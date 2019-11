São Paulo tropeça ao empatar com lanterna Vasco e embola briga por G-4

Na tarde deste domingo (18), O São Paulo Futebol Clube entrou em campo com gás no primeiro tempo contra o time do Vasco da Gama, mas empatou o jogo no Morumbi, em São Paulo, por 2 a 2 e perde a chance de encostar no 4º lugar do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram marcados por: Luis Fabiano no inicio da partida, Nenê e Rodrigo viraram para o vasco, mas no fim Rodrigo Caio empatou para o tricolor paulista. A equipe de Doriva teve um jogador expulso aos 45 minutos do primeiro tempo e sofreu pressão o segundo tempo inteiro. São Paulo fica na 6ª colocação com esse empate e o Vasco permanece na ultima posição.

Na próxima rodada, o São Paulo terá pela frente o Coritiba, fora de casa. Já o Cruz-Maltino encara o Grêmio, no domingo, no Maracanã.

Apesar do gol precoce, Vasco não se apequena e empata o jogo

Quem estava no banheiro ou chegando no estadio não viu, com apenas 50 segundos de jogo, Rodrigo falhou ao tentar interceptar a bola e Luis Fabiano abriu o placar para o São Paulo FC.

Parecia outra goleada do Tricolor pra cima do Vasco como foi na Copa do Brasil, porém o time do Rio de Janeiro não se deixou levar pelo desespero e fez um jogo de igual pra igual, com chances perdidas e lances polêmicos para os dois lados como na jogada, Jorge Henrique teve a chance de empatar aos 34 minutos em um lindo passe de andrezinho, mas chutou de bico em cima do Rogerio Ceni que fez a defesa.

Se aos 30 minutos da primeira etapa não foi penalti em um lance individual de Rogerio para o São Paulo, aos 44 foi para o Vasco, após cruzamento de Madson na area, Matheus Reis cai de carrinho tirando a bola e o arbitro entende como toque no braço e da o segundo amarelo para ele (primeiro amarelo aos 21 minutos), expulso. Nenê foi pra bola e sem chances para Rogerio Ceni o Vasco empata.

Com gostinho de vitoria, Tricolor sai do jogo com empate

Vasco com um a mais desde o inicio do segundo tempo faz substituiçoes ofensivas e vai para cima do Sao Paulo que se perdeu em campo, sentiu o empate e a expulsao de seu lateral. Sem raça, o time paulista viu o lanterna de competição dominar todos os setores do campo, e disperdiçar varias chances.

O clube Cruzmaltino perdeu diversas chances de gols com Nenê em cobrança de falta e chute dentro da area aos 28 minutos defendida por Rogerio Ceni. Pato foi substituido por Centurion e saiu do jogo vaiado pela prorpia torcida, mesmo assim o time de Doriva parecia dominado e chegava pouco ao gol da equipe de São Januario, a chance mais clara de gol foi só aos 32 minutos em uma bola chutada pra cima por Reinaldo e finalizada pelo Alan Kardec que retornou aos gramados depois de meses fora por conta de uma cirurgia no joelho direito.

Aos 40 minutos Rafael Silva mandou de cabeça no travessão, assustando ainda mais a torcida do Morumbi, mas como diz o ditado, quem nao faz toma e assim foi, aos 42 minutos uma bola cruzada na area a zaga do vasco se perdeu e Rodrigo Caio aproveitou sozinho na area e empata o jogo. Nos 3 minutos de acrescimos dado pelo Juiz o Vasco se desesperou, não conseguiu chegar ao gol de Ceni e Terminou o jogo com um empate no estadio do Morumbi, mas com gostinho de derrota.

-por Brendow Felipe