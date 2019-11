Resultado de Cruzeiro x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro 2015 (2-0)

Encerramos aqui a nossa transmissão, até a próxima com mais do Brasileirão pela VAVEL Brasil!



Com a vitória, o Cruzeiro vai para 41 pontos e pula para a 11º posição, trocando de posição com o Fluminense, que cai para 12º com 40.

50' FINAL DE JOGO! O CRUZEIRO VENCE O FLUMINENSE NO MINEIRÃO POR 2 a 0

47' INACREDITÁVEL! Damião recebe livre, dribla Cavalieri e chuta para fora com o gol vazio

45' Teremos quatro minutos de acréscimo!

43' Cruzeiro troca passes e espera o fim do jogo

38' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai Willians e entra Leandro Damião

35' Cruzeiro administra o resultado positivo. Fluminense parece estar batido em campo

31' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Marlon e entra Victor Oliveira

25' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai Allano e entea Marcos Vinícius

21' CARTÃO AMARELO! Allano chega forte em Ayrton e é advertido pela arbitragem

19' CAVALIERI! Goleiro evita o terceiro gol em chute de Arrascaeta

17' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Gerson e entra Osvaldo

15' QUASE O TERCEIRO! Willian mais uma vez recebe livre, corta pra canhota e bate com perigo

10' FECHOU O TEMPO! Jogadores de Flu e Cruzeiro discutem por falta de fair play do time Celeste

05' Com o segundo gol, a Raposa está muito próximo de garantir a vitória

02' GOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! WILLIAN DE NOVO! Em jogada individual, Willian bate de perna direita no canto esquerdo de Cavalieri, sem chances para o goleirão tricolor. O Cruzeiro amplia, 2 a 0

00' BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

00' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Marcos Junior e entra Vinícius

49' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! O CRUZEIRO VAI VENCENDO POR 1 a 0

45' O juiz assinala quatro minutos de acréscimo!

42' Marcos Junior recebe um pisão na mão e pede atendimento no gramado

38' Allano bate de fora da área, mas erra o alvo e joga por cima do gol

34' Cícero recebe com condições de finalização, mas prefere o passe para Fred e a zaga celeste corta

31' Flu tenta sair mais para o jogo depois do gol da Raposa

28' Com o resultado parcial, o Cruzeiro vai a 41 pontos e ultrapassa o Flu, que tem 40, na tabela de classificação

25' GOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Willian abre o placar. Atacante recebe livre na área de costas para o gol, gira e bate no canto direito de Cavalieri. O Cruzeiro abre o placar, 1 a 0

21' Jogo é morno nesse momento em Belo Horizonte

17' UUUHH! Willian arrisca de fora e Cavalieri raspa na bola para jogar para escanteio

13' Jean cobra por cima da barreira e a bola passa perto do travessão do goleiro Fábio

11' Falta muito perigosa para o Fluminense

07' CARTÃO AMARELO! Gum derruba Willian na entrada da área e recebe o cartão

05' CAVALIERI! Defesa tricolor vacila e Allano fica cara a cara com Cavalieri, que salva o Tricolor na primeira chance do jogo

03' Forte calor no Mineirão faz com que as equipes comecem o jogo com o freio de mão puxado

00' BOLA ROLANDO NO MINEIRÃO!

O Fluminense está escalado com: Diego Cavalieri, Higor Leite. Gum, Marlon e Ayrton; Jean, Cícero, Gustavo Scarpa e Vinícius; Marcos Junior e Fred

O Cruzeiro vem à campo com: Fábio; Ceará, Manoel, Bruno Rodrigo e Fabrício; Henrique, Ariel Cabral e Willians; Allano, Arrascaeta e Willian.

O estádio do Mineirão será o palco da partida entre Cruzeiro x Fluminense, válida pelo Brasileirão 2015.





FIQUE DE OLHO: O meia Arrascaeta vem se destacando com a camisa celeste. Desde as saídas de Everton Ribeiro, craque do Brasileirão em 2013, e Ricardo Goulart, um dos artilheiros da equipe no bicampeonato em 2013 e 2014, a Raposa não tem um jogador que chame a responsabilidade para si e decida as partidas. O uruguaio tem sido uma das principais armas do Cruzeiro na competição e a torcida espera que dos pés dele saiam as principais jogadas do time

FIQUE DE OLHO: Dono da bola, artilheiro e capitão do Flu, Fred é o principal nome do Tricolor Carioca. Desde a chegada de Eduardo Batista, o camisa 9 disputou 4 partidas e marcou 3 gols. O mais importante deles, foi contra o Grêmio pela Copa do Brasil, que valeu a classificação para a semifinal da competição. Em boa fase, a torcida tricolor espera que Fred continue balançando as redes, dessa vez contra o seu ex-clube

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 13º Cruzeiro 38 30 11º Fluminense 40 30

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Cruzeiro x Fluminense válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!