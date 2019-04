Alvo do São Paulo, Vinícius revela desejo de permanecer no Flu: "Se houver renovação, ficarei feliz"

Contratado em meio ao pacotão de reforços para a temporada 2015, Vinícius caiu nas graças da torcida do Fluminense. Tratado como xodó, o jogador tem contrato até o fim de dezembro e, após indefinição sobre sua renovação, virou alvo do São Paulo para a próxima rodada. Perguntado sobre o futuro, o jogador revelou desejo de permanecer no Rio e aguarda posicionamento da diretoria.

“Isso são especulações. Chega nessa época e há muitas possibilidades de o jogar sair do clube. Tenho contrato até dezembro e espero cumprir da melhor maneira possível. E se houver uma renovação, vou ficar muito feliz”, disse o meia.

Vinícius foi titular na melhor fase do Fluminense neste Brasileirão. No primeiro turno, era o principal meio-campista da equipe na época em que o clube chegou a estar na segunda colocação. A derrocada veio após fraturar o quinto metatarso do pé esquerdo, lesão que o tirou de combate por dois meses. Desde então perdeu espaço.

Na última quarta-feira (14), contra o mesmo São Paulo que o cogita, Vinícius deu um belo cartão de visita. Após entrar no segundo tempo, foi o autor da assistência no gol de Marcos Júnior, o segundo do Fluminense na partida.

O contrato do camisa 29 se encerra no fim de dezembro e a diretoria carioca ainda não se posicionou para definir sua renovação. O clube conta com Gustavo Scarpa, Gérson, Robert, Higor Leite e Cícero para o setor. O Fluminense é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro com 40 pontos.