Resultado Jogo Brasil x Haiti pelo Amistoso de preparação para as Olimpíadas 2016 (5-1)

Um grande abraço à todos. Novamente, nosso agradecimento e nos vemos na próxima transmissão. Até lá.

A VAVEL Brasil agradece sua presença em mais um tempo real minuto a minuto. Fique de olho no nosso site para saber tudo sobre o mundo dos esportes.

Vamos terminando mais uma transmissão da preparação brasileira para as Olimpíadas. Hoje, mais uma goleada e por 5 a 1.

Gabriel: " A gente vem evoluíndo bastante, com mais toques, com mais velocidade. Sempre chegar pelo meio de ataque para finalizar em gol."

Jogadores de Brasil e Haiti cumprimentam a torcida e agradecem a presença de todos.

As próximas partidas brasileiras será na próxima parada da Data-Fifa. Em novembro, apenas.

Festa da torcida do Norte do país. Brasil marca 11 gols em duas partidas e tomou apenas 1.

93' Fim de papo em Manaus. Brasil goleia mais uma vez e vence por 5 a 1.

92' Volta final do relógio.

91' Ataque do Haiti perigoso, mas o jogo foi parado com impedimento.

90' Mais de 27 mil pessoas presente em Manaus. E teremos mais três minutos.

89' UM GOLAÇO DE BELFORT! Recebeu no meio de ataque, avançou, cortou pra canhota e mandou uma pedrada na gaveta do goleiro.

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DO HAITI!!!!!!!

87' É GOLEADA! Troca de passes na área do haiti, o time envolve, com passes rápidos, objetivos e abrindo espações, até Gabriel fechar no segundo pau e mandar seu segundo gol na partida.

86' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GABRIEL, É DO BRASIL!

85' Reta final de partida, em Manaus.

84' BOA BATIDA. Rasteira no canto esquerdo, a bola pega no pé da trave e entra.

83' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GABRIEL, DO BRASIL.

83' Gabriel na bola. Partiu, bateu....

82' NÃO HÁ DISCUSSÃO. Gabriel Jesus cruza no segundo pau para Kennedy, que escorou pra Gabriel. O atacante não alcançou e Felipe Anderson tomou uma gravata quando tentou finalizar.

81' PENALIDADE MÁXIMA PARA O BRASIL!

81' MUDA O BRASIL: Valdívia sai aplaudido e Felipe Anderson entra.

80' Cobrança fechada demais e de fácil defesa.

79' FRED, PRA FOOOOORA! Meia recebeu, chuta de canhota e a bola passa perto. Escanteio.

78' Gabriel Jesus recebe bem na esquerda, cruza pra trás, mas ninguém encontra espaço para o chute.

77' Bola longa para Kennedy, mas o jogador não alcança e perde a posse.

76' Mais técnico, o time brasileiro se sai bem da marcação haitiana.

75' Haiti adianta a marcação e dificulta a saída brazuca.

74' Christian arrisca de fora e acerta a marcação brasileira.

73' A bola volta a rolar em Manaus.

72' Parada técnica para os jogadores se hidratarem.

71' Lucas Silva arrisca da meia lua mas manda a bola na torcida.

70' MUDA O BRASIL: Vinicius Araújo deixa a vaga para Kennedy.

69' Brasil diminui o ritmo. Não quer se arriscar e gasta o tempo.

68' Gabriel Jesus arrisca de fora e a bola explode na defesa adversária.

67' Rápido contra ataque puxado por Gabriel Jesus, a bola passa por Valdívia até o chute cruzado de Lucas Silva, mas em linha de fundo.

66' Bola cabeceada fraca e fácil para a defesa de Uilson.

65' Turrier arrisca de fora e a bola bate em Rodrigo Caio. Escanteio, Haiti.

64' Brasil busca no lançamento longo, mas a bol sai forte demais para Vinicius Araújo.

63' Equipes mudam e suas formações podem sofrer com a falta de entrosamento.

62' AGORA MUDA O BRASIL: Fred e Lucas SIlva entram e saem Lucão e Wallace.

61' VÁRIAS MUDANÇAS NO HAITI: Morris, Nazon, Millen saem e entram Printers, Nairov e Anders.

60' Valdívia arrisca duas vezes para o gol e esbarra na defesa, nas duas.

59' Marlon divide com o atacante rival mas o juíz manda o jogo seguir.

58' Haiti não repete as boas saídas de ataque. Jogo é de apenas um time.

57' Gabriel bate mas é marcado falta de ataque.

56' Troca de passes brasileira encontra Rodrigo Caio na direita. Só que a defesa afasta de cabeça. Escanteio.

55' Wendell faz a ultrapassagem pela direita , mas levanta mal demais e manda fora.

54' Movimentação do ataque brasileiro aumenta e dá mais trabalho à defesa do Haiti.

53' Brasil já faz o resultado e a expectativa é de mais uma goleada.

52' AMARELO PRA ALCENAT. Pegada por baixo e por trás em Gabriel Jesus.

51' Valdívia liga Wendell, mas a finalização sai por cima do gol.

50' Brasil já começa apertando no ataque e mais presente.

49' PASSE GENIAL DE VALDÍVIA! Da direita pra esquerda, o palmeirense se joga na bola e marca num carrinho fulminante.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GABRIEL JESUS, DO BRASIL!

47' MUDA O BRASIL: Sai Maicon e entra Wendell.

46' Gabriel Jesus já tenta a primeira arrancada pela esquerda, mas a zaga afasta.

45' E a bola volta a rolar em Manaus.

MUDA O BRASIL: Gabriel Jesus entra no lugar de Vitinho.

Brasil vai batendo o Haiti em mais um amistoso por 2 a 0. É a preparação para as Olimpíadas.

Vinicius Araújo: "Temos de girar a bola, tocar bem, chegar mais e aproveitar as chances. Voltar do intervalo mais atento para não sofrer sustos."

Maicon: "Gol muito igual. A gente treina muito essa jogada durante a semana. Feliz por ajudar o time."

47' Fim de papo nesta primeira etapa. Brasil vai vencendo por 2 a 0, com gols de Maicon e Vinicius Araújo.

46' PRA FORA, ALEXANDER. Saída errada de Uilson, chute de fora que tira tinta da trave.

45' Mais dois minutos.

44' Lançamento longo para Gabriel, que domina na direita, traz para a canhota, mas chuta encima da marcação.

43' Reta final de primeiro tempo.

42' QUE FALHA DA DEFESA... Goleiro do Haiti toca fraco pro seu defensor, Gabriel rouba a bola, protege, toca pra Vinicius Araújo, que domina, olha e tira do goleiro.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, VINICIUS ARAÚJO, DO BRASIL!

40' AMARELO, VITINHO. Pisão pra matar o contra ataque rival.

39' Brasil melhora nesta reta final e trabalha mais a bola com aproximação dos jogadores.

38' Marlon faz linda jogada na sua grande área e arranca suspiro da torcida.

37' Maicon fez um gol idêntico contra a Rep. Dominicana. A diferença foi apenas o lado do campo.

36' Haiti agora vive no dilema entre atacar e não levar a goleada. Torcida acorda.

35' FINALMENTE UM LANCE DE PERIGO. Enfiada linda de Wallace pela meia direita, Maicon e Gabriel surgem nas costas da marcação mas o lateral dá um tapa e mata o goleiro. Placar aberto.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MAICON, ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ DO BRAAAASIL!!!

33' Outra vez Maicon no lado direito. Dessa vez, a bola explodiu na defesa.

32' Maicon apoia pela direita, mas erra totalmente o cruzamento e a bola sobra fácil para o goleiro.

31' Gabriel cruza de canhota mas encontra a defesa haitiana.

30' São 28ºC em Manaus.

29' A partida terá seu reinício.

28' Parada técnica em Manaus. Temperatura alta e a hidratação dos jogadores.

27' Haiti se mostra mais competitivo do que a Rep. Dominicana. Jogo segue sem gols.

26' Torcedor brasileiro não incentiva tanto a Seleção. Jogo é parado.

25' Haitianos saem bem para o ataque e tenta aproveitar os erros do time brasileiro.

24' Vitinho faz boa jogada pela esquerda, mas o cruzamento sai fechado demais e o goleiro do Haiti sai bem na meta.

23' Jogo sem grandes chances de gol. Partida segue muito travada e com muitos erros.

22' Gabriel furou e Brasil perdeu boa chance de finalizar.

21' Valdívia é o principal nome do ataque brasileiro.

20' Bom lance de ataque do Haiti, quase arrumando um pênalti. Brasil se salva.

19' Brasil erra passes demais e tira o ritmo da Seleção.

18' Vinicius Araújo assusta, mas o goleiro do Haiti pega bem.

17' Belo lance individual de Valdívia e o Brasil tem escanteio.

16' Saída arriscada do goleiro Uilson. Quase comete penalidade.

15' Jogo recomeça.

14' MUDA O HAITI: Sai Listiner e entra Alexander.

13' Jogo parado. Jogador do Haiti sente e será substituído.

12' Boa chegada do Haiti pela direita e sobrou pra Marlon afastar.

11' Gabriel chuta de longe mas manda longe do gol.

10' Valdivia chega bem na esquerda, chuta cruzado, mas Vinicius Araujo não chega à tempo.

9' AMARELO, MAICON. Segurou o rival.

8' Rodrigo Caio cruza na área e a defesa tira de cabeça.

7' Visitantes armam um ferrolho na frente de sua área para evitar o Brasil.

6' Contra ataque bom do Haiti, mas Marlon salvou o passe final.

5' Brasil toca a bola no ataque e levanta a torcida.

4' Cobrança forte demais e a zaga tira.

3' Vinicius Araújo e Douglas trabalham bem na canhota, mas a defesa afasta. Escanteio.

2' Gabriel aciona Vitinho na canhota, que cruza fechado e dá trabalho ao goleiro.

1' Nazon partia no primeiro ataque, mas foi marcado impedimento.

0' Autoriza o árbitro. Começa o amistoso da Seleção Brasileira.

Haiti com camisa azul, calção branco e meias azuis.

Brasil com o uniforme principal. Camisa amarela, calção azul e meias brancas.

O Haiti com Ceus; Alcenat, Mechack, Christian, Maurice; Millien, Monumat, Thurieire, Andrew; Nazon, Listner. Téc: Marc Collat.

Agora, o Hino Nacional do Brasil.

Hino Nacional do Haiti sendo executado.

Jogadores sobem ao gramado. Muita festa. É a molecada do Brasil!

A torcida se faz presente e haitianos também fazem barulho.

Os times já estão na boca do túnel de acesso. Muitas crianças com os jogadores.

As equipes terminam o processo de aquecimento. Em instantes, a escalação do Haiti e a entrada oficial.

Brasil escalado com Uilson; Maicon, Lucão, Marlon, D.Santos; Wallace, Rodrigo Caio, Valdívia; Vitinho, Gabigol, V.Araújo. Téc: Rogério Micale.

A Arena da Amazônia será o palco da partida entre Brasil x Haiti.

FIQUE DE OLHO: Gabriel, atacante. Jovem, mas com certa experiência e vivendo grande fase no Santos, Gabriel é um dos comandantes da equipe brasileira.

FIQUE DE OLHO: Jean Sony Alcenat, lateral. O principal jogador da equipe, atua no Steua Bucareste e tem certo sucesso na lateral esquerda, snedo ponto de referência para os seus companheiros.

O Rio de Janeiro e o Maracanã, será o templo da chance do triunfo brasileiro numa Olimpíadas.

Uma equipe que tinha Alexandre Pato, Neymar, Damião e Oscar, foi treinada por Mano Menezes, treinador também da Seleção principal.

Já em 2012, o México acabou com o sonho da medalha dourada brasileira. Peralta foi o carrasco da vez, marcando dois gols, decidindo o jogo.

Visando essa preparação, a CBF convidou Rep. Dominicana e Haiti para dois amistosos. O primeiro foi sexta-feira, com goleada brazuca.

Contando com 2012, o Brasil bateu na trave três vezes. A prata passada, em Londres, teve um gosto amargo, já que a derrota foi para o México.O torneio de futebol nas Olimpíadas são de jogadores abaixo dos 23 anos, mas com a chance de levar três jogadores acima dessa idade. No momento atual, Neymar é certamente um dos donos dessas vagas.

Atualmente apenas a Argentina tem todas as conquistas possíveis no mundo do futebol. O Brasil falta apenas a medalha de ouro, já conquistada pelos hermanos.

Os meninos do Brasil se unem em mais uma partida preparatória visando o melhor possível para a busca da medalha de ouro no ano que vem.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Brasil x Haiti válido para a preparação da equipe Sub-23 rumo à Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro.