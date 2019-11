Cinco motivos para acreditar na classificação brasileira à Copa do Mundo

Muitos vem dizendo que a Seleção Brasileira pode não se classificar para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Muitos questionam jogadores e o treinador Dunga. O vexame da Copa do Mundo no Brasil e a precoce eliminação na Copa América levaram a esse questionamento. Essas dúvidas existem há vários anos e passou por várias gerações. Aqui vai cinco motivos para acreditar que o Brasil estará na próxima Copa do Mundo:

1º O Brasil participou de todas as copas. Por que ficaria de fora desta?

A Seleção Brasileira é a única a participar de todas as copas. E também a única pentacampeã mundial. Apesar de ter tido dificuldades para se classificar para a Copa do Mundo de 2002, por exemplo, na hora decisiva, a equipe mostrou que tem culhão e conseguiu a vitória necessária. A experiência é extrema, já mostrou por várias vezes que pode superar situações adversas.

2º Temos jogadores de destaque em vários clubes do mundo

Todos os jogadores da última convocação, feita pelo técnico Dunga, são titulares em seus clubes (alguns fazem revezamento). Além de ser titulares, muitos tem destaque na equipe. O goleiro Alisson é considerado uma das grandes revelações do Internacional. O lateral-esquerdo Marcelo vem chegando a sua décima temporada pelo Real Madrid. David Luiz é o zagueiro mais caro da história do futebol; o Paris Saint-Germain pagou 62 milhões de euros pelo atleta. O meio campista Douglas Costa vem sendo o grande destaque deste inicio de temporada européia. Recém contratado pelo Bayern de Munique, é titular do time alemão, fazendo 14 partidas e só saindo em três delas. O atacante do Zenit e praticamente dono da equipe, Hulk já tem dez em 16 partidas nesta temporada e já é artilheiro da liga russa.

3º Dunga já levou o Brasil para uma Copa do Mundo

O treinador Dunga comandou a seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. Não foi uma campanha magnifica, mas com apenas duas derrotas. Foram 18 partidas, com nove vitórias e sete empates, o que lhe garantiu 34 pontos e o título da competição. E na partida decisiva, o Brasil enfrentou a Argentina no estádio Gigante de Arroyito em Rosário, casa do rival. Jogando muito bem, a seleção venceu por três a um com dois gols de Luís Fabiano e um de Luisão e garantiu a vaga para a Copa do Mundo da África do Sul com três rodadas de antecipação.

4º São cinco vagas para 10 seleções e somos mais forte que várias

As eliminatórias sul-americanas garantem quatro vagas diretas para a Copa do Mundo e mais uma através da repescagem (enfrentando uma seleção asiatica). Mesmo algumas seleções do continente terem evoluído, estão tecnicamente longe do Brasil, que é disparado um dos favoritos para ficar com a vaga. Seleções como a do Peru, Venezuela e Bolívia não devem causar tanto perigo. Existe uma evolução de algumas seleções como Colômbia e Chile, mas sem experiência e sem o peso de uma seleção tradicional, como o Brasil, podem falhar no momento decisivo.

5º Neymar

Neymar, atacante do Barcelona. O principal jogador brasileiro na atualidade e um dos dez melhores do mundo. Apesar de não estar presente nas primeiras partidas das eliminatórias, ajudará a seleção em boa parte do torneio. É o maior artilheiro em atividade pela seleção, com 50 gols e está a 45 gols de alcançar Pelé, maior artilheiro da história da seleção. Além disso, 70% das vezes que o capitão da seleção brasileira esteve em campo a seleção brasileira saiu vitoriosa. Única seleção sul-americana que tem um jogador de tão alto nível é a Argentina que conta com Messi. E mesmo assim a média de gols de Lionel pela Argentina é bem inferior a de Neymar pelo Brasil. Enquanto o argentino tem média de 0,46, o brasileiro tem média de 0,71.