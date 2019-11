De virada, Chapecoense bate Grêmio no fim e se afasta do Z-4

Na tarde deste domingo (18), a Arena do Grêmio, em Porto Alegre, recebeu um grande jogo de futebol. Com muita disciplina tática, o time da Chapecoense surpreendeu os mandantes gaúchos e conseguiu virar um jogo improvável para sair com a vitória aos 50 minutos do segundo tempo. Com gols de Douglas e Bobô, o Grêmio saiu na frente dos catarinenses no primeiro tempo, mas no segundo, Túlio de Melo marcou duas vezes e comandou a virada do "Verdão do Oeste", que finalizou o jogo com um gol do lateral Apodi.

Com o resultado, o Grêmio continua na terceira colocação, com 55 pontos, enquanto a Chapecoense ganha três pontos importantes para ajudar na luta contra o rebaixamento, mas também fica na mesma posição: a 14°.

Grêmio domina as ações e abre boa vantagem.

O time de Porto Alegre tomou as rédeas da partida logo no começo, fazendo valer o mando de campo. A primeira tentativa foi aos dois minutos, quando Maicon chutou de fora da área, mas mandou longe. Imediatamente, o time continuou trocando passes até chegar em Douglas, que bateu de longe e contando com a curva da bola, enganou o goleiro Sílvio para abrir o placar.

De dois em dois minutos, o Grêmio atacava. E desta vez foi Luan que finalizou para defesa segura do arqueiro dos catarinenses. O primeiro chute do Verdão do Oeste veio apenas aos oito minutos, mas levou bastante perigo e susto aos torcedores gremistas no momento em que Camilo acertou a trave. Logo após, o meia chegaria novamente, cabeceando para fora da meta defendida por Bruno Grassi. Em outros dois ataques, quem quase marcou foi Bobô, que chutou para fora aos 13' e quase alcançou a bola aos 17' após passe de Giuliano.

A partir deste momento, o jogo esfriou e a bola ficava apenas no meio de campo, sem chegadas ao ataque. Galhardo tentou de falta, Luan tentou por baixo, mas quem conseguiu foi Bobô. Aos 33 minutos ele recebeu cruzamento após tabela dos dois jogadores e marcou de carrinho. Dois a zero para o Grêmio, que assistia ao atendimento médico do goleiro Sílvio, que fraturou a face após o lance com o autor do gol e teve de ser substituído por Nivaldo.

Ainda no primeiro tempo, a Chapecoense chegou bem em um escanteio batido aos 44'. A cabeçada de Túlio de Melo tinha destino, mas Galhardo conseguiu afastar em cima da linha. Era o final do primeiro tempo e o time portoalegrense iria para o vestiário com boa vantagem.

Chapecoense surpreende e vira no último minuto.

No segundo tempo, era clara a mudança de estratégia do time do Grêmio, que começou a marcar mais recuado. Com isso, a equipe catarinense começava a dominar a partida. Aos seis minutos, Túlio de Melo finalizou travado pela zaga tricolor. Logo depois, Apodí invadiu pela direita e Erazo cometeu pênalti. Na cobrança, Bruno Grassi caiu para o canto, enquanto o centroavante Túlio de Melo converteu com força no meio da baliza e descontou para os catarinenses.

Deste momento em diante, a situação só piorou para os gremistas, que recuaram mais ainda. O time estava lento e sofria grande pressão da Chapecoense, que finalizou mais duas vezes com Apodí e Cléber Santana, sem sucesso. O técnico do Grêmio, Roger Machado, fez a primeira mudança no time para colocar Pedro Rocha, a fim de ter mais velocidade. Novamente, Cléber Santana arriscou de fora, obrigando Grassi a fazer defesa em dois tempos. Aos 31', o time da casa chegou forte com Marcelo Oliveira, que parou no goleiro Nivaldo. Mas os catarinenses foram mortais no contra-ataque, e Maranhão cruzou para Túlio de Melo fazer seu segundo gol e empatar o marcador.

O Grêmio entrou em desespero, e as entradas de Yuri Mamute e Braian Rodríguez mostravam o quanto o técnico Roger queria a vitória. Nivaldo apareceria novamente aos 34' e 38', quando salvaria as finalizações de Pedro Rocha e Marcelo Oliveira. O Verdão do Oeste estava retraído, e Guto Ferreira promoveu alterações para recuar a equipe. O time da casa continuava pressionando, e com o clima pesado, Vilson e Erazo trocaram agressões, e o juiz expulsou o zagueiro dos catarinenses, mas apenas amarelou o equatoriano. No desespero, o Grêmio atacou até o último minuto, mas pagou o preço. Em um contra ataque puxado por Cléber Santana, Apodí recebeu lançamento e chutou no canto esquerdo da baliza para calar a Arena e dar a vitória aos catarinenses por 2x3.

A Chapecoense agora viaja até Buenos Aires, onde enfrentará o atual campeão da Libertadores, River Plate, por uma vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o time terá no domingo um clássico contra o Avaí, na Arena Condá. Já o Grêmio irá tentar se recuperar da derrota jogando contra o Vasco, no Maracanã.