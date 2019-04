Pré-jogo: Vasco recebe Chapecoense para seguir em ascensão no Campeonato Brasileiro

Partida válida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo a ser realizado no estádio Maracanã, em Rio de Janeiro, às 19h30.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo a ser realizado no estádio Maracanã, em Rio de Janeiro, às 19h30.

Vai chegando ao fim o Campeonato Brasileiro, e faltando oito rodadas para o termino, Vasco e Chapecoense se enfretam nesta quinta feira (15), no Maracanã, às 19h30 , buscando fugir do rebaixamento. O Cruzmaltino ocupa a vice lanterna com 27 pontos ganhos e seis jogos de invencibilidade. Na Chape, a situação é um pouco mais tranquila, ocupam a 14° posição com 34 pontos, mas somente a três pontos de entrar no Z-4.

Pouco mais de 10 dias sem atuar pelo campeonato mais importante do país, o Vasco volta com alguns desfalques para esse confronto contra a Chapecoense. O técnico Jorginho terá que quebrar a cabeça para arrumar o time que virá a campo, já que não pode contar com o atacante Rafael Silva, o lateral Madson e o goleiro uruguaio Martín Silva, todos por levarem o terceiro cartão amarelo.

Do lado da Chape, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com alguns de seus jogadores, por motivos contratuais - Willian Barbio, que pertece ao Vasco - e por lesões - Bruno Silva que sentiu dores na panturrilha.

Jordi e Bruno Ferreira serão os substitutos dos suspensos Martín Silva e Madson, respectivamente. Romarinho é cotado para o lugar de Rafael Silva

Adotando o esquema de treinos fechados para maior concentração dos jogadores, Jorginho ainda não definiu quem fará a dulpa de ataque com Leandrão, as mais cotados são o argentino Herrera, o colombiano Riascos e o jovem Romarinho, sendo o primeiro com mais possibilidades de começar entre os onze. Para as vagas de Martín Silva e Madson, entrarão Jordi e Bruno Ferreira.

Em treino realizado nesta última terça feira (13), foi visto Romarinho sendo últilizado entre os titulares, o que deu a entender, que mesmo Herrera sendo o mais cotado, a vaga ainda está em aberto. Outra possiblidade que Jorginho poderia usar, seria o garoto da base, Renato Kayzer, de 19 anos, que já atuou pelo profissional no empate contra em 2 a 2 com o Cruzeiro, fora de casa.

Questionado sobre a ausencia de gols, o atacante Leandrão rebateu dizendo que está ansioso para voltar a marcar. Contratado junto ao Brasil de Pelotas, o artilheiro chegou em São Januário e marcou um único gol com a camisa cruzmaltina, na vitória de 1 a 0 dianto da Ponte Preta e de lá pra cá não conseguiu mais mexer nas redes.

Sem poder contar com Willian Barbio e Bruno Silva, Guto Ferreira esboça time que virá a campo

Depois de golear o Palemeiras, no Arena Condá, pelo placar elástico de 5 a 1, o Verdão do Oeste catarinense desenbarcará no Rio sem poder contar com o volante Bruno Silva, que sentiu a parturrilha e o atacante Willian Barbio que pertence ao Vasco e por motivos contratuais não poderá entrar em campo.

Mesmo com esses desfalques, Guto já esboça o time que virá a campo e promete que terá a mesma pegada que contra o Palmeiras, mas com um time diferente.

"É a tendência manter o esquema de jogo, mas foge um pouquinho, por causa das características. São jogadores diferente, então isso muda um pouco", comentou o treinador

Na última terça feira (13), Guto testou novos jogadores para as posições que estão em branco e tentou armar um novo esquema tático para tentar surpreender o adversário.

"Em um campeonato tão difícil, a gente tem que buscar situações diferentes de jogo. A equipe estava acostumada a trabalhar com três volantes. Hoje tem o modelo do 4-2-3-1, com duas alternativas treinadas. No decorrer da partida, a gente pode mudar conforme a leitura do jogo. Se a gente achar que for melhorar uma alternância de jogo. A gente treinou mais um modelo de jogo, com uma situação mais agressiva. De repente posso precisar durante o jogo com o Vasco., com o Grêmio ou com o River", completou Guto