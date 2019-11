Atlético-MG 2 x 1 Internacional: assista aos gols da partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Após a parada de dez dias, o Campeonato Brasileiro voltou com toda força, e na noite desta quarta-feira (14), Atlético-MG e Internacional se enfrentaram pela trigésima rodada da competição, em jogo realizado no estádio Independência, em Minas Gerais. As duas equipes vinham de vitória na competição, e o Galo não queria deixar o Corinthians se isolar ainda mais na liderança, para isso, os mineiros tinham que bater o time de Argel Fucks, que queria colar de vez no G-4.

Em partida marcada pela grande intensidade do Galo e pela falta de ousadia dos colorados para ir em busca de um resultado positivo, tivemos um grande jogo no Independência, onde Lucas Pratto abriu o placar de pênalti, e Paulão empatou numa forte cabeçada. No segundo tempo, o jogo ficou igual, e com muitos espaços, Marcos Rocha deu números finais a partida que deixou o Atlético momentaneamente há dois pontos do líder. Já o Inter, continua na oitava colocação, há dois pontos do G-4.

No domingo (18), os mineiros vão a Recife enfrentar o Sport. Já os gaúchos, por sua vez, vão ao Maracanã enfrentar o Flamengo.

Galo abre o placar, perde chances e cede empate no fim em cabeceio de Paulão

Com um Independência empurrando e inflamado, o Atlético-MG foi quem dominou os primeiros minutos do jogo. Com intensidade e velocidade na troca de passes e movimentação, os atleticanos dominavam o Inter, que por sua vez, apenas marcava em seu campo. Acuados, os colorados pouco faziam com a bola, e deixavam com que os donos da casa ditassem o ritmo da partida. Sendo assim, o Atlético chegou com perigo ao gol quando Thiago Ribeiro esteve perto de marcar, mas, dentro da área, o atacante furou em bola, e perdeu a primeira chance da partida.

O tempo passou e a pressão inicial dos mandantes diminuiu, e o Internacional já conseguia reter a bola e ter mais tranquilidade para sair jogando sem se preocupar com a pressão efetuada pelo time de Levir Culpi. Mas, aos quinze minutos Marcos Rocha cruzou para área e a bola desviou na mão do volante Rodrigo Dourado, que cometeu o pênalti. Na bola, Lucas Pratto; o atacante bateu no canto esquerdo alto de Muriel, que por mais que tenha acertado o canto, nada pode fazer. Um a zero para os donos da casa, que dominavam os colorados.

Conforme o transcorrer do jogo, o Galo ficou mais perto do segundo gol do que o Inter do empate. Os gaúchos não conseguiam sair com clareza, ou ao menos criar uma chance de gol, já os mineiros esbanjavam nos contragolpes rápidos pelas laterias, que davam muito espaços para Giovanni Augusto e Luan atacarem pelas pontas. Aos 35 minutos, Giovanni recebeu lançamento de Thiago Ribeiro na esquerda, deixou Réver no chão, e chutou na trave esquerda de Muriel, tirando um "uh" da torcida e uma reclamação de Lucas Pratto, que pedia livre no meio da área. Mas, na primeira finalização do Inter, aos quarenta minutos da primeira etapa, Anderson cobrou o escanteio na cabeça do zagueiro Paulão, que com certa liberdade, cabeceou para o fundo das redes de Victor, empatando a partida em que o Galo era melhor, mas os Colorados foram cruciais na chance em que tiveram.

Jogo fica aberto, mas Atlético abre vantagem e confirma vitória

Com a igualdade no placar, Inter e Galo voltaram para o segundo tempo com diferentes objetivos dentro de campo. Os donos da casa seguiam na tentativa de pressionar os colorados, que por sua vez, exploravam um contra golpe, ou até mesmo, tentavam criar chances para ficar em vantagem. A partida seguia igual, e o jogo ficou sobrecarregado no meio-campo, onde com intensa marcação, colorados e mineiros disputavam cada metro quadrado de espaço. Com a marcação forte, o jogo parecia truncado, e erros de passes já eram frequentes para os dois lados.

Aos 24 minutos, quando o jogo parecia ter ficado morno e feio, mas com posse de bola atleticana, os mineiros chegaram ao gol, e com Marcos Rocha. Luan lançou Giovanni Augusto, que bateu de primeira, Muriel espalmou para o meio da área, e o lateral direito do Galo estava lá para mandar pro fundo da rede. Vantagem novamente para os donos da casa, e superioridade dentro de campo.

Com o gol do Atlético, o jogo ficou aberto. O Internacional queria o empate, e os atleticanos almejavam ampliar o placar. Sendo assim, os espaços surgiram, e partida pegou fogo. Vitinho havia entrado e dado outros rumos para o ataque colorado, que por sua vez, quase chegou ao gol de empate em uma falta e uma jogada individual do próprio. O Galo também chegava, nos contra ataques, Lucas Pratto perdeu uma ótima oportunidade de matar a partida, que voltou a ter teores de intensidade.

No final, o Atlético soube administrar a vantagem, e saiu vencedor diante do Internacional, que terá uma longa semana para se reerguer.