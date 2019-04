Pré-jogo: Brasil enfrenta República Dominicana em amistoso preparatório para Olimpíadas

O selecionado olímpico do Brasil vai entrar em campo mais uma vez para fazer um amistoso visando ganhar mais entrosamento e achar a maneira certa de jogar para chegar com bastante força nas Olímpiadas do próximo ano, que será realizada no Rio de Janeiro. O escrete verde e amarelo duelará, nesta sexta-feira (9), às 21h00, no Arena da Amazônia, em Manaus, com a Seleção da República Dominicana.

A última apresentação da Seleção Brasileira Olímpica aconteceu no dia 8 de setembro. Na ocasião, os brasileiros enfrentaram o selecionado Sub-23 da França e acabaram sendo derrotados pelo placar de 2 a 1. O confronto foi realizado em Le Mans, na França. O escrete verde e amarelo foi quem abriu o placar com o zagueiro Kimpembe (contra), mas uma queda de rendimento no decorrer do confronto, fez os franceses crescerem e virarem com gols de Amavi e Haller.

O time, que nas Olímpiadas será comandado por Dunga, mas por conta das Eliminatórias da Copa do Mundo estará sob responsabilidade de Rogério Micale, fará dois amistosos nesta data Fifa. Além da República Dominicana, os brasileiros vão enfrentar, na próxima segunda-feira (12) a Seleção do Haiti, às 19h00, novamente na Arena da Amazônia, em Manaus.

Micale monta mesma equipe durantes treinamentos, mas prefere esconder escalação

O técnico Rogério Micale não quer saber de revelar o time que estará em campo buscando um triunfo diante da República Dominicana. Apesar do mistério, é bastante provável que o treinador opte por manter os 11 atletas que trabalharam entre os titulares durante esta semana de treinamentos.

Durante os trabalhos, o comandante verde e amarelo montou a sua equipe no 4-3-3, com o ataque sendo formado com Kenedy, Luan e Gabriel Jesus, enquanto o meio-campo ficará com Lucas Silva, Fred e Felipe Anderson. Já a dupla de zaga foi formada por Rodrigo Ely e Dória. As laterais devem ficar à cargo de Maicon e Douglas Santos.

O técnico brasileiro, entretanto, preferiu guardar segredo e deixou claro que pode até colocar em campo o time que esteve treinando como reserva. De acordo com Micale, é preciso aproveitar a oportunidade para testar todos os jogadores e, assim, formar uma opinião e avaliar o trabalho do mesmo com a camisa verde e amarela.

“Já temos uma ideia de quem serão os titulares, mas contamos com um grupo de 22 jogadores. Na minha concepção, é necessário utilizar todos os jogadores para ter uma opinião formado. Estou aproveitando esse tempo para trabalhar as duas equipes no mesmo conceito, da mesma forma. Sobre quem vai jogar, só será apresentado nesta sexta-feira (9). O treinamento vem sendo dado da mesma forma para todos”, comentou o treinador.

Com pouca expressão, República Dominicana busca adquirir mais experiência diante do Brasil

Não é dos grandes times citados quando o assunto é futebol. A equipe dominicana é bastante desconhecida, pois não figura entre os grandes do futebol mundial. Assim, enfrentar a Seleção Brasileira, que ostenta o maior número de Copas do Mundo, e, apesar de não viver seus melhores dias em todas as categorias do futebol praticamente, é visto com bons olhos pelos dominicanos para fazer os atletas ganharem mais experiência.

O técnico Roberto Díaz Bernabé não deve promover grandes surpresar para este confronto. É provável que o comandante escale o time no tradicional 4-4-2, com Richard Dabas e Geremy Lombardi sendo os responsáveis pela armação das jogadas, enquanto o ataque estará à cargo de Edipo Rodríguez e Jonathan Faña. Faña, que atua no Cibao FC, da República Dominicana, é o principal jogador do selecionado.

Mesmo com todo respeito ao Brasil, os dominicanos chegam com o desejo de surpreender. O técnico Roberto Díaz destaca que é preciso aproveitar essa oportunidade de atuar contra a Seleção Brasileira no Brasil, o qual ele define com o berço do futebol mundial. Mesmo destacando a qualidade do selecionado verde e amarelo, o treinador não quer saber de entrar em campo sem pensar no triunfo.

“Sim, queremos ganhar! Vamos tentar jogar um bom futebol, aprender e desfrutar o momento. Sabemos da qualidade que tem o Brasil, o berço do futebol. Vamos tentar desfrutar o momento. Queremos ter ao menos a competitividade que nos exige o futebol brasileiro”, destacou o treinador.