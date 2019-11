Sport goleia Atlético-MG em primeiro tempo arrasador e segue sonhando com vaga no G-4

Neste domingo (18), o Sport mostrou forças diante da torcida e que estava vivo para seguir brigando por uma das vagas no G-4. Contra o Atlético-MG e para mais de 15 mil pessoas na Ilha do Retiro, a equipe da Praça da Bandeira goleou por 4 a 1, com gols marcaddos por Matheus Ferraz, Diego Souza, Élber e Maikon Leite; Thiago Ribeiro diminuiu.

Com o resultado mais do que positivo, o Leão chegou aos 46 pontos, subindo na classificação e ficando na 9ª posição. O Galo, contudo, permanece na vice-liderança com 59 pontos, mas ficando a oito do líder Corinthians.

Os times voltam a campo, pela 32ª rodada do Brasileirão, no próximo fim de semana. Enquanto os pernambucanos vão até São Paulo encarar o Palmeiras no Pacaembu no sábado (24), às 21h, os mineiros recebem a Ponte Preta, no Independência, às 19h30 do domingo (25), ambos em horário de Brasília.

Sport arrasa Atlético-MG e sai com larga vantagem

De maneira avassaladora, o Sport começou mais presente ao ataque, deixando o Atlético-MG mais acuado na defesa. Antes mesmo dos 10 minutos, o Leão teve uma boa chance de abrir o placar quando a bola bateu na mão de Jemerson na pequena área, mas a arbitragem nada marcou. Pouco tempo depois, porém, Marlone cruzou com perfeição e Matheus Ferraz subiu, livre de marcação, para cabecear tirando do alcance de Victor e estufou o barbante.

Demonstrando que estava disposto a vencer, o time rubro-negro seguiu pressionando para ampliar a vantagem e, com o apoio da torcida, reclamou novamente de penalidade, que também não foi marcada. Se as coisas estavam boas para os donos da casa, essas melhoraram quando o atacante Carlos, do Galo, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo.

Com um homem a mais, os anfitriões visaram explorar os erros defensivos dos visitantes para marcar pela segunda vez. Na base da insistência, foram recompensados. Depois de boa jogada individual pela direita, Samuel Xavier tocou para Diego Souza, que surgiu livre no meio dos marcadores e encheu o pé, sem condições do camisa 1 atleticano fazer a intervenção.

Sem dar tempo de descanso aos mineiros, os pernambucanos foram persistentes e marcaram pela terceira vez no confronto. Diego Souza fez bom lance pelo lado direito do setor ofensivo e viu a chegada com liberdade de Élber. O meia-atacante leonino saiu frente a frente com o arqueiro dos alvinegros e, sem se intimidar, arrematou com força e balançou as redes.

Apesar de estar superior no placar, o escrete da Praça da Bandeira continuava pressionando para ampliar e mostrando forças dentro de seus domínios. Através de jogada ensaiada na bola parada, o lance terminou com Hernane Brocador, que saiu livre de marcação no meio da pequena área, contudo batendo próximo à trave direita, no último bom momento dos primeiros 45 minutos.

Sport marca mais um e confirma goleada na Ilha

Para a etapa final, Levir Culpi resolveu povoar o meio-campo, uma vez que estava com um a menos e com larga desvantagem no placar. O lateral-esquerdo Douglas Santos, pouco efetivo tanto ofensiva, quanto defensivamente, deu lugar ao volante Josué. Falcão, contudo, viu o capitão Durval sentir dores no joelho logo com um minuto e optou por colocar Ewerton Páscoa para formar a zaga com Matheus Ferraz.

Apesar da vantagem numérica e no marcador, o comandante leonino resolveu dar mais ímpeto ao setor de ataque, promovendo a entrada do meia-atacante Maikon Leite no lugar de Élber, autor do terceiro tento. Com a modificação, a equipe ficou mais tranquila e veloz pelas laterais do campo. Pouco depois de entrar, Maikon viu uma falha de posicionamento de Victor e arriscou de fora da área, marcando um golaço.

Precisando buscar ao menos o gol de honra, Levir tentou dar novo gás aos homens de frente. Giovanni Augusto e Lucas Pratto, que não produziram o esperado, dando vez a Sherman Cárdenas e a Thiago Ribeiro, que entrou para ser a referência ofensiva do Atlético-MG. Administrando o que havia conquistado, o Leão foi mais precavido para buscar marcar pela quinta vez. Renê armou bom contra-golpe, mas Edcarlos evitou que a bola chegasse em Brocador e interviu.

Na reta final, o Galo mostrou que ainda estava vivo na partida e, em um lance duvidoso, Patric foi derrubado por Renê na pequena área e o árbitro apontou para a marca da cal. Thiago Ribeiro, que nada tinha com isso, bateu bem e diminuiu. O gol, porém, foi insuficiente para evitar o placar elástico em favor dos pernambucanos, mesmo quando Patric arriscou de longe e Danilo Fernandes fez boa defesa.