Resultado Sport x Atlético-MG no Brasileirão 2015 (4-1)

20:24 Com o resultado desta noite, o Sport voltar para a briga pelo G-4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros estão na nona colocação com 46, mas a distância para o G-4 é de três pontos. Já o Atlético-MG vê o título brasileiro ficar mais distante, pois o líder Corinthians tem uma vantagem de oito pontos. O Galo segue na segunda posição, com 59 pontos.

20:22 A Ilha do Retiro recebeu um público de 15.459, gerando uma renda de R$ 259.000,00.

20:20 O Sport venceu o Atlético-MG por 4 a 1 com gols de Matheus Ferraz, Diego Souza, Élber e Maikon Leite. Thiago Ribeiro descontou para o Galo.

45’ Fim de jogo! Sport goleia o Atlético-MG com facilidade na Ilha do Retiro. Festa da torcida leonina.

42’ Danilo! Patric faz mais uma bola jogada puxando da esquerda para o meio e chuta forte para grande defesa do goleiro leonino.

38’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! Thiago Ribeiro cobra penalidade com qualidade e diminui o placar na Ilha do Retiro.

37’ Pênalti para o Atlético-MG! Patric faz grande jogada da esquerda para o meio e acaba sendo derrubado por Renê.

35’ Sport trabalha a bola com tranquilidade e apenas administra o resultado.

29’ Marcos Rocha cruza a bola na área e Ewerton Páscoa manda para escanteio.

27’ Última alteração no Sport: Sai: Ronaldo. Entra: Matheus Galdezani.

23’ Renê puxa um grande contra-ataque, tabela com Hernane Brocador, mas quando foi acionar Diego Souza livre na direita, o camisa 9 do Leão atrapalhou a jogada.

20’ Uuuhhh! Rafael Carioca recebe com liberdade na entrada da área e chuta forte, assustando a defensiva leonina.

17’ Alteração no Atlético-MG: Saem: Giovanni Augusto e Lucas Pratto. Entram: Cárdenas e Thiago Ribeiro.

16’ Marlone recebe na entrada da área, depois de vários toques na bola, e chuta colocado, mas erra o alvo.

14’ Sport domina completamente o adversário.

8’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Maikon Leite observa Victor em posicionamento errado e manda uma bomba, marcando um golaço na Ilha do Retiro.

6’ Impedimento! Patric recebe com liberdade pela esquerda, entra na área e chuta cruzado para boa defesa do goleiro leonino, mas o atleta estava em posição irregular.

5’ Modificação no Sport: Sai: Élber. Entra: Maikon Leite.

2’ Alteração no Sport: Sai: Durval. Entra: Ewerton Páscoa.

1’ Lesionado, o zagueiro Durval vai deixar o gramado.

0’ Começa o segundo tempo!

19:33 Sport continua com a mesma equipe.

19:32 Atlético-MG volta para o segundo tempo com uma alteração. Josué entra no lugar de Douglas Santos.

19:20 Giovanni Augusto, meia-atacante do Atlético-MG: “Foi em um lance que a gente vem focando bastante, tomamos gol na bola aérea. Depois tivemos um a menos, mas quando ganha, ganham todos, e quando perde, perdem todos. Não vamos transferir a responsabilidade para o Carlos”.

19:20 Diego Souza, meia-atacante do Sport: “Podia imaginar resultado desses, sem dúvida nenhuma! Jogo é jogado dentro de campo, muitos diziam que a gente ia tomar sufoco, mas o mais importante é concentração. Conseguimos resultado que merecíamos. Eles têm um a menos, mas estamos de parabéns”.

47’ Fim do primeiro tempo!

45’ Dois minutos de acréscimos neste primeiro tempo.

45’ Samuel Xavier avança com liberdade pela direita, deixa a marcação para trás, mas acaba cruzando mal e Victor defende.

43’ Diego Souza recebe grande lançamento, avança e toca para Marlone, que finaliza de fora da área, mas erra o alvo.

40’ Uuuhhh! Diego Souza cobra a falta para Renê, que deixa Hernane Brocador na cara do gol, mas o chute vai para fora.

35’ Patric recebe pela esquerda, tenta passar, mas a defesa rubro-negra manda para escanteio.

31’ Renê cruza a bola para Hernane Brocador, mas Victor sai bem do gol e faz a defesa.

30’ Lucas Pratto avança pelo meio e chuta de longe para tranquila defesa do goleiro Danilo Fernandes.

26’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza acerta lindo passe pela direita, Élber entra com liberdade e marca mais um belo gol para o Leão. Torcedores leoninos vão ao delírio na Ilha do Retiro.

26’ Marlone faz boa jogada pela esquerda, mas acaba cruzamento errado.

23’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Samuel Xavier recebe lindo passe, entra livre na área e cruza para Diego Souza chutar forte e marcar um lindo gol. Explode a torcida rubro-negra na Ilha do Retiro.

20’ Uuuhhh! Diego Souza faz grande jogada, deixa três jogadores para trás, mas no momento da finalização Edcarlos manda para escanteio.

18’ Expulso! Carlos faz nova falta dura, reclama muito, acaba recebendo o segundo cartão amarelo e é expulso.

17’ Atlético-MG toca a bola buscando espaço na área rubro-negra.

15’ Samuel Xavier aproveita bola que sobra na entrada da área e chuta para longe da meta.

14’ Amarelo! Carlos faz falta dura em Hernane Brocador e recebe o primeiro cartão do jogo.

11’ Samuel Xavier faz tabela com Élber, cruza na área e a bola toca no braço do jogador atleticano. Jogadores do Leão pedem pênalti.

10’ Diego Souza rouba a bola de Edcarlos, mas acaba cometendo falta. Jogador ficaria cara a cara com Victor.

9’ Marlone avança pela esquerda e tenta cruzar para Diego Souza, mas a defesa afasta para escanteio.

6’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Marlone cruza a bola na área em cobrança de falta e Matheus Ferraz, de cabeça, manda para o fundo das redes. Festa da torcida rubro-negra.

3’ Uuuhhh! Diego Souza puxa a bola pelo meio e toca para Élber, que finaliza e o goleiro Victor faz a defesa.

0’ Élber é acionado pela direita, avança com velocidade e cruza. A bola pega na defesa atleticana e vai para escanteio.

0’ Começa! A bola está rolando para Sport e Atlético-MG, na Ilha do Retiro.

18:25 Finalizada a execução do hino nacional brasileiro. A bola vai rolar dentro de instantes.

18:23 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

18:22 Velhos conhecidos, técnicos Paulo Roberto Falcão e Levir Culpi conversam na frente do banco de reservas do Sport.

18:21 No gramado! Sport e Atlético-MG estão entrando no campo neste momento. Torcida faz a festa.

18:19 Público melhorando na Ilha do Retiro. Vários torcedores deixando para entrar no palco do confronto perto do apito inicial.

18:15 Torcida do Atlético-MG presente em bom número. Sabendo do resultado de vitória do Corinthians, atleticanos começam a gritar o tradicional “eu acredito”.

18:08 Finalizado o aquecimento dos goleiros do Sport (Danilo Fernandes e Magrão).

18:04 Pelo lado do Atlético-MG os desfalques ficam por conta do meia-atacante Dátolo e do atacante Luan. O primeiro está no departamento médico, enquanto o outro precisará cumprir suspensão.

18:02 O Sport não poderá contar com quatros jogadores neste confronto. Volante Rithely está suspensão, enquanto o atacante André não atuará por pertencer ao Atlético-MG. Já o meia-atacante Régis e o volante Rodrigo Mancha foram vetados pelo departamento médico.

18:00 O banco de reservas do Atlético-MG será composto por: Uilson; Pedro Botelho, Carlos César, Cárdenas, Thiago Ribeiro, Dodô, Danilo Pires, Tiago, Josué, Eduardo e Jesiel.

17:57 O técnico Paulo Roberto Falcão terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Magrão; Ewerton Páscoa, Ferrugem, Neto Moura, Danilo, Matheus Galdezani, Mike, Samuel e Maikon Leite.

17:55 Levir Culpi definiu o Galo da seguinte maneira: Victor; Marcos Rocha, Jemerson, Edcarlos e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Giovanni Augusto e Patric; Carlos e Lucas Pratto.

17:50 O Atlético-MG também está confirmado para o confronto com o Leão.

17:45 O Leão da Ilha do Retiro vai jogar com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Ronaldo, Wendel, Marlone e Diego Souza; Élber e Hernane Brocador.

17:40 Sport definido para o confronto de logo! Renê, Ronaldo, Hernane Brocador e Diego Souza são as novidades em relação à última partida.

17:10 Fique atendo! O jogo será às 18h30 no horário de Brasília. Desta maneira, em Pernambuco, que não conta com o horário de verão, será iniciado às 17h30.

17:04 Ilha do Retiro deve receber um bom público nesta tarde/noite de domingo (18). Torcedores rubro-negros estão em um número satisfatório do lado de fora do estádio. Ingressos para sociais já estão esgotados.

17:02 Já o Sport precisa triunfar nesta noite para continuar sonhando com o G-4 da Série A. Os adversários que estão na frente do Leão na competição estão conseguindo bons resultados, exceto Flamengo e São Paulo. O primeiro está perdendo para o Internacional, no Rio de Janeiro, por 1 a 0, enquanto o tricolor paulista vai empatando com o Vasco por 1 a 1, no Morumbi.

17:00 Rodada, neste momento, não vai sendo muito boa para o Atlético-MG, pois o Corinthians vai vencendo o Atlético-PR por 3 a 0, na Arena da Baixada.

16:57 O Sport chegou neste momento ao palco do confronto de logo mais.

16:56 Expectativa grande pela divulgação das escalações de Sport e Atlético-MG. Ronaldo e Hernane Brocador devem ser as novidades do time rubro-negro.

16:54 Douglas Santos, lateral-esquerdo do Atlético-MG, relevado pelo Náutico: "É um muito difícil jogar aqui. Sabemos das dificuldades da partida por tudo que vale para nós e para eles. Vamos nos esforçar ao máximo para conseguir os três pontos e continuar firme na luta pelo título".

16:52 Patric, lateral-direito do Atlético-MG, que passou pelo Sport nas duas últimas temporadas: “Estamos fazendo um bom trabalho. Hoje sabemos que será um jogo difícil, pois é na Ilha do Retiro. Estamos preparados e vamos com tudo”.

16:50 Atlético-MG acaba e chegar no estádio da Ilha do Retiro.

O estádio da Ilha do Retiro será o palco da partida entre Sport x Atlético-MG, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO Sport x Atlético-MG: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é fundamental para o time rubro-negro. Principal jogador da equipe, o camisa 87 pode ser o diferencial dos pernambucanos para conseguir deixar o time vive e com esperanças de chegar ao G-4 da competição.

FIQUE DE OLHO Sport x Atlético-MG: Lucas Pratto, atacante do Atlético-MG, é a grande esperança do torcedor alvinegro para buscar a manutenção do sonho pelo título da Série A. A grande participação do centroavante nas finalizações certeiras e nos bons passes para gols dos companheiros será de suma importância nessa noite.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 10º Sport 43 30 2º Atlético-MG 59 30

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Sport x Atlético-MG válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!