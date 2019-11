Resultado Brasil x República Dominicana pelo Amistoso Pré-Olímpico (6-0)

Por conta de problemas técnicos não tivemos condições de fazer a transmissão do confronto entre Brasil e República Dominicana. Pedimos desculpas torcedor que acompanha a VAVEL Brasil e informamos que o amistoso terminou com uma goleada brasileira por 6 a 0. Confira mais informações deste duelo no nosso pós-jogo: Seleção Brasileira olímpica se impõe e goleia República Dominicana em amistoso

A Arena da Amazônia será o palco da partida entre Brasil x Rep. Dominicana.

FIQUE DE OLHO: Gabriel, atacante. Jovem, mas com certa experiência e vivendo grande fase no Santos, Gabriel é um dos comandantes da equipe brasileira.

FIQUE DE OLHO: Jonathan Faña, atacante. O principal jogador da equie, é artilheiro por natureza, marcando 17 gols nas últimas 27 partidas. A esperança pra seleção surpreender.

O Rio de Janeiro e o Maracanã, será o templo da chance do triunfo brasileiro numa Olimpíadas.

Uma equipe que tinha Alexandre Pato, Neymar, Damião e Oscar, foi treinada por Mano Menezes, treinador também da Seleção principal.

Já em 2012, o México acabou com o sonho da medalha dourada brasileira. Peralta foi o carrasco da vez, marcando dois gols, decidindo o jogo.

Visando essa preparação, a CBF convidou Rep. Dominicana e Haiti para dois amistosos. O primeiro será hoje, já o próximo será na segunda-feira.

Contando com 2012, o Brasil bateu na trave três vezes. A prata passada, em Londres, teve um gosto amargo, já que a derrota foi para o México.O torneio de futebol nas Olimpíadas são de jogadores abaixo dos 23 anos, mas com a chance de levar três jogadores acima dessa idade. No momento atual, Neymar é certamente um dos donos dessas vagas.

Atualmente apenas a Argentina tem todas as conquistas possíveis no mundo do futebol. O Brasil falta apenas a medalha de ouro, já conquistada pelos hermanos.

Os meninos do Brasil se unem em mais uma partida preparatória visando o melhor possível para a busca da medalha de ouro no ano que vem.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Brasil x Rep. Dominicana válido para a preparação da equipe Sub-23 rumo à Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro.