Romário critica possível eleição de Platini na Fifa: "Ele ajudou a máfia da entidade por anos"

Vivendo uma grande crise nos últimos meses por conta dos escândalos de corrupção envolvendo dirigentes, a Fifa se prepara para ter um novo presidente, que será eleito em disputa eleitoral no ano que vem. Sempre crítico, o senador e ex-jogador Romário resolveu avaliar uma possível candidatura do atual presidente da Uefa, o francês Michel Platini. Para o brasileiro, com Platini no comando da entidade dificilmente acontecerá mudanças radicais.

Em entrevista ao jornal francês “L'Équipe", o ex-atacante campeão do Mundo pela Seleção Brasileira, não poupou críticas a Michel Platini. De acordo com Romário, Platini colaborou por muitos anos com a máfia da Fifa. Apesar disso, ele preferiu não acusar o mandatário de corrupção.

“Platini colaborou muitos anos com esta máfia que tem na Fifa. Não afirmo que ele é corrupto, mas acabou sendo contaminado pelo sistema. Se ele for eleito, poderá manter tudo isso e a Fifa vai continuar sendo a mesma m... que vemos hoje”, disparou o senador e ex-jogador.

Em relação à situação de desconfiança que vem passando a Seleção Brasileira por conta do futebol abaixo do esperado no início das Eliminatórias da Copa do Mundo, o ex-jogador, que foi campeão da Copa do Mundo de 1994 sendo um dos destaques do selecionado verde e amarelo, não acredita que o Brasil vai ficar pela primeira vez na história do Mundial, pois as outras seleções Sul-Americanas acabam tendo um desempenho inferior tecnicamente.

“As outras seleções que estão nas Eliminatórias da Copa do Mundo são ainda piores que a Seleção Brasileira. Sendo assim, não tenho dúvidas de que vamos conseguir a classificação para a Copa do Mundo da Rússia”, falou.

Mesmo com a confiança na classificação para a Copa do Mundo 2018, Romário aproveitou a oportunidade para criticar o estado atual do futebol brasileiro. Destaque do setor ofensivo enquanto vestiu a camisa verde e amarela, ele aponta que o Brasil não conta, no momento, com nenhum jogador digno de vestir a “camisa 9”

“O futebol brasileiro nunca esteve tão podre em seus bastidores. Além disso, não tem nenhum jogador digno de vestir a camisa 9 da Seleção Brasileira atualmente”, comentou e ainda disparou contra o ex-capitão do Brasil, o zagueiro Thiago Silva. "Demonstrou que não tem personalidade para vestir o uniforme da seleção", encerrou.