Apesar de empate, Mano Menezes aprova atuação do Cruzeiro no segundo tempo contra Atlético-PR

Talvez o principal nome da reação cruzeirense no Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes aprovou à atuação do Cruzeiro no segundo tempo diante do Atlético-PR no empate por 2 a 2. O time celeste ainda teve chances de marcar o gol da vitória, mas parou nas luvas do goleiro Weverton.

Ao analisar a atuação da equipe, Mano admite que o time esteve mal no primeiro tempo até levar o gol, quando precisou fazer mudanças táticas para a etapa final.

"Até tomarmos o gol, nós tínhamos dificuldade de armação, porque jogamos com um homem com características de armação que era o Marinho, que não estava mal no jogo, mas que para fazer a função de precisávamos, não reunia as características. A falta desse jogador obrigou o Ariel Cabral a adiantar um pouco, e aí recebemos a marcação do Deivid, fazendo com que nossa bola não passe com qualidade, adiantamos o Willians para servir como meia por dentro, que não é a característica dele, ele joga melhor por fora, como fez no segundo tempo. Na etapa final, jogamos muito bem, criamos oportunidades, colocamos o Atlético em seu campo, empatamos o jogo, depois sofremos o gol em nosso melhor momento, posteriormente, conseguimos a igualdade no marcador tendo a chance de virar com o Arrascaeta que perdeu o gol", declarou.

O treinador também elogiou a atuação do meia Arrascaeta, que entrou no segundo tempo. O jogador atuou pela seleção do Uruguai na terça-feira e chegou as pressas para o jogo contra o Atlético-PR.

"Nós não tínhamos muitas opções para o ataque e foi excepcional o comprometimento dele, em vista que ele jogou ontem a noite pelo Uruguai, chegou hoje, entrou bem e fico muito feliz com essa possibilidade de recuperação dele. Acredito que ele tem muito potencial, tem capacidade, basta achar uma posição e acho que esta que ele jogou hoje é a melhor, atrás do atacante principal, caindo pelos lados, com boa armação, chegada... Então, vamos trabalhar para que se ganhe ele definitivamente, que ele se sinta confiante para voltar a produzir o que fez o Cruzeiro contratá-lo", ressaltou.

O Cruzeiro está há seis jogos sem perder e tem demonstrado uma evolução técnica e tática a olhos vistos. Para o treinador, tudo é questão de merecimento do elenco.

"A invencibilidade é uma consequência. Ela não vai acontecer num campeonato tão duro quanto esse por muito tempo, nós sabemos que se perde muitas vezes em uma liga tão longa, mas se a equipe tiver produção para merecer os outros resultados, vamos trabalhar para isso e querer sempre a vitória", finalizou.