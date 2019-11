Atlético-PR 2 x 2 Cruzeiro: assista aos gols da partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Na noite desta quarta-feira (14), o Atlético-PR empatou com o Cruzeiro em partida válida pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro 2015. A partida começou muito fraca no primeiro tempo, e até o Furacão abrir o placar com Ewandro. Na segunda etapa, a equipe mineira passou a dominar o jogo e conseguiu o empate com Fabrício. Porém, no primeiro ataque dos donos da casa na segunda etapa, Bruno Pereirinha colocou a equipe na frente do marcador. E já no fim da partida, Arrascaeta aproveitou uma jogada rápida e empatou o placar novamente.

Com o resultado, o Atlético-PR caiu uma posição. Agora é 12º com 39 pontos. Já o Cruzeiro se manteve uma posição abaixo com 38 pontos. Na próxima rodada, as duas equipes jogam no domingo (18). O Cruzeiro recebe o Fluminense no Mineirão às 11H (horário de Brasília). Já o Atlético recebe o Corinthians na Arena da Baixada às 16H (horário de Brasília).

Primeiro tempo é fraco até o Atlético abrir o placar

O primeiro tempo teve um início muito fraco tecnicamente, com muitos erros de passes e chutões. Só na primeira etapa foram 48 passes errados, 17 pelo lado da equipe paranaense e 31 do time mineiro. A primeira finalização no gol só foi acontecer ao 34 minutos. Ewandro foi lançado pela esquerda e cruzou. Walter tentou ajeitar de peito, mas a defesa fez o corte. Na sobra, o camisa 18 bateu, e Fábio defendeu.

Dois minutos depois surgiu o gol do furacão. Matheus Ribeiro cruzou na segunda trave e encontrou Walter, que pegou de primeira e Fábio praticou uma grande defesa. A bola bateu na trave e sobrou no meio da área para Ewandro completar para as redes.

Após o gol do time da casa a partida ganhou emoção com o Cruzeiro indo mais incisivo para o campo de ataque e a resposta do atlético nos contra ataques. No minuto 37, Allano carregou a bola pelo meio e fez grande passe para Marinho. O atacante invadiu a área e tentou a finalização, mas foi travado pelo zagueiro Kadu.

Aos 41 minutos, Fabiano cobrou falta bem, rasteiro, mas Weverton fez grande defesa. E já nos acréscimos Walter virou o jogo para Matheus Ribeiro, que cruzou na área. O atacante dá um bonito voleio, mas o jogo já estava parado. O camisa 18 estava em condição de impedimento.

Cruzeiro domina a etapa complementar e a partida fica no empate

Segunda etapa começou com mais emoção que a primeira. Logo aos cinco minutos Arrascaeta sofreu falta pelo lado direito do campo de ataque. Na cobrança, Fabiano mandou na segunda trave, e Fabrício cabeceou bem, obrigando Weverton fazer grande defesa. Um minuto depois, Arrascaeta ganhou a bola na esquerda, invadiu a área e bateu forte. A bola explodiu na zaga e sai pela linha de fundo. No lance seguinte, o uruguaio fez grande jogada individual e invadiu a área, mas o goleiro do Furacão saiu nos pés do meia e isolou a bola.

O cruzeiro seguia dominando no segundo tempo. Aos 17 minutos, Henrique mandou para área. Arrascaeta deu um leve desvio e Leandro Damião cabeceou forte, mas, novamente, Weverton salvou o Furacão. Pressão cruzeirense era forte, e aos 29 minutos conseguiu o gol de empate. Arrascaeta sofreu falta na entrada da área. Na cobrança frontal ao gol de Weverton, Fabrício bateu forte, a bola passou pela barreira e enganou o goleiro e foi para o fundo do gol.

Porém, na primeira finalização do Atlético na segunda etapa, conseguiu o segundo gol. Aos 34 minutos, Bruno Pereirinha, que tinha acabado de entrar, aproveitou sobra de bola e pegou de primeira. A bola quicou na frente de Fábio e morreu nas redes.

Mas, aos 39 minutos, Marcos Vinicius cobrou falta com rápido e achou Fabiano na direita. O lateral cruzou rasteiro, Vinicius Araújo errou a finalização e a bola sobrou para Arrascaeta apenas empurrar para o gol, empatando novamente a partida. Aos 42 minutos, quase acontece a virada cruzeirense. Arrascaeta recebeu grande passe de Fabiano, saiu cara a cara com o gol, tenta chutar rasteiro e para em grande defesa do goleiro do Furacão.