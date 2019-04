Meia Rodriguinho confessa surpresa com gol que evitou derrota: "Não sabia o que fazer"

Quando Tite fez a primeira mudança na equipe, muitos podem ter se perguntado sobre a qualidade da alteração. No meio do segundo tempo, Jádson, artilheiro e cérebro do meio, deu lugar à Rodriguinho, meia muito contestado na equipe e que entrava numa fogueira danada com o time sofrendo a virada na metade da etapa final.

Só que o mundo do futebol reservou ao meia a chance de decidir o jogo e Rodriguinho foi o autor do gol de empate em 2 a 2 do Corinthians contra a Ponte Preta, em Campinas. Após bom tempo sem balançar as redes, o jogador admitiu não ter reação após o tento marcado.

"Foi uma emoção muito grande, não sabia o que fazer. Corri e abracei os companheiros que me ajudam sempre. Fui feliz na hora do chute, me posicionei bem e consegui pegar a sobra."

A entrada na partida mostra a força do grupo corinthiano no campeonato. Segundo o jogador, todos precisam estar preparados para atender o chamado de Tite, quando a situação necessitar.

"Eu vinha trabalhando e fico feliz por ajudar. Quem entra, entra para somar e ajudar nos momentos difíceis. Temos de estar preparados. O Tite sempre pede intensidade nos treinos e nos jogos."

O gol manteve o Timão com boa margem na ponta do campeonato. Com 61 pontos, diminuiu para 5 na frente do Atlético MG, com 56. Rodriguinho, responsável pelo empate, exaltou a conquista pela enorme dificuldade que é enfretar a Macaca em Campinas.

"Foi um gol importante, pelas circunstâncias do jogo. Um ponto não foi ruim, a gente sabe das dificuldades de jogar aqui. Pode fazer diferença lá na frente".

Agora, Rodriguinho e o Corinthians terão bom tempo para descansar e trabalhar visando o próximo confronto pelo Brasileirão. Apenas no dia 15/10, o alvinegro receberá o Goiás em sua arena para manter a vantagem no topo do torneio.