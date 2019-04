D'Alessandro volta a treinar, mas Argel não confirma companheiro do argentino no Internacional

Impossível de esquecer o dia 09 de setembro, 24° rodada do Brasileirão, na vitória do Internacional: 1 a 0 sobre o Palmeiras. Não pelo resultado, mas sim pelos acontecimentos que marcaram a partida. Aos 27 minutos da primeira etapa e aos 17 minutos da segunda, saem dois talismãs do Inter lesionados: D'Alessandro e Eduardo Sasha, respectivamente. O meia argentino, após alguns dias, ficou sabendo que a tal lesão era uma hérnia de disco e submeteu-se a fazer fisioterapias para amenizar suas dores.

O fato é que o meia D'Alessandro está de volta, pelo menos aos treinos. Com a parada de 10 dias para as Eliminatórias da Copa do Mundo, o time de Argel encontrou uma saída para se recuperar de desgastes fisícos e de lesões. O meia colorado está aproveitando os treinos para se recuperar e mostrar serviço ao seu treinador. Argel cogita utilizar o meia no jogo entre Internacional e Atlético-MG válido pela 30° do Brasileirão. Mas resta a dúvida, com a volta de D'Alessandro a campo, quem seria seu parceiro no meio de campo?

Com Eduardo Sasha machucado, aquele que era a solução provável de Argel no meio campo, temos como opção o volante Wellington, para se fechar um pouco, ou o atacante Lisandro, sendo acompanhado por Valdívia e Vitinho, assim arriscando, ou até mesmo Alex. Mas segundo Argel ele pode ser apenas substituto de D'Alessandro, tirando qualquer espectativa deles jogarem juntos.

Mas temos aquele que, por momentos desacreditado pelo torcedor e agora se encontra com duas partidas consecutivas sendo o titular do time, e demonstrando bom rendimento nas partidas, no qual possa ser o mais provável parceiro de D'Alessandro, Anderson, assim fazendo um time nem muito aberto e exposto, nem defensivo a ponto de chamar o adversário a seu campo.

A decisão fica a critério do treinador. Dependerá de qual estratégia ele utilizará para tentar surpreender o vice-líder do campeonato, Atlético-MG, na quarta-feira (14), às 19h, no estádio Independência, em Belo Horizonte.