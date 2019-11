Existe chance do Brasil não ir à Copa do Mundo?

Às 20h30 desta quinta-feira (8), em Santiago, será dado o pontapé inicial para o Brasil nas Eliminatórias à Copa do Mundo de 2018. Com um retrospecto invejável no mundo todo, sendo a maior campeã e acumulando participações em todas as 20 edições do Mundial, a Seleção Brasileira sempre se torna uma das principais favoritas a garantir uma das quatro vagas diretas cedidas aos representantes da Conmebol.

Desde 2011, contudo, a Canarinho deixa dúvidas após atuações pouco convincentes dentro de campo e um questionamento na cabeça dos torcedores: “Existe chance do Brasil não ir para a Copa do Mundo?”. As campanhas e eliminações vexatórias nas duas últimas vezes que jogou a Copa América, caindo em ambas para o Paraguai nas quartas de final e após disputa de pênaltis, são algumas das causas para que haja a insegurança.

Em 2014, dentro de casa, a seleção verde e amarela fracassou nas semifinais e acabou sendo humilhada pela Alemanha no fatídico 7 a 1. Esses fatores, no entanto, não são apenas possíveis justificativas para que a interrogação persista na vida dos apaixonados por futebol. O fortalecimento das outras nações sul-americanas também deixou a briga pela classificação ainda mais acirrada, apesar de ocorrerem disparidades.

Em 2011 e 2015, por exemplo, tabus foram quebrados a favor das seleções, tradicionais ou não na América do Sul. Maior campeão do torneio continental com 15 títulos, um a mais que a Argentina, o Uruguai pôs fim ao jejum na penúltima edição. Fazendo valer o fator casa e apoiado no incentivo dos torcedores, o Chile alcançou a conquista inédita ao bater a Albiceleste na decisão.

Após passar por processo de reformulação, o Peru voltou a fazer boas campanhas, chegando ao terceiro lugar em ambos os anos. Tentando fazer seu nome no cenário mundial, a Venezuela aos poucos dá o ar da graça, sendo quarta colocada em 2011 e a sexta no classificatório ao Mundial de 2014.

Conhecida mundialmente por ter os melhores jogadores nos clubes de renome, a Amarelinha tem outros motivos para utilizar como incentivo e desprezar os resultados negativos, visando se superar e encantar o país com títulos. Antes das Eliminatórias para 1994, a qual se sagrou tetracampeã, falhou no certame continental – em 1993 - sendo desclassificada nas quartas de final, com rendimento abaixo das expectativas.

No mesmo ano, os brasileiros conheceram a primeira derrota na história do classificatório ao serem batidos pela Bolívia por 2 a 0. O início do torneio, por coincidência, também foi conturbado, totalizando apenas uma vitória nos quatro primeiros jogos. Depois, todavia, se recuperaram e garantiram a segunda colocação, assegurando a ida aos Estados Unidos. Visando ir ao outro lado do globo, mais precisamente na Coreia do Sul e no Japão, a trajetória foi mais sofrível devido aos altos e baixos e as mudanças no comando.

O fracasso nas Olimpíadas de 2000 e a inconstância nas Eliminatórias - apesar do retrospecto favorável, gerados através da irregularidade no decorrer das partidas e a ausência de um estilo a ser implantado, deixaram um ar de incerteza para confirmar a presença no lado oriental. Na Copa América de 2001, revés e eliminação diante de Honduras, considerada a surpresa do certame, mas que terminaram com a conquista inédita do pentacampeonato.