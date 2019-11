Grêmio bate Santos na Arena e dispara na luta por vaga na Libertadores

Na noite desta quinta-feira (15), o Grêmio recebeu o Santos na Arena, em Porto Alegre. O panorama nos arredores do estádio davam indícios de que a partida poderia não ocorrer devido ao caos provocado pelas chuvas, mas, já que foi confirmada pelas autoridades, o Tricolor fez sua parte. Com gol marcado por Bressan, o Grêmio construiu a vitória pelo placar mínimo.



O Santos foi perigoso durante boa parte do jogo, mas a segurança defensiva com a presença de Geromel permaneceu ao Grêmio, que soma mais três pontos e avança rumo à Copa Libertadores da América. O Grêmio é terceiro colocado com 55 pontos, nove atrás do líder Corinthians e nove à frente do próprio Santos. O Peixe, com 46, defenderá a posição no G-4 na próxima rodada, pois é perseguido por vários adversários.



Na 31ª rodada, o Grêmio enfrenta a Chapecoense no domingo, 17h, novamente na Arena. Já o alvinegro praiano recebe o Goiás, na Vila Belmiro, também às 17h.

Jogo começa em ritmo frenético e Grêmio consegue o gol em escanteio

A partida foi marcada pelo baixo público, diferente do habitual ambiente da Arena gremista. As fortes chuvas em Porto Alegre e região castigaram, dentre tantas áreas, os arredores do estádio. O acontecer do jogo chegou a ser questionado nesta quinta-feira, mas houve a confirmação pelos responsáveis pelo evento, apesar da caoticidade de Porto Alegre.



No primeiro minuto, Galhardo fez a jogada pela direita, Luan pegou de primeira e Vanderlei espalmou a bola para escanteio. Na cobrança de Douglas, Bressan caiu na área, pediu pênalti e nada foi marcado. Em ritmo frenético, Marcelo Oliveira bateu cruzado, a redonda passou por Bobô e foi ao pé esquerdo de Giuliano, que mandou por cima, desperdiçando grande chance na pressão gremista.



A resposta do Santos veio com Marquinhos Gabriel. Ele envolveu a defesa gremista e finalizou em bola que passou próxima da meta tricolor. Aos 10 minutos, Lucas Lima cobrou falta a poucos passos da área com perfeição e acertou a trave, quase abrindo o marcador na Arena.



Após dois minutos de trocas de passes do Grêmio que deram em apenas tiro de meta, o goleiro Vanderlei demorou a cobrar e recebeu o primeiro cartão amarelo do duelo. A partida seguia com o Tricolor acumulando escanteios e, em um deles, Bobô cabeceou mandando caprichosamente pela linha de fundo.



Aos 26 minutos, o gol: escanteio erguido na área por Douglas da esquerda, cabeçada de Bressan, sozinho, inaugurando o placar na noite. Grêmio saiu na frente em um duelo de muita intensidade.



O Santos tentou se reorganizar após o baque sofrido, mas a defesa gremista impedia o avanço dos jovens Leandro e Gabriel. Aos 40, Galhardo arriscou o chute, a bola desviou em David Braz e saiu em corner. Com 43, na outra extremidade do campo, finalização de Gabriel e Bruno Grassi espalmou para mais um tiro de canto no jogo. Com muitos escanteios e um deles definindo o marcador, acabou o primeiro tempo para Grêmio 1 a 0.

Grêmio segura vitória importante e abre distância de pontos a concorrentes

Sem trocas, Grêmio e Santos retornaram do intervalo. A primeira chegada gremista foi um levantamento de Geromel para Bobô, quando Vanderlei abandonou a meta e segurou firme. Após um primeiro tempo de muita correria nos minutos iniciais, o segundo começou mais manso.

A partida permanecia com mais escanteios do que faltas marcadas. Aos 12 minutos, Gabriel foi lançado, não conseguiu o domínio e a bola saiu em tiro de meta. Em outro lance, Marquinhos Gabriel recebeu sem impedimento e o goleiro Bruno Grassi saiu com precisão para ficar com a posse.



Do outro lado, Giuliano foi atrapalhado pelo companheiro Douglas e chutou defeituosamente pela linha de fundo aos 16 minutos. Em seguida, Roger Machado promoveu a primeira troca: saiu Bobô e entrou o jovem Pedro Rocha, mexida esperada pelo pouco rendimento do centroavante.



Aos 18, Douglas cometeu a sexta falta sobre Lucas Lima na partida e recebeu o cartão amarelo pelo rodízio de infrações contra o meia santista. Dorival também mudou a equipe: Leandro, ex-Grêmio, deu lugar a Nilson no ataque do Peixe.



Com 20 minutos, um susto no torcedor gremista. O goleiro Bruno Grassi, já substituindo Grohe, caiu no gramado com as mãos a proteger o peito. Felizmente aos apreensivos, ele levantou e seguiu na disputa. Voltando a atacar, o Grêmio chegou com lançamento primoroso de Walace, Pedro Rocha finalizou e Vanderlei, com a perna, colocou para escanteio.



Em busca do empate, Dorival sacou Marquinhos Gabriel e trouxe Neto Berola ao ataque. Enquanto isso, Pedro Rocha teve nova chance e mandou alto demais, pela linha de fundo. Em resposta, na primeira chance de Berola, a cabeçada saiu sem perigo maior ao Grêmio.



As principais chegadas alvinegras partiam do selecionado Lucas Lima, vez ou outra rondando a área do tricolor gaúcho. Em chegada aos 41 minutos, Nilson conseguiu o chute e Grassi defendeu firme. Em uma blitz de escanteios nos minutos finais, o Grêmio defendeu a vitória por 1 a 0.