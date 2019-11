Com apenas duas derrotas, Brasil terminou na liderança das Eliminatórias para Copa de 2006

O Brasil estreia nesta quinta-feira (8) pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Visto isso, a VAVEL Brasil preparou um especial recheado de informações e de históricos sobre as últimas participações da seleção canarinho nos últimos anos na competição. Vindo de dois vexames mundiais e continentais, a seleção pentacampeã mundial não consegue mais impor o mesmo respeito de antigamente frente à seleções mais fracas. Os antigos craques e os bons técnicos ficaram no passado, e agora, os comandados de Dunga terão que provar ao torcedor brasileiro que ainda temos o que tirar desta geração, e que o Brasil não ficará de fora de uma Copa do Mundo - fato que nunca aconteceu até então.

Vamos voltar no tempo, e ir para 2003, ano em que a seleção brasileira ainda era temida e aplaudida por todas as outras equipes ao redor do Globo. Vindo da conquista da Copa do Mundo de 2002, na Alemanha, o clima era de euforia entre os atletas e torcedores. Porém, antes da competição dar início, uma polemica envolvendo a Fifa já tomava conta dos jornais, e mesmo sendo campeão do mundo, o Brasil teria que disputar as Eliminatórias para 2006. Segundo a entidade, a regra de um campeão mundial não precisar disputar uma eliminatória não fazia mais sentido, uma vez que, as seleções não se preparavam tão bem, e se acomodavam com a classificação automática para a disputa do novo certame. Decisão que gerou polemicas envolta de Joseph Blatter.

Voltando ao futebol, a seleção contava com a boa safra craques renomados como Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano, Rivaldo, Cafú, Roberto Carlos e Zé Roberto. Sem Luiz Felipe Scolari - retirou-se do cargo após vencer a Copa do Mundo -, os comandados de Carlos Alberto Parreira não jogavam somente para vencer, e sim para dar show, espetáculo e arrancar aplausos do torcedor prestigiado que assistia uma seleção repleta de craques mundiais. Em 18 jogos, foram nove vitórias, sete empates, e apenas duas derrotas; além de 35 gols marcados. Com 34 pontos, o Brasil ficou em primeiro lugar na classificação geral e com a mesma pontuação da Argentina, mas, com o saldo de gols (18) maior do que os hermanos.

Estreia e vitória fora de casa

Após vencer a Copa do Mundo de 2002 contra os alemães, a eufórica seleção brasileira estreou nas Eliminatórias em 2003. Na primeira rodada, o Brasil foi até Barranquila enfrentar a Colômbia (atual campeã da Copa América de 2003), e saiu de lá com os primeiros três pontos da campanha vencedora. Com gols de Ronaldo e Kaká, a seleção canarinho bateu os colombianos com uma certe facilidade, mesmo jogando na altitude; Juan Pablo Ángel descontou para a Colômbia.

Com os primeiros pontos garantidos na tabela, o Brasil recebeu o Equador em Manaus, e com dificuldades, venceu os Equatorianos com um gol solitário de Ronaldinho, logo no início da partida. O bom início entusiasmava os torcedores brasileiros que vindo de um título mundial, se orgulhavam cada vez mais de sua seleção.

Show de Ronaldo e vitória sobre os hermanos

O primeiro clássico com a Argentina foi pela 6° rodada, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Naquela noite de 2/6/2004, as redes sorriram para apenas um brasileiro que estava em campo: Ronaldo Nazário foi o nome do jogo e foi protagonista do famoso hatrick, fazendo três gols e sendo o principal jogador na vitória por 3 a 1 sobre os argentinos, que na época contavam com craques como Juan Pablo Sorín, Juan Román Riquelme, Carlos Tévez, Hernan Crespo, Pablo Aimar e Javier Zanetti. A noite era de Ronaldo, que na época atuava pelo Real Madrid e já tinha o apelido de Fenômeno. Com três bolas na rede, o centroavante brasileiro não só alegrou as 48 mil pessoas presentes no velho Mineirão, e sim, uma nação inteira, que também o aplaudia frente a televisão.Os três pênaltis sofridos e convertidos por Ronaldo somaram mais três pontos na conta da seleção, e o Brasil já estava na liderança na tabela de classificação com doze pontos em seis jogos.

Depois de uma grande vitória sobre os argentinos e se isolar na liderança, o Brasil embalou, e só venceu após aquela noite fatídica no Mineirão. Vitórias como os 5 a 2 sobre a Venezuela (Ronaldo 2x, Kaká 2x e Adriano) e 4 a 1 diante do Paraguai (Ronaldinho 2x, Robinho e Zé Roberto) fizeram com que a seleção disparasse na liderança, e fosse vista ainda mais favorita para a conquista da Copa do Mundo de 2006. A boa série de vitórias foi interrompida em um clássico diante da Argentina, em que os hermanos devolveram os 3 a 1 de Minas Gerais.

Goleada sobre os chilenos e classificação antecipada para a Copa do Mundo

Há quase dez anos atrás, em setembro de 2005, o Brasil goleou a seleção Chilena, que na época não era considerada uma grande equipe dentro da América do Sul e do Mundo, dando um paradoxo ao momento em que vivemos, onde o time chileno é considerado melhor que a seleção canarinho. Foi no estádio Mané Garrincha em Brasília que a seleção brasileira confirmou sua classificação para a Copa do Mundo de forma antecipada e com uma goleada histórica frente ao time comandado por Nelson Acosta. Um gol de Juan e Robinho e o Hatrick de Adriano fecharam a grande contagem do placar. O show de seleção consagrou o famoso 'quadrado mágico' que seria de sucesso na Copa do Mundo da Alemanha.

Vitória sobre a Venezuela e garantia da liderança

O Brasil encerrou a sua participação nas eliminatórias com uma grande apresentação sobre a Venezuela, em partida realizada no estádio Mangueirão, em Bélem, a seleção canarinho venceu por 3 a 0 com gols de Ronaldo, Adriano e Roberto Carlos, para fechar uma campanha que teve um início eufórico e um final ainda mais. O favoritismo havia se confirmado, e o Brasil terminou na liderança, ainda que apertada, sobre a Argentina e os demais candidatos.

Posição Seleções P J V E D GP SG 1° Brasil 34 18 9 7 2 35 18 2° Argentina 34 18 10 4 4 29 12 3° Paraguai 28 18 8 4 6 23 4 4° Equador 28 18 8 4 6 23 0 5° Uruguai 25 18 6 7 5 23 -5 6° Colômbia 24 18 6 6 6 24 8 7° Chile 22 18 5 7 6 18 -4 8° Venezuela 18 18 5 3 10 20 -8 9° Peru 18 18 4 6 8 20 -8 10° Bolívia 14 18 4 2 12 20 -17

Pelo saldo de gols, o Brasil ficou na frente da Argentina, que junto com Paraguai e Equador se calssificou direto para a Copa do Mundo de 2006; Uruguai foi para a repescagem.