Ceará surpreende Botafogo fora de casa com gol de pênalti polêmico

INCIDENCIAS : partida atrasada válida pela 30ª rodada do campeonato brasileiro série b 2015, realizada no estádio nilton santos, no rio de janeiro

Nesta terça-feira (20), Botafogo e Ceará duelaram em jogo atrasado da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, em partida realizada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Com um gol de pênalti polêmico de Rafael Costa, o alvinegro de Porangabussu

Com o resultado, o Botafogo segue na primeira colocação da Série B com três pontos na frente do vice-líder Vitória. O Ceará segue na zona de rebaixamento, mas sobe uma posição e fica a seis pontos do 16º Macaé e ainda luta para não ser rebaixado a terceira divisão.

Na próxima rodada, 32ª do campeonato, o Botafogo terá um difícil duelo contra o Náutico, na Arena Pernambuco, no sábado (24), às 17h30 (horário de Brasília). Por outro lado, o Ceará retorna a Arena Castelão, onde terá um importantíssimo jogo contra o Boa Esporte, que briga para não cair, também no sábado, só que às 21h (horário de Brasília).

Jogo morno e Ceará levemente melhor

Por precisar muito mais do resultado que os donos da casa, o Ceará foi quem tomou a iniciativa da partida no Nilton Santos. Logo no primeiro minuto de confronto, o Botafogo saiu jogando errado, Wescley roubou a bola na intermediária e passou para Rafael Costa, que dominou, levou até a entrada da área e arriscou. A bola passou por cima do gol de Jefferson com muito perigo. Minutos depois os cearenses chegaram mais uma vez, desta em vez em cabeceio, mas o arqueiro botafoguense fez defesa tranquila.

O Botafogo precisava acordar na partida, mas estava difícil furar o bom bloqueio defensivo dos visitantes, que se fechavam como podiam e tentavam sair no contra-ataque. A primeira chance dos cariocas na partida só aconteceu aos 22', quando, após cobrança de falta e bate-rebate, a bola sobrou para Tomas, que arriscou, a redonda desviou na defesa adversária e passou com perigo a meta defendida por Éverson.

Após um equilíbrio das ações por parte do Botafogo, o Ceará voltou a tomar conta da partida no Nilton Santos. O alvinegro de Porangabussu voltou a assustar apenas aos 38', quando a defesa do Botafogo saiu jogando errado mais uma vez, o Vovô puxou o contra-ataque, até a bola chegar a Rafael Costa, que cabeceou com perigo, encerrando a primeira etapa: 0 a 0.

Pênalti duvidoso dá vitória ao Ceará

Assim como na primeira etapa, quem começou tomando conta das ações na segunda etapa fora os visitantes. Com apenas um minuto da etapa final, Ricardinho apareceu com perigo, quando o meia alvinegro arriscou de longe e a bola passou raspando o travessão defendido por Jefferson. O Ceará voltou com gás para a segunda etapa, enquanto o Botafogo parecia ter ficado no vestiário, pelo menos nos primeiros minutos.

E após tanto pressionar em busca do gol, o Ceará chegou ao seu gol, e de forma bem irregular. Aos 11', Alex Amado foi acionado dentro da área e na saída de Jefferson caiu dentro da área, sem mesmo o goleiro botafoguense ter encostado no atleta alvinegro. Rafael Costa, que não tinha nada a ver com isso, foi para a cobrança e bateu muito bem, colocando o Vovô na frente: 1 a 0 Ceará.

Depois do gol, a partida caiu muito, com o Botafogo sem criação alguma e com dificuldades de chegar a meta defendida por Éverson. Por outro lado, o Ceará se fechava muito bem, fechando bem os espaços pelo meio e pelas laterais. O Botafogo até que assustou nos minutos finais, principalmente com Daniel Carvalho, mas o alvinegro de Porangabussu levou três pontos preciosos para Fortaleza.