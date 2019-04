Resultado Atlético PR x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2015 (1-4)

A VAVEL Brasil agradece sua presença. Esperamos vocês nas próximas transmissões. Um grande abraço à todos. Até lá!

Agradecemos à todos pela presença em mais um jogo do Brasileirão. Siga no nosso site para saber tudo sobre o mundo dos esportes. Ainda hoje teremos muito mais futebol, com o restante da rodada.

Vamos terminando aqui mais uma transmissão do Campeonato Brasileiro. Nesta tarde, o líder goleou. 4 a 1 fora de casa, pra cima do Atlético PR.

Na próxima rodada, Corinthians encara o Flamengo, na Arena Corinthians. Timão tem 67 pontos. Já o Furacão tem 39 e segue em 13º.

O Timão abre 8 pontos para o Atlético MG, que joga logo mais contra o Sport, na Ilha do Retiro.

Jádson: "Graças a Deus tenho ajudado de alguma forma, o time. Nossa equipe esteve focada e conseguimos atingir nosso objetivo."

Walter: "Difícil. Nosso time não está conseguindo jogar. Voltamos pro segundo tempo com tudo, mas o time não teve qualidade pra fazer o gol. A torcida tem cobrado muito e agora é pensar na quarta-feira."

93' Nem esperou os quatro minutos. Fim de jogo na Arena da Baixada.

92' Timão troca passes, cadencia a partida e espera o fim de jogo.

91' Atlético roda a bola no ataque. Corinthians se fecha todo.

90' Mais quatro minutos de jogo.

89' Instantes finais de partida.

88' AMARELO, KADU. Por reclamação.

87' Reta final de partida, em Curitiba.

86' Batida fechada, Cássio espalmou e Roberto mandou o rebote pela linha de fundo.

85' Douglas Coutinho escapa pela esquerda e consegue escanteio.

84' Jogo reiniciado com posse ao Atlético.

83' Dividida no alto entre Malcom e Kadu. Zagueiro está no chão.

82' MUDANÇA NO CORINTHIANS: Love sai aplaudido e Lincom faz sua estreia.

81' MUDA O FURACÃO: Bruno Pereirinha entra e sai Hernane.

80' A Fiel canta forte e domina a Arena da Baixada.

79' TROCA NO CORINTHIANS: Cristian entra e Elias sai.

78' AINDA BEM, WALTER... Roberto soltou o pé, a bola desviou, Cássio espalmou e Walter, debaixo do gol, isolou o chute. Mas estava impedido.

77' Trombada de Elias e Roberto. Chance de bola na área alvinegra.

76' Furacão chega bem com Eduardo, mas Ralf afasta de qualquer maneira.

75' MUDA O CORINTHIANS: Rodriguinho entra e sai Renato Augusto aplaudido pela Fiel.

74' Corinthians troca passes em busca de espaços no campo de ataque.

73' Jádson recebe na direita, chuta cruzado e Weverton pega.

72' Ataque do Furacão era bim, mas Walter cometeu falta.

71' MUDA O ATLÉTICO: Douglas Coutinho entra e sai Bruno Mota.

70' Bruno Mota busca Eduardo, mas Gil rifou a bola. Escanteio.

69' Atlético toca a bola mas não encontra mais espaços na defesa alvinegra.

68' Vágner Love briga demais pela bola e ajuda muito o time taticamente.

67' Corinthians cadencia o jogo. Troca passes e não dá chutão.

66' Furacão sentiram o gol e erram muito passes. Perde o ritmo e a torcida critica.

65' A Fiel faz uma festa impressionante em Curitiba.

64' Edílson avança bem pela direita, corta pro meio, rola pra Renato que chuta longe do gol.

63' HOJE É DIA DELE! Falta batida, Ralf escora e Love manda pro gol. Muita reclamação pela posição do atacante, que era muito duvidosa.

62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, VÁGNER LOVE, PRO CORINTHIANS!

61' Love faz bela jogada pela esquerda, é puxado e sofre falta. Vem bola na área.

60' Jogo frenético em Curitiba. Pega fogo!

59' AMARELO, RODOLFO. Goleiro reserva toma cartão por reclamação.

58' Atlético aperta sempre pela direita com Eduardo. Torcida vem junto.

57' Bola muito fechada e Cássio pega firme.

56' Pressão do Furacão e escanteio na direita de ataque.

55' PRA INCENDIAR! Jogada de Eduardo na direita, cruzamento fechado e Bruno Motta fecha bem pra escorar pra rede!

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BRUNO MOTTA, DO FURACÃO!

53' QUAAAAASE, WALTER! Bola longa nas costas de Edílson, o lateral falha, Walter recebe e chuta cruzado na grande área e assusta o time alvinegro.

52' Lindo trabalho do ataque corinthiano com todos os meias participando. Mas Vilches afastou na hora H.

51' A torcida rubro-negra se levanta e grita forte.

50' Corinthians tentou a ligação em contra ataque pra Malcom, mas a zaga cortou.

49' Outra batida curta e Vilches afasta.

48' Renato bate no primeiro poste e a zaga afasta de novo. Mais um escanteio.

47' Outra saída complicada do Atlético e quase o Corinthians se aproveita. Escanteio.

46' Walter não tem o domínio da bola pela direita e o Corinthians retoma a posse.

45' A partida reinicia.

Equipes retornam e o segundo tempo vai começar.

Erro do time paranaense e Renato Augusto meteu seu segundo gol.

Love desencantou em um belo gol.

Renato Augusto e o primeiro gol da partida.

48' Termina a primeira etapa na Arena da Baixada. Timão vence bem por 3 a 0.

47' QUE PRIMEIRO TEMPO! A saída errada do Furacão vê a chegada de Elias e Renato Augusto pra tomarem a bola. Renato liga o camisa 7 que dá um tapa na saída de Weverton, mas Renato Augusto confere.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RENATO AUGUSTO, DO CORINTHIANS!

45' Mais dois minutos de acréscimos.

44' Reclamação de pênalti em dividida entre Renato Augusto e Vilches. Segue o jogo.

43' Marcos Guilherme faz jogada individual e consegue escanteio.

42' Corinthians se segura em seu campo. Joga pelo erro rival.

41' Jádson tenta ligar Love, mas a zaga cortou bem de cabeça.

40' Reta final de primeiro tempo na Arena da Baixada.

39' Ataque de Eduardo pela direita, mas o jogo parou por impedimento.

38' Atlético tenta uma blitz nesse final de primeiro tempo.

37' MUDA O ATLÉTICO: Sai Ewandro e entra Daniel Hernandes.

36' A bola fica mais com o Atlético, mas sem muita criatividade.

35' A Fiel domina a Arena da Baixada. Canta forte.

34' Malcom recebe lançamento, mas Eduardo sobe e recua pra Weverton.

33' CÁÁÁÁÁSSIO! Falta da esquerda, cabeceio de Kadu, impedido, e Cássio faz linda defesa no chão!

32' Ewandro arrisca de fora e manda longe do gol.

31' Walter gira na direita, tira o cruzamento e manda na torcida.

30' PRA GANHAR CONFIANÇA! Enfiada de bola genial de Renato Augusto pra Vagner Love, que saiu de frente, arrancou, chutou cruzado e fuzilou! A Fiel explode!

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LOVE, PRO CORINTHIANS!

28' Eduardo cruza longo e Cássio sai firme.

27' Torcida pede pressa e pressiona o próprio time do Furacão.

26' Marcos Guilherme avança pela direita, tira o cruzamento e Arana corta como pode.

25' Corinthians não diminui o ritmo e tenta não deixar espaços pro rival.

24' Walter tenta o lançamento longo e manda em linha de fundo.

23' Linda de Renato Augusto e Edílson, mas Kadu corta de cabeça.

22' Atlético tenta jogar mas encontra forte bloqueio e força demais o erro.

21' A Fiel faz festa no Paraná.

20' Cobrança curta e a zaga cortou bem.

19' Agora foi Edílson que deu uma canelada na bola. Escanteio, Furacão.

18' GOL DO MELHOR DO TORNEIO! Escanteio de Jádson, Gil desvia e Renato Augusto desloca Weverton com um sutil toque de cabeça. Festa da Fiel.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RENATO AUGUSTO, DO TIMÃO!

16' QUE SUSTO! Malcom escapa pela esquerda, manda na área. Kadu corta estranho e quase manda contra. Escanteio

15' Jogo é nervoso. Muitos erros de passes e lançamentos.

14' Ralf briga muito pela bola, mas erra o passe pra Malcom.

13' Hernani explode na barreira. Corinthians respira.

12' Muito próxima a meia-lua. Ótima chance pro rubro-negro.

11' AMARELO, FELIPE. Cometeu falta que o juíz errou e o Furacão tem cobrança muito perigosa.

10' Torcida do Furacão aperta e pressiona o rival. Faz barulho.

9' Jádson liga Elias na infiltração, mas a bola sai longa demais e fácil pra Weverton.

8' Deivid escapa pela direita, cruza de primeira e isola a bola.

7' Partida é concentrada no meio campo, mas com poucas infiltrações.

6' Jádson recebe na entrada da área, arrisca, mas manda por sobre a meta.

5' Corinthians adianta a marcação e Weverton precisa tirar com os pés.

4' Walter recebe no ataque, mas o jogo parou por impedimento.

3' A partida reinicia. Tudo bem com Deivid.

2' Jádson cobra, a zaga tira mas o jogo está parado por um choque entre Felipe e Deivid.

1' Felipe já liga Malcom e o jovem quase abre o placar. Kadu salvou! Escanteio.

0' Autoriza o árbitro. A bola rola na 31ª rodada.

A bola vai rolar! O líder coloca sua boa vantagem em campo.

Corinthians todo de branco. Apenas alguns detalhes pretos em sua camisa.

Atlético com seu uniforme principal. Camisa vermelha e preta com listras verticais, calção preto e meias pretas.

O Atlético PR joga sem o escudo do time em alusão ao Outubro Rosa. A bola do jogo também tem um símbolo da campanha.

A torcida do Furacão faz um mosaico na Arena da Baixada

Vamos aos Hinos. Do Brasil e do estado do Paraná.

Equipes sobem ao gramado. Festa da torcida.

Elmo Cunha com Jesmar de Paula e Adaílton Menezes são os árbitros. Todos de Goiás.

O gramado não está todo perfeito. Há falhas demais e buracos.

O estado do Paraná é onde o Corinthians tem uma das maiores concentrações de torcedores fora de São Paulo.

O público vai chegando e a pressão no time da casa é alta, pois são oito jogos sem vencer. Fiel lota seu setor.

Os dois times estão nos ajustes finais para a partida. Em instantes, o início do protocolo de entrada.

O tempo frio não trará chance de chuva, mas o teto da Arena da Baixada está fechado para a partida de daqui a pouco.

Furacão com : Weverton; Eduardo, Vilches, Kadu, Roberto; Deivid, Hernani, Bruno Mota, Marcos Guilherme; Ewandro, Walter. Téc: Cristóvão Borges.

Será o segundo jogo com Cristóvão Borges como treinador do time paranaense. O primeiro foi um empate em casa, contra o Cruzeiro.

Otávio, jovem volante e uma das revelações do campeonato, é desfalque do furacão.

A partida do primeiro turno foi extremamente disputado na arena alvinegra. Com gols de Elias e Jadson, o Timão venceu por 2 a 0.

O Corinthians está escalado com Cássio; Edilson, Frlipe, Gil, Arana; Ralf; Jadson, Elias, Renato Augusto, Malcom; Love. Téc: Tite.

A Arena da Baixada será o palco da partida entre Atlético PR x Corinthians, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Marcos Guilherme, atacante. O jovem jogador alia muita velocidade com habilidade, faro de gol e força tática. Ainda sofre com altos e baixos da idade, mas é presença constante na Seleção Olímpica.

FIQUE DE OLHO: Renato Augusto, meia. Chamado por muitos como o melhor jogador do campeonato, tem sido fator de desiquilíbrio, aliando liderança, inteligencia e muita habilidade para conduzir o Timão ao topo da tabela.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

CLASSIFICAÇÃO PT JG 12º Atlético PR 39 30 1º Corinthians 64 30

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Atlético PR x Corinthians válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!