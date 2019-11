Resultado Chile x Brasil nas Eliminatórias (2-0)

22:45 Vamos encerrando a transmissão da partida entre Chile e Brasil, da qual os chilenos saíram com os três pontos.

Confira o pós jogo: Brasil perde para Chile e conhece primeira derrota em estreias nas Eliminatórias

22:38 Enquanto os anfitriões foram mais imponentes, o time verde e amarelo não foi bem. Quando ao resultado, justo e inesquestionável.

45+3 Fim de jogo em Santiago. Chile bate o Brasil por 2 a 0 e se iguala a Uruguai e Colômbia na liderança.

44' Mais um! Sanchez marca após finalizar duas vezes e surge com o melhor em campo. O gol veio e matou o jogo.

41' Chile passa e se fechar na defesa e dificulta a pressão da Seleção Brasileira.

38' Sanchez tenta finalização pela direita do ataque, Jefferson faz a defesa. Mesmo assim, o auxiliar marca impedimento.

37' Última alteração de Dunga. Sai: Luiz Gustavo; entra: Lucas Lima.

35' Donos da casa tentam pressionar a saída de bola adversária.

31' Ricardo Oliveira entra no lugar de Hul e, já na primeira jogada, quase empata em Santiago.

30' Vem mudança na Seleção Brasileira, em resposta ao gol sofrido. Equipe brasileira sentiu o gol.

27' Gooooooooooooool do Chile! Vargas empurra para as redes e abre o placar em Santiago.

23' Cartão amarelo para Luis Gustavo, por falta em Matias Fernandéz.

22' Sanchez arranca pela esquerda e finaliza com perigo. Bola sai à direita da meta de Jefferson.

21' Vidal tenta jogada na grande área, mas o bandeira assina toque de mão.

18' Mais uma mudança no time da casa: entra: Fernandéz; sai: Valdívia.

15' Chile tenta esboçar pressão e esbarra na marcação verde e amarela. Todavia, o Brasil não consegue aproveitar os contragolpes.

12' Cartão amarelo para Diáz, após falta dura de em Willian.

10' Na trave! Isla arrisca de longa distância e carimba a trave de Jefferson.

8' Donos da casa chegam após cobrança de escanteio. Daniel Alves afasta o perigo e Jefferson fica com a bola.

6' Oscar cobra sem força e a bola bate na barreira. No rebote, mais uma finalização equivocada do meia brasileiro.

5' Falta perigosa para a cobrança da Seleção Brasileira. Ao que parece, Oscar vai na bola.

3' Brasil consegue chegar com perigo e a zaga chilena faz o corte.

2' Marcelo tenta jogada de efeito, mas acaba errando e a pelota sai pela linha de fundo.

0' Começa a segunda etapa em Santiago! Chile sai com a bola.

21:34 Em poucos minutos a bola volta a rolar no Estádio Nacional.

21:25 Promessa de um grande jogo na segunda etapa, visto que os times têm o mesmo objetivo: o ataque.

46' Fim de papo no primeiro tempo de um jogo bastante equilibrado entre Chile e Brasil. Placar permanece em branco por enquanto.

45' González finaliza de fora da área com perigo, mas Jefferson faz defesa segura.

42' Quase! Alexis recebe de González, vira e bate com consciência. A bola carimba a trave de Jefferson e saiu pela linha de fundo.

41' Mudança no Chile: sai: Silva; entra: González.

36' Substituição na Seleção Brasileira! Sai: David Luiz; entra: Marquinhos.

33' David Luiz recebe atendimento, sentindo dores na coxa esquerda.

31' Torcida da casa já começa a cobrar mais empenho dos jogadores.

26' Chile leva vantagem e fica com a bola, que saiu em lateral, com posse para os donos da casa.

26' Brasil tem mais uma chance em bola parada. Willian na cobrança de escanteio.

24' Jogo segue quente em Santiago. Ambas as equipes erram na hora do último passe.

18' Hulk novamente! O brasileiro tenta de longe, mas erra a meta de Bravo.

12' Sanchez cobra o escanteio. A bola passa por Beausejour, que não domina. Jefferson fica com a bola.

9' Hulk busca o canto de esquerdo de Bravo, mas pega mal na bola, que saiu pela linha de fundo

8' Seleção canarinha tem oportunidade em cobrança de falta.

6' Brasil tenta investida pela esquerda do ataque, mas Medel faz o corte e coloca para lateral.

2' No braço! Árbitro marca infração após toque de Alexis Sanchez.

2' Time da casa tenta pressionar a saída de bola do adversários nos primeiros minutos de partida.

0' Começa o jogo em Santiago para Chile e Brasil.

20:27 Agora é a vez do Hino Nacional Chileno, com a torcida cantando em uníssono.

20:25 Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Estádio Nacional.

20:24 Times entram em campo neste momento. Quase tudo pronto para o confronto.

20:17 Torcida do Chile vem fazendo a festa em Santiago. Brasileiros também se fazem presentes e o clima está bonito.

20:11 Jogadores chilenos continuam no gramado do Estádio Nacional e continuam se aquecendo.

20:09 Brasil termina o aquecimento e vai para os vestiários. Falta pouco para a bola rolar.

19:57 Com a vitória sobre a Bolívia por 2 a 0, o Uruguai aparece no topo da tabela até aqui. Colômbia com o mesmo número de pontos e saldo de gols e Paraguai que tem um gol a menos de saldo vêm na sequência.

19:54 Fiquem ligados! Em instantes teremos todas as emoções do clássico sul-americano entre Chile e Brasil.

19:47 Nenhuma novidade nas escalações de ambas as equipes. Expectativa de um grande jogo em Santiago.

19:34 Time do Chile também escalado! Os chilenos vão a campo com: Bravo; Medel, Silva, Jara; Isla, Diáz, Vidal, Beausejour, Valdívia; Sanchez e Vargas.

19:27 Seleção Brasileira definida para o confronto. Equipe de Dunga vai a campo com: Jefferson; Daniel Alves, Miranda, David Luiz, Marcelo; Luiz Gustavo, Elias, Oscar, Willain; Douglas e Hulk.

19:20 Começamos agora a transmissão do duelo entre Chile e Brasil, válido pela primeira rodada das eliminatórias sul americanas para a Copa de 2018.

Único país a participar de todas as 20 edições da Copas do Mundo, o Brasil dará o pontapé inicial nas Eliminatórias para a de 2018 na noite desta quinta-feira (8), às 20h30, contra o Chile.

Há 15 anos sem conhecer o caminho das derrotas para os chilenos, os brasileiros tentam esquecer as más atuações recentes para começar com o pé direito.

Atual campeã da Copa América, na qual conquistou o título inédito, La Roja visa manter o bom momento que vive no cenário continental e se apóia no fator casa para largar à frente. Os andinos seguem com a base da equipe que se sagrou vencedora do certame sul-americano para permanecer se destacando.

Com o favoritismo sempre pesando a seu favor, a Canarinho está em fase contrária a dos chilenos. Vinda de duas eliminações nas quartas da Copa América e do maior vexame no Mundial, a Seleção Brasileira mira respirar novos ares para a próxima participação e dar novo ânimo à torcida.

O trio de arbitragem do jogo será formada por equatorianos, sendo liderado por Roddy Zambrano, integrante do quadro da Fifa. Ele terá como auxiliares os conterrâneos Christian Lescano e Byrom Romero, também integrantes do escalão máximo.

Será o 11º encontro entre as seleções no classificatório, com ampla vantagem da Amarelinha, que acumula sete vitórias, dois empates e apenas um revés.

Sánchez e Vidal viram dúvida deixam Sampaoli com alerta ligado

Motivado pela boa fase que vive, o Chile chega para as Eliminatórias almejando a terceira participação consecutiva em Copa do Mundo. Contando com o apoio da torcida, que esgotou todos os ingressos antecipadamente para a partida contra o Brasil, os chilenos esperam dar sequência ao bom momento.

Para o confronto com a Amarelinha, o técnico Jorge Sampaoli conta com apenas duas dúvidas e dos principais jogadores. Sofrendo dores musculares, o meio-campista Arturo Vidal, do Bayern de Munique, e o atacante Alexis Sánchez, do Arsenal, viraram uma interrogação na cabeça do treinador.

O centroavante, inclusive, participou da última movimentação antes do jogo, podendo ser substituído por Mark González, emprestado pelo CSKA Moscou à Universidad Católica.

O meia, no entanto, deverá ser poupado, com o experiente Matías Fernández assumindo a vaga. Impondo respeito à Canarinho, o comandante da Roja ressalta a importância de sair com os três pontos na estreia e o favoritismo dos verde e amarelo.

"Poucas vezes na história o Chile conseguiu ganhar do Brasil, e isso não tem a ver com o Chile, e sim com a força do adversário, sempre favorito. Vou enfrentar um time que seguramente estará no Mundial e por isso mesmo será precioso conseguir somar três pontos. Precisaremos estar em um grande dia", comenta Sampaoli.

Dunga faz mistério para definir time titular

Com clima de desconfiança por más atuações, campanhas ruins e eliminações vexatórias, o Brasil iniciará a caminhada para a 21ª participação em Copa do Mundo recheada de problemas. Mesmo sendo franco-favorita a ficar com uma das quatro vagas cedidas à Conmebol, a Canarinho tenta superar as barreiras para começar com o pé direito.

A principal ausência brasileira é a do atacante Neymar, que ainda cumpre suspensão pela expulsão sofrida, contra a Colômbia, na Copa América. O lateral-direito Danilo, o meia Philippe Coutinho e o atacante Roberto Firmino, todos utilizados anteriormente por Dunga, foram cortados por conta de lesão.

Com isso, Daniel Alves ganha nova oportunidade na lateral, tal qual Oscar fica ao lado de Willian, companheiro de Chelsea, na armação; Douglas Costa forma o ataque com Hulk.

Por questões técnicas, Filipe Luís e Marcelo brigam por uma vaga na lateral-esquerda, enquanto Elias e Fernandinho concorrem no meio-campo. Apesar das mudanças e dúvidas no time considerado titular, o zagueiro e capitão Miranda demonstra otimismo para o triunfo.

"A Seleção Brasileira vai ser sempre considerada uma das favoritas quando entrar em campo, pela tradição e pela qualidade de nossos jogadores. Assim como o Chile, o nosso elenco conta com jogadores campeões. O importante é irmos a campo determinados e cientes de que, mesmo sendo uma grande batalha, podemos conquistar os três pontos", pontuou o defensor

Na última partida entre Brasil e Chile, a canarinho saiu vitoriosa pelo placar de 1 a 0. Gol foi marcado por Roberto Firmino. Assista aos melhores momentos daquele confronto.

Estádio Nacional, em Santiago, no Chile, será o palco do confronto desta noite entre Chile e Brasil, válido pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018.

O técnico do Dunga destaca que a Seleção Brasileira não poderá entrar em campo com outro pensamento a não ser o da vitória. Assim, garante que não vai entrar em campo com uma postura totalmente defensiva. “A Seleção Brasileira, sempre que entra em campo, tem a obrigação de vencer. Não existe outro resultado que as pessoas aceitem, seja em que circunstância se der a partida. No futebol atual não funciona jogar na defesa. Inevitavelmente, você vai acabar levando o gol. Temos de jogar com inteligência e rapidez, pois a seleção chilena tem como virtude se recompor muito bem para pressionar na marcação.”

O técnico do Chile, Jorge Sampaolli, avalia como bastante diferente as Eliminatórias da Copa do Mundo da Copa América. Desta maneira, o treinador sabe da importância de triunfar dentro de seus domínios. “As Eliminatórias são muito diferente da Copa América. Os jogos dentro de casa são de suma importância. Então precisamos aproveitar muito bem este duelo com o Brasil.”

O zagueiro Miranda vê com tranquilidade o favoritismo do Chile neste confronto com o Brasil. De acordo com o defensor, a melhor resposta para este tipo de apontamento é fazer um bom jogo e mostrar que do outro lado existe um time com condições de vencer também. “A melhor maneira de responder a esse favoritismo é fazer um bom jogo, mostrar que do nosso lado existe um time também muito forte e que tem condições de vencer”,

Jorge Sampaolli, técnico do Chile, não espera por facilidade no confronto com o Brasil. Ele espera que seus jogadores apresentem um bom futebol para superar os brasileiros que, segundo o mesmo, conta com jogadores de qualidade inquestionável. “Qualquer equipe do mundo que enfrenta o Brasil sabe muito bem da dificuldade que terá para vencer. Precisamos atuar bem para causar um desconforto em uma equipe que conta com jogadores excepcionais. Esta partida vai depender de nossa proposta para superar o plano de jogo deles”.

FIQUE DE OLHO Chile x Brasil: Douglas Costa, meia-atacante do Brasil, pode assumir o papel de protagonista neste confronto. Com a ausência de Neymar, o atleta surgem como um dos que podem fazer a diferença em favor do selecionado verde amarelo, principalmente, por conta do bom desempenho que ele vem tendo no Bayern de Munique, da Alemanha.

FIQUE DE OLHO Chile x Brasil: Alexis Sánchez, atacante do Chile, é a grande referência do selecionado a nível mundial. Vivendo ótima fase no futebol inglês, o veloz atacante deverá dar bastante trabalho a defensiva brasileira, principalmente por conta do toque de bola rápido que a “La Roja” tem.

O Brasil venceu o Chile pela última vez nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Brasileiros e chilenos se enfrentaram no dia 9 de setembro de 2009, no estádio de Pituaçu, na Bahia. O selecionado verde e amarelo acabou contando com um show do atacante Nilmar, que marcou três vezes, e venceu o embate por 4 a 2.

A única vitória do Chile sobre o Brasil aconteceu no estádio Nacional, em Santiago. O confronto, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, foi realizado no dia 15 de agosto de 2000. Com o bom ataque, formado por Sa-Za, Salas e Zamorano, os chilenos não encontraram dificuldades para bater os brasileiros, que acabariam sendo os campeões da Copa do Mundo de 2002, por 3 a 0.

Brasil e Chile se enfrentaram pelas Eliminatórias da Copa do Mundo em dez oportunidades. Sendo os brasileiros vencedores de sete confronto. O placar ficou na igualdade por duas vezes, enquanto os chilenos venceram uma partida.

Que o Brasil está longe de viver seus melhores dias todos já sabem. Mas o selecionado brasileiro terá um grande aliado nesta noite, que será o retrospecto. O escrete verde e amarelo não sabe o que é perder para a “La Roja” em jogos oficiais há mais de 15 anos, sendo a última derrota nas Eliminatórias de 2002. Desde então, as seleções se enfrentaram 17 vezes, com o Brasil vencendo 14 e as outras três partidas ficando no empate.

Para os chilenos a expectativa é enorme. Existe uma grande esperança dos torcedores em buscar uma ótima classificação e fazer uma Eliminatórias tranquila, para chegar com bastante moral na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Sendo assim, fazer valer o mando de campo diante de um rival tão poderoso como o Brasil é fundamental para as pretensões do selecionado.

Chile e Brasil começam as Eliminatórias com sentimentos bem diferentes do comum. Crescendo vertiginosamente nos últimos anos, os chilenos conseguiram o maior título de sua história nesse ano, ao bater a Argentina de Lionel Messi e garantir a Copa América, realizada no próprio país.

Além disso, eles tiveram uma participação satisfatória na Copa do Mundo de 2014, sendo eliminados justamente pelos brasileiros, que vivem dias difíceis desde as semifinais do Mundial, em que acabaram sofrendo a maior derrota da história ao ser derrotados por 7 a 1 pela Alemanha, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Chile x Brasil, partida válida pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018, a ser disputada às 20h30, no estádio Nacional, em Santiago, no Chile.