Guia VAVEL das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018

Nesta quinta-feira (08), teremos o início de mais uma edição das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Diferente dos outros anos, onde Brasil e Argentina eram francos favoritos à classificação com enorme diferença de qualidade para seus rivais, teremos a presença de forças emergentes do continente que virão sedentas para atrapalhar a vida dos grandes.

O Chile, por exemplo, carrega consigo o fato de ser o atual campeão da Copa América, sendo este o primeiro título de sua história. No último Mundial, caiu nas oitavas de final diante do Brasil, sendo eliminado apenas nos pênaltis. É nítido que a equipe de Jorge Sampaoli figura entre as grandes desta Eliminatória e tem tudo para surpreender ainda mais.

A Colômbia por sua vez se destaca por ter sido algoz brasileiro na últimas competições. Na Copa do Mundo, caiu nas quartas de final, mas foi responsável por tirar Neymar do restante do Mundial devido a uma grave lesão. Já na Copa América saiu vitoriosa, mas também tirou o camisa 10 do torneio, desta vez por suspensão após ser expulso.

Tradicional e reforçada com o retorno de Luis Suárez, o Uruguai já é reconhecido como uma das grandes forças do continente. Além das cinco principais, também temos o Peru, liderado por Paolo Guerrero, o Paraguai do eterno Roque Santa Cruz, além de Bolívia, Equador e Venezuela que correm por fora.

