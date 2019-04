Com contrato até o final do ano, lateral Ceará não sabe se segue no Cruzeiro em 2016

O lateral-direito Ceará está no Cruzeiro desde 2012, tendo atuado em 126 partidas pelo clube celeste. Seu contrato termina no final deste ano e o jogador mostrou interesse em permanecer na Raposa na próxima temporada, mas revelou que ainda não tem nada definido.

“Vamos deixar o ponto de interrogação para o presidente. Quero ficar no Cruzeiro, não gosto de mudar de clube com facilidade, gosto de marcar território. Não depende só da minha pessoa, depende do Cruzeiro para que, em 2016, o Ceará participe dessa concorrência saudável”, disse.

Neste domingo, ele retorna ao time titular, em jogo contra o Fluminense, às 11h (de Brasília), no Mineirão, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Fiquei esse tempo parado me preparando e tentando amenizar as dores no joelho direito. Consegui me recuperar bem, com fisioterapia intensa, de manhã e de tarde. Já tem sete dias que treino intensamente, recuperando a forma física”, destacou o camisa 2.

Depois de dois empates seguidos, Ceará pede o apoio da torcida para o Cruzeiro reencontrar o caminho das vitórias.

“Nós precisamos desse apoio incondicional da torcida, que tem apoiado em todos os jogos no Mineirão. Aguardamos que a torcida esteja em massa no Mineirão. É um adversário que virá motivado depois de ter vencido o São Paulo, por 2 a 0. Estamos preparados para um bom jogo e conquistar a vitória”, comentou o experiente lateral da Raposa.

Mano Menezes, mesmo com a volta de Ceará, tem dúvidas para montar a equipe. O treinador aguarda o retorno de Bruno Rodrigo, que está com dores no quadril, e Manoel, que sofreu uma entorse no joelho. No ataque, Willian está de volta após cumprir suspensão automática e, por opção tática, De Arrascaeta estará entre os titulares, deixando Marinho e Leandro Damião de fora.

Desta forma, o Cruzeiro deve ir a campo com: Fábio; Ceará, Bruno Rodrigo (Douglas Grolli), Paulo André (Manoel) e Fabrício; Henrique, Willians e Ariel Cabral; Willian, De Arrascaeta e Allano.