Resultado Ponte Preta x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2015 (2-2)

Agora, o Campeonato para por causa das Eliminatórias. Na próxima rodada, Corinthians recebe o Goiás, na Arena Corinthians. Já a Ponte pega o Palmeiras, na capital.

Corinthians ainda lidera com 61 pontos. Ponte, 41. Pouca coisa mudou, a não ser a vantagem do Timão diminuir pra cinco pontos.

Elton: "Jogo bom é assim. Saímos perdendo, viramos, mas tomamos o empate. O time deles é bom demais e é assim. Agora é passo a passo e ir com os pés no chão".

Rodriguinho: "Um gol importante por toda circunstância. Esse gol pode valer muito lá na frnete. Fico feliz de entrado e ajudado os companheiros lá na frente. Mostra a força do nosso elenco

93' Fim de jogo em Campinas! Grande jogo e 2 a 2!

92' A zaga corta mas a Ponte segue mandando bola na área.

91' YAGO, AMARELADO. Falta desnecessária e chance da Ponte mandar bola na área.

90' Entramos nos acréscimos do árbitro.

89' Mais três minutos de jogo.

88' Reta final de partida, em Campinas.

87' A defesa da Ponte vai se virando como pode. Jogo ainda está aberto.

86' EXPULSO, RODINEI. Segundo amarelo por entrada atrasada em yago. Timão vai pra cima com tudo!

85' AMARELO, DANILO. Pé alto e solada.

84' Agora quem grita forte é a Fiel! Tudo igual.

83' A ESTRELA DO RESERVA! Lateral da direita, Felipe escora e Rodriguinho manda de voleio pro fundo da rede!

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RODRIGUINHO, DO TIMÃO!

81' FELIPE, AMARELO. Matou contra ataque da Ponte. Fora do próximo jogo.

80' Danilo cai na ponta direita para fazer a criação. Lucca na esquerda e Rodriguinho com Renato, são os outros meias.

79' Neste momento, a vantagem vai caindo pra 4 pontos e com o confronto direto entre Corinthians e Atlético MG.

78' Corinthians tenta o abafa para buscar o empate. Jogo aberto.

77' MUDANÇA NO CORINTHIANS: Jádson sai pra Danilo entrar.

76' TROCA A MACACA: Felipe Azevedo sai e Fábio Ferreira entra.

75' Edílson bate a falta muito mal e manda em linha de fundo.

74' AMARELO, FERRON. Matou o contra ataque em falta em Vágner Love.

73' Renato Augusto escora de cabeça, mas manda por cima do gol de Marcelo Lomba.

72' Jogo pega fogo, aumenta em tensão e segue aberto.

71' Bola trabalhada no contra ataque da Ponte, mas o jogo é parado por impedimento.

70' Na primeira de Alexandro, ele atropela Felipe.

69' MUDA A PONTE: Alexandro entra e sai Borges.

68' Jádson manda na área, a bola fica pipocada, mas a zaga corta bem.

67' Elton tenta o ataque, mas atropela Ralf. Posse corinthiana.

66' A torcida da Macaca explode e grita muito alto.

65' MUDA O TIMÃO: Duas ainda, com as saídas de Elias e Malcom, pra entrar Lucca e Rodriguinho.

64' Ponte voltou melhor, Corinthians aceitava a imposição e sofre a virada.

63' UMA AVALANCHE! Diego Oliveira pra Biro Biro na esquerda, chute colocado, Cássio espalma e o atacante manda no rebote pro fundo do gol.

62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, FELIPE AZEVEDO, DA PONTE PRETA!

61' PRA POR FOGO NO JOGO! Jogada da direita, Rodinei cruzou forte, Diego Oliveira escorou de cabeça e Elton surge por trás da zaga pra mandar pro fundo do gol.

60' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ELTON, DA PONTE!

59' BIRO BIRO, PRA FOOOOORA! Pancada de fora assusta Cássio, que voou e acompanhou a passagem.

58' Biro Biro manda pra Gilson na canhota, mas sai forte demais o passe.

57' MUDA A PONTE: Diego Oliveira entra e sai Cristian.

56' CÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁSSIO! Borges recebeu por trás da zagam posição legal, mandou de direita e o goleiro faz grande defesa!

55' Timão avança e a Ponte erra nas saídas. Jogo mais cadenciado.

54' Tite pede muito ao seu time para sair da defesa. Não esperar a Ponte.

53' Ponte se arrisca mais e empurra o Corinthians pra defesa.

52' Bombardeio aéreo na defesa corinthiana, Felipe Azevedo chuta mal, Borges cabeceia pior ainda e o Timão se salva.

51' Cruzamento da direita de Rodinei e Cássio pegou com uma mão. Estiloso.

50' ELIAS, AMARELO. Pegada forte em Cristian.

49' Elton teve a chance, mas Yago cortou limpo e certeiro.

48' Gilson avança no corredor esquerdo, mas o drible foi forte e deu pra Ralf mandar pra escanteio. Outra bola cruzada.

47' IMPRESSIONANTE, FELIPE! Debaixo do gol, chegou chutando e mandou por cima!

46' Lindo domínio de Love, Malcom cruza, mas ninguém aparece no segundo poste. A zaga corta.

45' Apita o árbitro e a bola rola no segundo tempo.

Equipes retornam e em instantes, a bola volta a rolar em Campinas.

Intervalo de partida no Moisés Lucarelli. O Timão vai vencendo com o gol de Jádson, vice-artilheiro do campeonato, já no fim da etapa.

Jádson: "Estávamos criando bem, controlando o jogo, mas sem chutar muito. Conseguimos marcar um gol importante e agora é ter tranquilidade."

Borges: "O time deles sempre buscam marcar primeiro fora de casa. Mas é conversar pra melhorar no intervalo."

46' Encima dos acréscimos, termina o primeiro tempo.

45' AMARELO, RODINEI. Um rodo fora da bola em Ralf.

44' QUE FASE DO MEIA! Lateral da direita, Malcom pra Elias, que domina na área, rola pra entrada e Jádson manda de primeira na gaveta esquerda! Placar aberto!

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JÁDSON DO CORINTHIANS!

42' LOMBA! Pancada de fora de Love obrigando o goleiro a trabalhar.

41' Biro Biro e Elias discutem, dando trabalho pro árbitro.

40' SAAAAALVA, FERRON! Lindo lance de Love, Renato e Elias. O volante recebe na grande área, chuta e o defensor salva de carrinho.

39' Ponte tenta se soltar na partida. Vamos para a reta final de primeiro tempo.

38' Bola no meio da área e Lomba pega firme.

37' Bela jogada do trio Elias, Renato e Jádson, mas Renato preferiu cruzar ao chute e a zaga afastou. Escanteio.

36' Outra bola alçada, Felipe corta e o Corinthians se salva.

35' Bola cruzada na área do Timão, a bola pipocou e Yago tira. Escanteio.

34' Corinthians não encontra saída pelo meio e tenta bolas longas pra velocidade de Malcom.

33' LOOOOMBA! Lançamento longo pra Malcom receber na velocidade, dominou, chutou e o goleiro da Ponte abafa pra salvar!

32' Malcom recebe na direita, corta pra canhota, manda no gol e Lomba pega em dois tempos.

31' Partida cadenciada e com muitos erros. Meio campo corinthiano muito passivo.

30' Jádson tentou um corta-luz mas não tinha ninguém do Corinthians no lance.

29' Bagunça na área corinthiana e Gil chegou tirando.

28' Rodinei cruza mal, mas Gil afastou sem brincar pra escanteio.

27' Corinthians segue com mais posse, mas muito centralizado e sem chances claras.

26' Edílson e Elias vacilam pela direita e Timão não dá sequência no ataque.

25' Gilson recebe em impedimento, pela esquerda, e a Ponte perde o ataque.

24' Bola na área da Ponte, Gil chuta e a bola sai em linha de fundo. Tiro de meta, apenas.

23' Cristian arrisca de fora e manda sem nenhum perigo ao gol de Cássio.

22' Felipe cortou e Jádson completou pra afastar o escanteio.

21' No escanteio, a zaga tirou e no contra ataque, Ralf manda pra escanteio. Vem a Ponte.

20' SAAAAAAAAALVA, RODINEI! O lateral vacilou na saída, Love roubou, rolou pra Jádson que deu de cavadinha e o próprio Rodinei tirou encima da linha.

19' Enfiada de Renato Augusto, mas Malcom cochilou e não foi ao ataque.

18' A forte marcação da Macaca é boa, mas precisa ver se aguentarão o tempo todo.

17' Ponte também erra passes além da conta. Jogo é muito parado.

16' Apenas 16 minutos e quase 20 passes errados. Gramado parece não muito bom.

15' A Ponte se solta mais e acredita no ataque. A marcação impede os avanços dos visitantes.

14' Biro Biro bateu o escanteio de forma bizarra e isolou a bola.

13' CÁSSIO!!! Elton manda de fora, uma pedrada, e obriga o goleiro a espalmar.

12' Love e Jádson tentam sair tabelando, mas o passe do meia sai errado.

11' Jádson manda falta na área, mas forte demais e sem nenhum perigo à Macaca.

10' Jogo começa com o Corinthians mais corajoso no ataque, tendo a bola, mas encontrando forte marcação rival na saída de bola.

9' Jogo retomado. Tudo bem com o atacante.

8' Love toma uma pancada na cabeça e fica no gramado sentindo. Jogo parado.

7' A Macaca adianta a marcação e tira os espaços da saída do líder.

6' No escanteio batido, Love tirou, Biro Biro se complicou e saiu com bola e tudo.

5' CÁSSIO?!? Cabeçada fraca, longa, mas o goleiro teve dificuldades e mandou fora.

4' LOMBA! Ralf subiu bem, mas mandou fraca e Lomba pegou firme.

3' Triangulação entre Jádson, Renato e Edílson. Timão tem escanteio.

2' Batida forte demais e a zaga afastou.

1' E o Timão já chegou com tudo! Quase Jádson teve a chance de sair cara a cara. Escanteio.

0' Autoriza o árbitro. A bola rola no Moisés Lucarelli.

A Fiel está presente em grande número e faz muito barulho.

Corinthians com seu novo uniforme laranja, mais uma vez. Camisa, calção e meias em homenagem ao terrão.

Ponte com seu uniforme tradional. Camisa branca com faixa na diagonal preta, calção branco e meias brancas.

Os dois times entraram com idosos, em homenagem ao "Dia do Idoso".

As equipes estão no gramado para o protocolo oficial de início de partida.

Corinthians com Cássio; Edilson, Felipe, Gil, Yago; Ralf; Jadson, Elias, Renato Augusto, Malcom; Love. Téc: Tite

Ponte Preta escalada: Marcelo Lomba; Rodinei, Ferrok, Renato Chaves, Gilson; Élton, Juninho, Felipe Azevedo, Cristian; Biro Biro, Borges. Téc: Doriva.

A Ponte faz campanha pro "Outubro Rosa". Detalhes rosados em sua camisa.

Dentes de alho, sal grosso... A superstição anda de mãos dadas com a Ponte Preta neste domingo.

Times no aquecimento no Moisés Lucarelli. A bola rola em pouco menos de 1 hora.

A torcida vai chegando. Expectativa de casa cheia e muita pressão. A procura de Corinthianos por ingressos é alta.

As equipes estão presentes no Mooses Lucarelli. Os vestiários estão arrumados e em instantes se inicia o aquecimento.

Esse ano as equipes se enfrentaram pelas quartas de final do Paulistão. Na Arena Corinthians lotada, o Timão venceu, mas um gol mal anulado da Pointe, ainda quando o placar estaca zerado, é motivo de reclamação até hoje.

Em 2005, outro épico aconteceu, no mesmo Morumbi. Na reta final, com o estádio lotado, a Fiel viu o time de Campinas abrir o placar, Tevez errar um pênalti, mas vibrou com a virada e a chance do tetra mais próximo.

O duelo é um dos mais tradicionais no estado de São Paulo. Qual corinthiano que não se recorda da quebra do tabu em 1977, quando venceram a Macaca e levantaram uma taça após 22 anos de fila.

No primeiro turno, na Arena Corinthians, o Timão precisou suar a camisa para vencer a Ponte por 2 a 0, Jádson e Vágner Love marcaram.

O estádio Moisés Lucarelli será o palco da partida entre Ponte Preta x Corinthians, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Biro Biro, atacante. Jovem atacante, pertence ao Fluminense e é destaque na Ponte, aliando velocidade com drible, ajuda na marcação e faro de gols. Vai incomodar a defesa rival.

FIQUE DE OLHO: Renato Augusto, meia. O comandante do meio campo campo corinthiano, é dito como um dos melhores jogadores brasileiros e convocado para a Seleção. Inteligente taticamente, com força física e drible, é destaque alvinegro.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 9º Ponte Preta 40 28 1º Corinthians 60 28

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Ponte Preta x Corinthians válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!