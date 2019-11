Internacional é mais efetivo e vence Flamengo pelo placar mínimo

Na busca pelo G-4, o Flamengo e Internacional duelaram na tarde deste domingo (18) em partida válida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro de 2015, realizada no Maracanã. Jogando em casa, os cariocas não queriam deixar os adversários desbancarem rumo às quatro primeiras posições da tabela, e para isso, tinha que bater o Inter, adversário direto. Há quatro pontos do Palmeiras, colorados e rubro-negros somam os mesmos 44 pontos na tabela, e o resultado de hoje deixaria alguém para trás.

Com um gol solitário de Ernando, o Internacional aproveitou as poucas chances que teve no jogo para garantir três pontos fora de casa diante do Flamengo. O placar de 1 a 0 deu aos colorados a sétima colocação momentânea na tabela de classificação com 47 pontos, dois atrás do Santos - primeiro no G-4. Em compensação, o rubro-negro ficou para trás na disputa pela vaga na Libertadores, e não saiu dos 44 pontos, na 9° posição.

No próximo domingo (24), o Flamengo vai à São Paulo enfrentar o Corinthians na Arena Corinthians pela 32° rodada. Já o Internacional recebe o Joinville, no sábado (23).

Flamengo é melhor, mas cria pouco e Inter abre o placar com belo gol de Ernando

A primeira etapa começou com a posse de bola colorada no campo de ataque flamenguista, porém, sem conseguir ter efetividade para criar chances, os gaúchos pouco conseguiram fazer com a bola no pé. Os minutos iniciais foram de intensa disputa por espaços, e pouca qualidade de ambas as equipes. O Flamengo por sua vez, era quem mais tinha verticalidade rumo ao ataque, mas também pouco conseguia fazer com as jogadas pelos lados.

Aos dezessete minutos do primeiro tempo, em um lance raro de oportunidade clara para as duas equipes, Valdívia escapou em velocidade pelo meio e acionou William pela direita, o lateral colorado cruzou com perfeição no pé de Ernando, que chutou bonito para abrir o placar no Maracanã. Um a zero para os gaúchos. A resposta do Flamengo veio aos 27 minutos, quando Jorge deixou Paolo Guerrero em boas condições de marcar, mas, de frente para o gol, o peruano chutou forte e carimbou a trave do goleiro Alisson, que apenas viu a bola beijar o poste direito de seu gol, saindo pela linha de lado.

Com a desvantagem no placar, o Flamengo precisava sair em busca de chances para igualar a partida, e com isso, deixava espaços na defesa, que foram muito aproveitados por Valdívia e William durante boa parte do primeiro tempo. Os cariocas tinham a posse de bola e eram quem pressionavam mais, porém, a falta de qualidade para criar pesou para os rubro-negros, que pouco fizeram na primeira meta de do jogo.

Flamengo esbarra na defesa do Inter, que confirma uma importante vitória

Sem conseguir criar durante grande parte do primeiro tempo, o Flamengo veio com outra postura na segunda etapa. Com volume de jogo e intensidade na marcação, o rubro-negro era quem ditava o ritmo da partida e cercava o Inter dentro de sua grande área. Os colorados, por sua vez, ansiavam por um contra ataque perfeito para definir o placar do jogo. Guerrero e Alan Patrick quase marcaram em finalizações, que passaram ao lado do gol de Alisson.

O tempo foi passando e a torcida ficava cada vez mais impaciente diante da atuação do Flamengo, que pouco conseguia criar mediante à defesa do Inter. O ambiente de pressão em cima do elenco flamenguista fez com que os colorados ficassem mais soltos dentro de campo, e melhoraram na partida. Os gaúchos já tinham uma posse de bola maior, e D'Alessandro que havia entrado após 39 dias sem jogar, tinha organizado o meio campo.

A entrada de Gabriel no Flamengo melhorou muito o time de Oswaldo de Oliveira, que a partir dos trinta minutos, tomou por completo o controle do jogo e foi pra cima do Internacional em busca do resultado positivo; Guerrero já havia perdido outra chance diante de Alisson.

O domínio do Flamengo não se resumiu em chances, e o rubro-negro sucumbiu a boa marcação do Inter e deixou-se abater após os gaúchos aproveitarem as poucas chances que tiveram para sair na frente do placar.