Resultado Grêmio x Chapecoense no Campeonato Brasileiro 2015 (2-3)

Chapecoense enfrenta o River Plate no Monumental de Núñez na quarta-feira (21), às 22h. Jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Grêmio enfrenta o Vasco no próximo fim de semana, no Maracanã.

Fim de jogo com vaias na Arena após muito tempo. Vitória por 3 a 2 dos catarinenses numa virada histórica com três gols no segundo tempo. Gols da Chape marcados por Tulio de Melo, duas vezes e Apodi, aos 50 minutos. Grêmio segue em terceiro, mas perde distância aos demais colocados. Título também dá adeus, com Corinthians abrindo 12 pontos. Já a vencedora, a Chapecoense vai a 38 pontos e ganha folga na luta contra o rebaixamento.

50' GOOOOOOL DA CHAPECOENSEE! VIRADA INCRÍVEL! 3-2 E FIM DE JOGO!

46' Falta para Chapecoense cobrar ao lado da área.

45' Levantamento gremista nas mãos de Nivaldo. Mais 4 de acréscimos.

44' Cartão amarelo para Erazo no estranhamento.

44' CARTÃO VERMELHO! Confusão generalizada na área da Chape! Vilson expulso!

43' Galhardo pede pênalti na área e o árbitro marca apenas mais um escanteio.

42' UUUUUH! Mamute tenta, desvio da bola e escanteio para Douglas cobrar.

41' Thiego comete falta sobre Douglas. Chance na meia-direita.

40' Apodi chega ao fundo, cai no gramado, mas a bola sai em tiro de meta.

39' Bola lançada nas mãos do goleiro Nivaldo.

38' Maranhão do outro lado manda uma bomba pela linha de fundo. Chegada da Chape.

37' Cabeçada de Marcelo Oliveira, defesa de Nivaldo.

37' Falta para o Grêmio sobre Galhardo. Cléber Santana cometeu.

35' Troca a Chapecoense:

Sai: Camilo

Entra: Wanderson.

35' Troca o Grêmio:

Sai: Maicon

Entra: Braian Rodríguez.

34' ESPALMA NIVALDO! Pancada de Pedro Rocha e o goleiro manda para escanteio!

Contra-ataque esmeraldino e cruzamento vai parar em Tulio de Melo, o artilheiro da tarde completa às redes quase sobre a linha de gol. 2 a 2.

32' GOOOOOOOOL DA CHAPECOENSEEE! TULIO DE MELO EMPATA!

31' Camilo cobra falta e Marcelo Oliveira afasta pelo Grêmio.

30' Pedro Rocha tenta, é desarmado e posse fica com o goleiro Nivaldo.

28' Troca o Grêmio:

Sai Luan, entra Yuri Mamute.

27' Tulio de Melo manda a bomba e ela sai por cima da meta defendida por Bruno Grassi.

26' Gil faz a finta em Maicon e sofre a falta. Lance pela meia-direita.

24' Impedimento de novo! Novamente parado o ataque gremista.

23' IMPEDIMENTO! Grêmio troca passes e o assistente levanta a bandeira na chegada de Luan.

22' Pedro Rocha cruza da direita, bola atravessa a área perigosamente e sai do outro lado, em lateral.

22' Luan perde mais uma jogada. Má atuação do craque do time gremista.

21' Cartão amarelo! Apodi recebe a tarjeta. Falta sobre Giuliano.

20' Marcelo Oliveira tira a bola da área na chegada de Maranhão. No rebote da jogada, bomba de Cléber Santana e defesa de Bruno Grassi.

18' Luan não consegue dominar na cara do gol e Grêmio perde a chance.

18' Troca o Grêmio. Pedro Rocha vem pro jogo. Bobô sai.

16' PRA FORA! Camilo cobra rasteiro, Cléber Santana chega batendo conforme o ensaio e a bola vai pela linha de fundo.

16' Escanteio para os visitantes. Camilo cobra.

15' DE NOVO A CHAPE! Apodi avança na direita, corta para o meio e tenta colocado, mas erra o alvo por muito.

13' UUUUUUH! Camilo finaliza pelo meio e manda pra fora. Tiro perigoso novamente.

12' Thiego comete a falta pela Chape. Time catarinense é melhor na etapa final.

Pênalti cobrado com muita força, próximo ao centro do gol e a Chape reage na partida. Placar de 2 a 1 na Arena.

11' GOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSEEEEE! TULIO DE MELO DESCONTA!

10' PÊNALTI MARCADO! Erazo derruba o atleta da Chape na grande área! Claríssimo o lance.

9' Árbitro pede formalmente para Apodi erguer a meia. Chapecoense ataca pela direita.

7' JOGO PARADO! Dener arrisca de longe, Thiego domina na área e sobe o pano do assistente sinalizando o impedimento.

7' Falta de Bobô sobre Apodi.

6' Chegada perigosa com Apodi em velocidade, ele cruza e Marcelo Oliveira coloca para escanteio.

5' Falta sobre Maranhão. Cléber Santana cobra.

4' Giuliano cruza para Bobô e a defesa tira.

3' Tulio de Melo arrisca, bola desvia no meio do caminho, Bruno Grassi abandona a goleira e segura firme.

1' Camilo tenta em cobrança de escanteio e a bola vai sobre a meta.

1' Falta de Walace sobre William Bárbio.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Grêmio com a mesma equipe. Chapecoense muda:

Gil vai entrar.

Sai Elicarlos.

Douglas, em um golaço, e Bobô, de carrinho na pequena área, confirmando o placar de 2 a 0 aos mandantes. A Chapecoense também atacou e perdeu algumas chances, como a bola na trave de Camilo, saindo em grande prejuízo da primeira etapa. Destaque negativo para os suspensos pelo terceiro amarelo. Cléber Santana, do lado catarinense, não enfrentará o Avaí. Zagueiro Geromel, pelo Grêmio, não enfrentará o Vasco.

50' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 2-0 Chapecoense

47' Walace arrisca o chute e a bola vai fraca, mansamente pela linha de fundo.

46' Bobô tenta cruzar na linha de fundo e Nivaldo segura tranquilamente.

46' Cinco minutos de acréscimos. Chape chega.

44' GALHARDO TIRA! Tulio de Melo desvia na área e o lateral gremista salva o gol.

43' Camilo cobrou, a bola pegou na barreira e saiu em escanteio.

42' Falta cometida por Geromel sobre Maranhão. Cartão amarelo para o gremista! É o terceiro dele e desfalcará diante do Vasco.

41' Cleber Santana chuta de perna direita e a bola passa perto. Tiro de meta.

39' Giuliano cobra curta uma falta pela esquerda. Troca passes o Tricolor.

Troca na Chapecoense: Nivaldo entra no lugar de Silvio. É o terceiro goleiro da Chape. Arqueiro titular do dia sentiu a dividida no lance do gol e não consegue permanecer na partida.

Goleiro Silvio foi atendido no gramado pelo departamento médico.

Troca de passes que termina em cruzamento de Galhardo, goleiro Silvio falha e Bobô entra de carrinho para mandar aos barbantes! Grêmio abre 2 a 0 no primeiro tempo!

33' GOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOO! 2 a 0! BOBÔ!

32' Falta para a Chapecoense pela direita e Geromel corta.

30' Camilo derruba Luan e a falta está marcada.

29' Luan tenta uma puxeta e Silvio segura firme. Aplausos ao lance.

28' Maicon arriscou o chute, a bola desviou em Vilson e sai em escanteio ao Tricolor.

27' Cobrança de Galhardo deu em nada. Meteu direto à meta e passou por cima.

27' Grêmio tem falta para cobrar em toque de mão de Apodi.

26' Galhardo cruza da direita e a bola atravessa a área. Na sobra, Giuliano não consegue o chute de canhota.

25' Luan tabela com Maicon e o volante não conseguiu o domínio em boa chegada.

Gol do Vasco! São Paulo 1-2 Vasco. Com o resultado, time cruz-maltino passa a lanterna para o Joinville.

22' Cartão amarelo! Cleber Santana recebe o terceiro dele e desfalcará a Chape diante do Avaí, na próxima.

18' Escanteio cobrado por Douglas e Erazo não consegue acertar em cheio na cabeçada.

17' Giuliano tenta para Bobô, mas o atacante não consegue o desvio para o segundo gol!

15' Silvio é pressionado pela marcação do Grêmio e se livra da bola pela linha lateral.

13' Finalização perigosa do Grêmio com Bobô, goleiro Silvio acompanha e a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta.

10' Outra vez a Chapecoense! Camilo cabeceia e manda próximo da meta, assustando o goleiro do Grêmio.

9' Apodi tenta a jogada pela lateral e a defesa gremista tira.

Gol de Douglas: Grêmio 1-0 Chapecoense: https://vine.co/v/e9vWZ6HZMne

7' UUUUUUUUUH! Camilo manda uma resposta de canhota e acerta a trave de Bruno Grassi!

6' Grêmio consegue a abertura do score logo cedo em um belo lance de seu meio-campista. Tranquilidade para manter a vantagem agora.

Patada do camisa 10, que deu um chute de efeito para estufar as redes aos 4 minutos! Douglas abre o placar! Grêmio 1 a 0!

4' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOOOO! DOUGLAS!

2' Douglas serve Maicon e o volante manda alto demais. Novamente é só tiro de meta ao goleiro Silvio.

0' Arrisca o Grêmio pela primeira vez! Troca de passes que termina em Marcelo Oliveira colocando para fora. Tiro de meta.

0' APITA O ÁRBITRO! BOLA ROLANDO NA ARENA!

Gremistas entraram de mãos dadas com mulheres que venceram a luta contra o câncer de mama. Mais uma ação promovida no mês do outubro rosa. Parabéns!

Hino brasileiro já executado no estádio. Já, já a bola rola!

Equipes no gramado da Arena do Grêmio!

Setor defensivo da Chapecoense formado por ex-gremistas: Vilson e William Thiego na dupla de zaga, além de Dener na lateral-esquerda.

Após muitos dias de chuva em Porto Alegre, tarde de tempo bom na capital gaúcha. Torcedor vem chegando à Arena.

Mais cedo, às 11 horas: Cruzeiro 2-0 Fluminense; Ponte Preta 3-0 Coritiba.

Goleiros já realizaram o aquecimento. Pouco menos de 20 minutos para a bola rolar.

Escalado o Grêmio: Bruno Grassi; Galhardo, Erazo, Pedro Geromel e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano, Douglas e Luan; Bobô.

Escalada a Chapecoense: Silvio; Apodi, William Thiego, Vilson e Dener; Elicarlos, Cléber Santana, Camilo, William Barbio, Maranhão e Túlio.

Grêmio já está na Arena! Foto divulgada pelo Twitter oficial do clube gaúcho.

Logo mais vamos confirmar as duas equipes para o duelo desta 31ª rodada: Grêmio x Chapecoense.

No primeiro turno, Chapecoense venceu o Grêmio pelo placar mínimo, em jogo disputado na Arena Condá. O gol foi anotado por Bruno Rangel, atacante de sempre presença perigosa.

O volante Edinho, reserva imediato da dupla Maicon e Walace, também está fora. Ele teve fratura na face ocasionada em treinamento.

Para o jogo, o Grêmio não conta com o goleiro titular Marcelo Grohe. Com lesão no ombro, ele desfalca o tricolor dos Pampas até o fim deste mês de outubro. No lugar dele, Bruno Grassi, seguro na vitória sobre o Santos, permanece na equipe.

Grêmio e Chapecoense se enfrentaram apenas uma vez na Arena do Grêmio. O tricolor gaúcho venceu o jogo do Brasileirão passado por 1 a 0, gol do atacante Dudu, hoje no Palmeiras.

A Chape se preocupa também com a Copa Sul-Americana. Nas quartas de final, o time catarinense tem pela frente nada mais e nada menos do que o atual campeão dos torneios sul-americanos: o River Plate. O primeiro duelo é na quarta-feira (21), às 22h, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A volta é na quarta seguinte, na Arena Condá.

O Grêmio vem confortável na terceira colocação. Nas últimas três rodadas, foram duas vitórias e um empate fora. São 55 pontos, sete acima do quarto colocado Palmeiras. Mesmo assim, o time de Roger Machado sabe que precisa vencer para continuar com boa distância aos demais e, de quebra, manter viva a perseguição aos líderes do torneio.

Após empate em polêmica de arbitragem diante do Vasco, a Chapecoense chega à Arena para ganhar folga na luta contra o rebaixamento. Está com 35 pontos, apenas dois acima da zona da degola.

A Arena do Grêmio será o palco da partida entre Grêmio x Chapecoense, válida pela 31ª rodada do Brasileirão 2015.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015

CLASSIFICAÇÃO PT JG 3º Grêmio 55 30 14º Chapecoense 35 30

