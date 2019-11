Resultado Santos x Fluminense no Brasileirão Série A 2015 (3-1)

Encerramos nossa transmissão aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam. Continue acompanhando toda a cobertura da VAVEL no esporte pelo mundo.

Agora, o Campeonato Brasileiro vai parar por 10 dias por causa dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Grêmio, na quinta (15), às 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio. Na quarta (14), às 22h, o Fluminense enfrenta o São Paulo, no Maracanã.

Com a vitória, o Santos entra no G-4 com 46 pontos. O Flu segue em 12º com 37 pontos.

46' FIM DE JOGO NA VILA BELMIRO! Vitória do Santos por 3 a 1. Gols do Peixe foram marcados por Lucas Lima, Marquinhos Gabriel e Neto Berola. O Flu descontou com Robert.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! ROBERT! O meia recebeu na entrada da área e bateu colocado no ângulo de Vanderlei. Lindo gol do Flu que desconta no fim.

42' Santos segue pressionando o Fluminense. O Peixe troca passes rápidos e deixa a defesa tricolor perdida.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! NETO BEROLA! Após cruzamento da direita, Neto Berola subiu sozinho e cabeceou no canto de Diego Cavalieri que nada pôde fazer.

38' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS: Sai Gabriel, entra Neto Berola.

37' VANDERLEI SALVA! Após cruzamento da direita feito por Jean, Lucas Gomes subiu sozinho e cabeceou no canto para a defesa de Vanderlei.

36' Contra-ataque do Santos, Ricardo Oliveira é lançado mas Diego Cavalieri sai do gol e chuta a bola para longe.

31' CARTÃO AMARELO PARA NETO BEROLA! Por falta em Gerson.

26' NÃO VALEU! Após cruzamento, Werley desviou de cabeça para o fundo do gol, mas o árbitro viu falta do zagueiro santista no zagueiro tricolor.

26' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Marcos Junior, entra Lucas Gomes.

24' CARTÃO AMARELO PARA MARLON! Por falta em Daniel Guedes.

22' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS: Sai Gustavo Henrique, entra Werley.

21' Gustavo Henrique cai no gramado com dores e vai ser substituído.

19' NO TRAVESSÃO! Escanteio cobrado da direita, Gustavo Henrique desvia de cabeça no travessão e quase marca o terceiro do Santos.

16' Bola na área do Santos, Robert desvia de cabeça e Vanderlei defende.

11' NÃO VALEU O GOL! Após cobrança de escanteio e desvio na primeira trave, Gabriel apareceu para marcar, mas o árbitro deu impedimento no lance.

9' QUASE O TERCEIRO! Santos chega com perigo em velocidade. Thiago Maia da lindo passe para Gabriel que cruza rasteiro para Ricardo Oliveira. O camisa 9, porém, não consegue chegar na bola.

3' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS: Sai Marquinhos Gabriel, entra Neto Berola.

3' QUASE O FLU DIMINUI! Jean bate falta na barreira. Na sobra, Gerson cruza, Marlon desvia de cabeça para Wellington Paulista que, de carrinho, coloca a bola pela linha de fundo. Perde grande chance o Flu.

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Osvaldo, entra Magno Alves.

0' Começou o segundo tempo na Vila Belmiro!

Com o resultado parcial, o Santos vai entrando no G-4.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Santos vai vencendo o Fluminense por 2 a 0.

45' Santos troca passes e vai fazendo o tempo passar.

40' DIEGO CAVALIERI SALVA O FLU! Daniel Guedes fez a ultrapassaem pelas costas da marcação e chutou cruzado. Diego Cavalieri salvou o Flu.

38' Fluminense consegue trocar mais passes. Santos, mais confortável na partida, já não mais pressiona tanto.

37' CARTÃO AMARELO PARA THIAGO MAIA! Por reclamação.

32' CARTÃO AMARELO PARA PIERRE! Por falta em Marquinhos Gabriel.

31' Higor cobra a falta na barreira.

31' Fluminense tem falta na entrada da área. Higor Leite na bola.

28' Com a saída de Victor Oliveira, Higor Leite que estava na direita vem para a esquerda, Jean passa a jogar na direita e Robert fica no meio.

28' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Victor Oliveira, entra Robert.

23' Jean arrisca direto para o gol sem muito perigo. Chute saiu fraco e Vanderlei defendeu tranquilamente.

23' Fluminense tem oportunidade na bola parada. Falta na intermediária.

20' QUE LANCE! Ricardo Oliveira recebeu na esquerda e deu linda caneta no zagueiro Gum. Na sequência, o Peixe ficou com o lateral.

15' SALVOU CAVALIERI! Após cruzamento, Gabriel finalizou na segunda trave e Diego Cavalieri fez grande defesa com os pés.

12' Santos pressiona a saída de bola do Fluminense com muita facilidade e domina o jogo. Equipe tricolor tem muita dificuldade de trocar passes.

11' Daniel Guedes estava pendurado e agora está suspenso. Problema para Dorival Junior na próxima rodada, já que Victor Ferraz está machucado.

11' CARTÃO AMARELO PARA DANIEL GUEDES! Por falta em Osvaldo.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! MARQUINHOS GABRIEL! Gabriel se desmarca bem dos marcadores na esquerda, tenta a finalização da entrada da área que desvia e sobra para Marquinhos Gabriel na segunda trave empurrar livre para o fundo do gol. O Santos amplia o placar na Vila.

9' Jean tentou cobrar uma jogada ensaiada com Gum, mas o zagueiro deixou a bola quicar e com o gramado molhado ela pegou velocidade e saiu pela linha de fundo.

6' Apesar da falha, jogadores do Fluminense foram dar apoio ao goleiro tricolor.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! LUCAS LIMA! Diego Cavalieri recebeu bola recuada de Marlon, foi pressionado por Lucas Lima, e quando tentou chutar para frente, a bola foi em cima de Lucas Lima e entrou no gol. Saiu o centésimo gol do Santos na temporada!

3' Gabriel driblou Osvaldo na intermediária e finaliza de canhota. O atacante não pegou tão bem na bola, que saiu longe da meta de Diego Cavalieri.

0' COMEÇOU! Bola rolando na Vila Belmiro.

O jogo vai começar na Vila.

Jogadores perfilados em campo para o hino nacional.

O Santos entra em campo fazendo homenagem aos idosos pelo dia do idoso.

Santos e Fluminense entram em campo.

Sem Fred, o aproveitamento do Fluminense é ruim. Foram duas vitórias em nove jogos, com seis derrotas e um empate.

Hoje no Fluminense, Wellington Paulista já defendeu o Santos. Por outro lado, Chiquinho, que hoje está no time da Vila, já defendeu o Flu.

Com os tropeços de Atlético-PR e Sport para São Paulo e Internacional, respectivamente, o Fluminense - caso vença - poderá terminar a rodada em nono, caso a Ponte Preta perca para o Corinthians.

O Santos iniciou a rodada em quinto lugar, mas com as vitórias do Internacional, São Paulo e Flamengo, caiu para oitavo lugar.

Chuva fina afasta o público do estádio. Até agora, o público é pequeno. Enquanto isso, os jogadores de Santos e Fluminense aquecem no gramado.

FALTA UM! O Santos tem 99 gols na temporada. Será que o 100º gol sai hoje?

Sandro Meira Ricci apita a partida, auxiliado por Helton Nunes e Thiaggo Americano Labes.

HISTÓRICO! O zagueiro David Braz completa 100 jogos com a camisa do Santos e jogará com a camisa número 100.

PENDURADOS NO FLUMINENSE: Marcos Junior e Vinícius.

PENDURADOS NO SANTOS: Chiquinho, Daniel Guedes, David Braz, Gabriel, Lucas Lima, Marquinhos Gabriel, Paulo Ricardo e Vladimir.

Antes do duelo deste domingo, as duas equipes jogaram no meio de semana pela Copa do Brasil e conseguiram avançar para a semifinal da competição. Na quarta-feira, o Fluminense empatou por 1 a 1 com o Grêmio em Porto Alegre e se classificou, já que no jogo de ida empataram no Maracanã por 0 a 0 e gol fora de casa é critério de desempate. Já o Santos, venceu o Figueirense por 3 x 2 no Pacaembu e carimbou a classificação. Na ida, o Peixe já tinha vencido por 1 a 0. Na semi, o Flu enfrenta o Palmeiras e o Santos faz clássico com o São Paulo.

FLUMINENSE ESCALADO!

SANTOS ESCALADO!

Já o Fluminense, conquistou recentemente o título do Campeonato Brasileiro sub-20. Também recentemente, vendeu Kenedy para o Chelsea e Gérson para a Roma - mas este só vai para a Europa em janeiro de 2016. Dos 22 relacionados de Eduardo Baptista, 10 vieram da base, são eles: Kléver, Breno Santos, Ayrton, Higor Leite, Marlon, Douglas, Gerson, Marcos Junior, Michael e Robert. Fora esses, o treinador ainda tem Gustavo Scarpa como opção no elenco, mas este não joga por suspensão.

O confronto entre Santos e Fluminense reune duas grandes bases de futebol no país. O Santos é conhecido mundialmente por ter revelado craques como Pelé, Robinho e Neymar. Atualmente, a equipe conta com Lucas Lima e Gabriel como grandes protagonistas dos que subiram da base para a equipe principal.

FIQUE DE OLHO: Gerson, meia do Fluminense, passa a ser o grande destaque da equipe com as ausências de Fred e Gustavo Scarpa. O meia que já foi vendido para a Roma, da Itália, e deixará o clube em janeiro de 2016, é o cérebro do meio de campo tricolor.

FIQUE DE OLHO: Ricardo Oliveira, atacante do Santos, é o artilheiro do Brasileirão e do país em 2015. A boa fase lhe rendeu uma convocação para a Seleção Brasileira e ele retorna a equipe após cumprir suspensão.

Se Fred - último artilheiro do Brasileirão e maior artilheiro do Brasileiro de pontos corridos, não estará em campo - o Santos terá em campo Ricardo Oliveira, o atual artilheiro do Brasileirão e da temporada 2015. A boa fase do camisa 9 santista rendeu uma convocação para a Seleção Brasileira. Com a lesão de Roberto Firmino, o técnico Dunga convocou o artilheiro da Vila.

Fred chegou ao Fluminense em março de 2009. No mesmo ano, uma lesão séria o tirou da maior parte da temporada e quando retornou, a situação era quase irreversível. Fred ajudou o Flu a escapar do rebaixamento de 2009 e em 2010 foi campeão brasileiro. Em 2011, foi artilheiro do Brasileirão e em 2012 foi artilheiro, melhor jogador e campeão da competição outra vez. Em 2013, outra lesão séria o tirou da temporada que terminou com rebaixamento. Entretanto, uma reviravolta fez com que o Flu retornasse para a Série A e Fred foi artilheiro do Brasileirão novamente. Fred tem 158 gols em 260 jogos e é o sexto maior artilheiro do clube. Dos 260 jogos, foram 139 vitórias, 57 empates e 64 derrotas, um aproveitamento de 60,77%.

Neste sábado (3), o capitão e artilheiro Fred completou 32 anos. O camisa 9 está no Fluminense há 7 anos e não vai poder comemorar em campo. O jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e só retorna na próxima rodada.

Na lateral-direita, o improvisado será Higor Leite. Assim que Eduardo Baptista chegou, Wellington Silva se lesionou e o treinador testou Jean e Higor Leite na posição. Jean foi titular na posição nos últimos jogos e Cícero ganhou a posição no meio, mas com a suspensão automática de Cícero pelo terceiro cartão amarelo, o treinador se viu obrigado a voltar Jean para o meio e colocar Higor Leite na lateral-direita. Para suprir a ausência de Gustavo Scarpa e Fred, os substitutos serão Osvaldo e Wellington Paulista.

A lateral-esquerda foi um grande problema para o Fluminense na temporada. Giovanni, que começou a temporada de titular, rompeu os ligamentos do joelho no clássico contra o Vasco, no primeiro turno. Breno Lopes veio do Cruzeiro para ser o substituto, mas fraturou o nariz e não voltou mais. Gustavo Scarpa foi improvisado no setor durante um tempo, até que Léo Pelé assumiu a titularidade da posição contra o Sport, na 25ª rodada. Agora, Victor Oliveira será improvisado no setor.

Para alívio de Dorival, o Fluminense também têm desfalques importantes. O técnico Eduardo Baptista tem grandes problemas principalmente nas laterais. Na direita, Wellington Silva ainda não se recuperou de um estiramento na coxa direita. Na esquerda, Léo Pelé fraturou o pé na partida contra o Grêmio e só volta em 2016. No meio, Gustavo Scarpa e Cícero estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, assim como Fred, no ataque.

Sem seus dois laterais titulares, Dorival escalará Daniel Guedes na lateral-direita e Chiquinho, ex-Fluminense, na esquerda. Marquinhos Gabriel segue sendo o substituto de Geuvânio.

Por outro lado, Lucas Lima - que foi poupado da partida de quarta contra o Figueirense pela Copa do Brasil - retorna a equipe. Ele não enfrentou o Figueira por causa de um estiramento na coxa direita e disse estar sem dores para jogar contra o Fluminense. Caso não jogue, Rafael Longuine será o substituto.

Dorival Junior terá problemas para escalar o Santos. O lateral-esquerdo Zeca já foi cortado da partida devido um estiramento na coxa esquerda. Já o lateral-direito Victor Ferraz, é dúvida devido a incômodo nas costas, e não deve jogar. O atacante Geuvânio sofreu uma grave lesão na coxa direita em setembro e ainda não está recuperado.

A última vitória do Santos contra o Fluminense foi no Brasileirão de 2013, no dia 24 de novembro. Com gol de Thiago Ribeiro, os meninos da Vila triunfaram sobre o Flu em Presidente Prudente. Relembre:

No último confronto entre Santos e Fluminense na Vila Belmiro, o Tricolor levou a melhor. Com gol de Edson aos 45 da etapa final, o Flu triunfou na Vila. Relembre:

Relembre como foi a vitória do Fluminense contra o Santos no primeiro turno do Brasileirão 2015:

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no dia 2 de julho, no Maracanã, e o Fluminense venceu por 2 a 1. Fred abriu o placar para o Flu após assistência de Gérson ainda na primeira etapa, marcando seu primeiro gol contra a equipe da Vila. O Santos empatou na etapa final com Ricardo Oliveira após linda jogada de Gabriel. Mas no fim, após cruzamento de Gustavo Scarpa, Lucas Gomes deu a vitória para o Tricolor.

A situação do Fluminense é diferente. A equipe tricolor que terminou o 1º turno no G-4, hoje se encontra em 12º lugar com 37 pontos. Caso vença, pode subir para 10º lugar, dependendo dos resultados de Ponte Preta e Atlético-PR, que enfrentam Corinthians e São Paulo, respectivamente.

O Santos é o atual oitavo colocado da competição com 43 pontos. Uma vitória hoje, leva a equipe para 46 pontos e, caso o Palmeiras tropece, o time de Dorival Junior entra no G-4.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real de Santos x Fluminense, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2015. A bola rola às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.