Kaká analisa convocação para Eliminatórias e mira artilharia da Seleção Brasileira na competição

Convocado após o corte de Philippe Coutinho, Kaká chegou a Santiago na manhã desta terça-feira (6). Daqui a dois dias, a Seleção Brasileira encara o Chile, em jogo válido pela primeira rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Com 33 anos, o meio-campista do Orlando City está a dois gols de se tornar o maior artilheiro do Brasil na competição.

Aos jornalistas presentes, Kaká falou sobre a emoção ao saber que vestiria novamente a camisa da seleção pentacampeã. “Recebi [a notícia] com a maior alegria possível. Não importa a forma como eu cheguei, lamento a lesão e o corte do Coutinho, mas a oportunidade aparece e eu tenho que estar preparado”, disse.

“Temos de pensar nesses dois primeiros jogos, depois mais dois esse ano ainda, então vamos pensar num jogo de cada vez. A cada convocação, e aos poucos vendo quanto eu realmente acrescento, quanto eles precisam de mim, e a gente vai se completando dessa forma”, afirmou o experiente jogador.

Para se tornar o maior marcador de gols na história da seleção nas Eliminatórias, Kaká precisa marcar dois gols. Atualmente ele está empatado com Ronaldo, Tostão e Luis Fabiano, todos com dez gols. Os líderes desta estatística são Romário e Zico, com 11 gols cada. Esta será a sua terceira participação na competição que dá vaga a Copa do Mundo.

Sobre a marca que pode ultrapassar em breve, Kaká disse: “Vai representar muito para mim. Se eu realmente conseguir fazer mais dois gols, vendo o número de jogadores que já participaram das Eliminatórias, além do nível altíssimo, será um número que vai acrescentar muito na minha carreira”.

“Eu sabia da marca porque lembrava das Eliminatórias de 2010, não lembrava o número exato, mas lembrava que estava perto. Não sabia que faltavam dois gols, agora sei que faltam só dois. Se conseguir, aí assumo a liderança, até o Neymar vir e me atropelar”, brincou o meia, que já marcou nove gols e deu sete assistência nesta temporada da MLS.

Questionado sobre o Chile, adversário do primeiro compromisso da seleção nas eliminatórias, concluiu: “É um Chile bem motivado, campeão da Copa América, uma seleção super experiente, que já está junta há muito tempo e agora com jogadores mais maduros”.