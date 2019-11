Kalil ironiza Eurico por declaração sobre Primeira Liga: "Serve para mostrar quem está certo e errado"

O CEO da Primeira Liga (Sul-Minas-Rio), Alexandre Kalil, não deixou baratas as críticas feitas pelo presidente do Vasco, Eurico Miranda à nova entidade, que segundo ele é “ilegal e imoral”, além de prejudicial aos times pequenos. Em reunião com a cúpula da CBF e demais dirigentes da liga nesta quinta-feira, Kalil ironizou Eurico.

“A bondade do presidente do Vasco é uma coisa emocionante. Ele sempre teve generosidade pelos mais pobres, é muito bonito. Fico até emocionado. Mas tenho até boa relação com ele, serve para mostrar quem é o lado certo e o lado errado. Ele fez uma ótima propaganda para nós. Agora, todo mundo sabe quem está certo e quem está errado”, disparou o ex-mandatário do Atlético-MG.

Kalil ainda garantiu que a competição, já aprovada pela CBF para o calendário de 2016, terá sua tabela divulgada até a próxima semana. O torneio contará com 12 clubes em sua primeira edição, sendo divididos em três grupos de quatro.

“(A reunião) caminhou muito bem. Agora são detalhes da tabela, que fecharemos na segunda-feira para ter o produto para comercializar. No máximo terça-feira estará publicada para tratar da comercialização. Teremos dez dias de jogos em cinco datas, mas isso vai ser resolvido mesmo na segunda-feira. Agora não existe pendência, existe ajuste”, garantiu Kalil.

A reunião também serviu para tratar de detalhes técnicos quanto à realização do torneio. Assim como na Copa do Nordeste, o padrão organizacional da competição será realizado pela CBF, que também ficará responsável pela arbitragem e pelos julgamentos do Tribunal de Justiça Desportiva. O secretário-geral da CBF, Walter Feldman, também defendeu um ajuste no calendário da Primeira LIga a fim de não atrapalhar os Estaduais.

"Os campeonatos estaduais têm uma importância e devem ser mantidos. Também foi um consenso que essa competição regional tenha cinco datas para não conflitar com outras competições já previstas. Reiteramos ao presidente Kalil que faça o contato preliminar com as federações envolvidas. É fundamental que isso aconteça com todas elas porque isso foi decisivo para o sucesso da Copa do Nordeste. Acreditamos que muitas questões podem ser resolvidas se houver a participação direta das federações", afirmou Feldman.

Confira a entrevista do secretário-geral da CBF após a reunião: