarinense presente no estádio da Ressacada.

Em lance de agressão das duas partes, Rafael Silva e Romário acabaram indo para o chuveiro mais cedo e deixaram o fim de partida ainda mais tenso. Quando a vitória parecia certa, em falha da zaga vascaína, André Lima recebeu livre na marca do pênalti aos 40 e tocou na saída do goleiro para dar números iguais ao jogo, 1 a 1. Por muito pouco, André Lima não fez o segundo, em cabeçada que Martín Silva se esticou todo para defender.

O juiz encerrou a partida e o resultado de empate acabou não sendo bom para nenhum dos dois. O Avaí permaneceu próximo a zona de rebaixamento e o Vasco dentro dela, a 4 pontos de sair.