Sport 3 x 0 Avaí: assista aos gols da partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

No duelo entre os Leões da Ilha, o Sport aproveitou as chances que teve, bateu o Avaí por 3 a 0 e novamente sonha com o G-4 do Campeonato Brasileiro. Com gols de Régis e André, duas vezes, todos no segundo tempo, o time pernambucano vai aos 43 pontos, no 9º lugar. O time de Florianópolis é o 15º, com 33, mas ainda pode entrar na zona de rebaixamento até o fim da rodada.

No próximo domingo (18), o Sport joga novamente dentro de casa, dessa vez contra o Atlético-MG, às 18h30. Um dia antes (17), também às 18h30, o Avaí joga na Ressacada contra o Palmeiras.

Sport domina posse de bola, mas jogo equilibrado fica no zero

A primeira chance do jogo da Ilha do Retiro foi aos 8 para o Sport. Marlone bateu falta pela direita, a zaga do Avaí afastou mal e Durval ficou com o rebote, mas pegou mal e mandou à esquerda do gol de Diego. Três minutos depois, o time catarinense, que teve seis alterações em relação a última rodada, respondeu. Nino Paraíba fez boa jogada pela direita, invadiu a área e cruzou fechado para André Lima. O atacante chegou um pouco atrasado e Danilo Fernandes segurou.

Com 64% de posse de bola na primeira etapa, o Sport ocupou mais o campo do adversário, mas o número de finalizações foi equilibrado: 4 a 3. Aos 27, o time da casa teve sua principal oportunidade na primeira etapa. Élber tentou tabelar com Marlone dentro da área, a bola bateu na defesa e voltou para o camisa 7, que limpou Antônio Carlos e ficou de frente para o gol, mas bateu para fora

Cinco minutos depois, foi a vez do Avaí criar sua chance mais clara. Após jogada de Eltinho pela esquerda, Renan Oliveira cruzou rasteiro para Anderson Lopes, que, dentro da pequena área, bateu fraco de pé esquerdo e parou na defesa de Danilo Fernandes. Apertando um pouco mais a posse de bola, o time catarinense obteve resultado em algumas oportunidades, roubando a bola próxima da área rival. Aos 39, André Lima recebeu pelo meio e fez o pivô para Renan Oliveira, que ajeitou para o pé direito e chutou rasteiro no canto, mas o goleiro do Sport segurou firme.

Aos 40, Danilo cobrou escanteio pela esquerda e Rithely subiu livre, mas exagerou na força da cabeçada e mandou por cima do gol. Já aos 44, o Sport ainda pediu pênalti de Adriano em Élber, mas o árbitro mandou seguir - acertadamente, já que o próprio jogador admitiu no intervalo não ter sido tocado. Assim, um primeiro tempo equilibrado terminou no 0 a 0.

Time da casa aproveita chances e constrói importante vitória

Para a segunda etapa, o técnico Falcão trocou o lateral-esquerdo Danilo pelo meia Régis, deslocando Wendel para defesa. E a alteração foi essencial para a vitória do Sport na sequência do jogo. A primeira chance do time da casa na segunda etapa foi aos 6. Na jogada trabalhada na entrada da área do Avaí, André bateu forte de pé esquerdo e exigiu a primeira intervenção mais importante de Diego

Aos 10, Samuel Xavier avançou pela direita e encontrou Élber dentro da área. Diego fechou o ângulo e o jogador do Sport acabou chutando em cima do goleiro avaiano. Quatro minutos depois, o Avaí quem chegou com perigo. Anderson Lopes recebeu de Renan Oliveira pelo lado direito, trouxe para o meio e bateu forte de pé esquerdo, mas Danilo Fernandes caiu no canto para segurar.

Um minuto depois de o Avaí quase abrir o placar, foi o Sport quem balançou a rede. Samuel Xavier cruzou do lado direito, Antônio Carlos atrapalhou Nino Paraíba na hora do corte e a bola sobrou livre para Régis, que bateu forte de pé esquerdo, mandando no ângulo, sem chances para Diego. Dois minutos depois, Régis tocou na entrada da área para Marlone, que ajeitou de calcanhar para André bater forte de primeira e ampliar a vantagem dos mandantes.

Com a entrada da Rômulo, o Avaí tentou ser mais ofensivo, mas, apesar de criar chances, não teve a mesma eficiência do Sport. Aos 20, André Lima bateu falta para a área, a zaga do Sport afastou mal e a bola sobrou para Renan Oliveira que, livre, bateu de bico e mandou muito perto do gol rubro-negro. Seis minutos depois, Rômulo bateu forte de fora da área e Danilo Fernandes caiu para espalmar. No rebote, Anderson Lopes cruzou para a área, mas André Lima pegou mal de pé esquerdo e mandou por cima.

Em cima do adversário tentando voltar para o jogo, o Avaí deu espaço e o Sport aproveitou. Aos 39, Élber fez boa jogada pela direita no contra-ataque e cruzou na segunda trave para André que, livre, bateu na saída de Diego e matou o jogo.