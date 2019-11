Resultado Fluminense x Palmeiras na Copa do Brasil 2015 (2-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Fluminense e Palmeiras. Até a próxima!

Jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (28), às 22h, na Arena.

Na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense derrotou o Palmeiras por 2 a 1. Marcos Junior e Gum marcaram para o Tricolor, enquanto Zé Roberto, de pênalti, diminuiu.

49' Fim de jogo!

48' Egídio cobra falta pela esquerda e defesa afasta.

46' Zé Roberto sofre falta de Gerson no meio-campo.

45' +4 de acréscimo.

44' Scarpa faz jogada individual pela esqueda e chuta cruzado. Bola passa perto do gol.

42' Cartão amarelo para Gerson!

41' Gerson dá solada em Zé Roberto.

40' Magno Alves escapa da marcação de Vitor Hugo e bate no canto direito de Prass.

39' Barrios tenta fazer o pivô, mas Cavalieri sai do gol para afastar.

38' Palmeiras fica com a posse de bola e administra o jogo, apesar da derrota.

36' Cartão amarelo para Lucas!

35' Egídio vai à linha de fundo, cruza, e Cavalieri segura.

33' Gabriel sofre falta dura de Higor Leite.

31' Substituição no Fluminense! Sai: Marcos Jr; Entra: Gerson.

30' Marcos Junior recebe cara a cara com Fernando Prass pela direita da área, mas o goleiro defende.

28' Rafael Marques divide com Vinicius e pede falta. Juiz manda seguir.

26' Após pressão do Palmeiras, jogo fica equilibrado neste momento.

24' Substituição no Palmeiras! Sai: Allione; Entra: Rafael Marques.

23' Outro gol anulado por impedimento: Magno Alves recebe pela esquerda e toca para Marcos Júnior, que finaliza para o gol

22' Amaral cabeceia para o gol, mas o árbitro marca impedimento no lance.

22' Dudu sofre falta de Breno Lopes

20' Fluminense pareceu ter sentido o gol. Palmeiras pressiona em busca do empate.

18' Posse de bola: Fluminense 58% x 42% Palmeiras

17' Substituição no Fluminense! Sai: W. Silva; Entra: Higor Leite.

17' Em cruzamento de Dudu, Cavalieri fica com a bola.

16' Torcida do Palmeiras canta alto no Maracanã. Gol fora de casa na Copa do Brasil é de extrema importância.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! ZÉ ROBERTO! Capitão palmeirense cobra no canto e diminui para o Verdão!

14' Pênalti para o Palmeiras!

13' Marcos Jr e Vitor Hugo se embolam dentro da área. Torcida pede pênalti, mas juiz nada marca.

11' Egídio cobra falta, mas manda longe do gol.

11' Cartão amarelo para Marlon!

8' Gustavo Scarpa sobre falta de Lucas no meio campo.

6' Gum erra em cobrança de falta no meio-campo, mas o Palmeiras não aproveita.

4' Jackson ganha da zaga do Fluminense pelo alto, mas manda por cima do gol.

2' Jean avança e chuta de fora, mas sem problemas para Prass.

1' Jackson tenta o cabeceio, mas o árbitro já marca impedimento.

0' Começa o 2º tempo!

0' Substituição no Palmeiras! Sai: Girotto; Entra: Egídio.

0' Substituição no Palmeiras! Sai: Victor Ramos; Entra: Jackson

0' Substituição no Fluminense! Sai: Fred; Entra: Magno Alves.

Times já em campo para os segundo tempo.

Com gols de Marcos Jr e Gum, o Fluminense vai vencendo o Palmeiras por 2 a 0. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

51' Final de primeiro tempo!

49' Fred sai de maca. Magno Alves vai entrar na segunda etapa.

47' Fred cai de mal jeito após dividida e fica caído no gramado sentindo muitas dores.

46' Dudu levanta na área e a zaga afasta

45' +5 de acréscimo.

44' Gustavo Scarpa faz a cobrança e a zaga afasta.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! GUM!! Em cobrança de falta ensaiada, com bola rasteira, Gustavo Scarpa finaliza de primeira, Fred faz o pivô, a bola desvia no zagueiro e entra!

40' Cartão amarelo para Victor Ramos!

37' Lucas comete falta no meio-campo em Gustavo Scarpa

35' Dudu comete falta em Marlon no meio-campo

33' Fluminense valoriza mais a posse de bola após o gol feito. Palmeiras tenta pressionar.

32' Finalizações: Fluminense 6 x 3 Palmeiras

30' Cartão amarelo para Jean!

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! MARCOS JR!! Fred cabeceia após cobrança de escanteio, Prass faz milagre, mas bola sobra para o atacante colocar pro fundo do gol!!

25' Palmeiras cresceu no jogo. Teve duas chances claras de gol.

24' Gabriel Jesus aparece completamente livre e cabeceia, de peixinho, para fora.

22' Vitor Hugo, após toque de Dudu, e tenta a finalização de bicicleta. Bola passou muito perto do gol.

21' Marcos Júnior sofre de Girotto falta na ponta esquerda

19' Breno e Allione disputam jogada pela esquerda e lateral fica com o Palmeiras. Torcida reclama.

18' Gustavo Scarpa cobra, mas a bola fica na barreira

17' Vitor Hugo derruba Marcos Júnior na entrada da área.

16' Dudu tenta jogada pela esquerda, mas comete falta de ataque.

14' Fluminense troca passes no meio-campo e valoriza a posse de bola.

12' Barrios ajeita para Allione, mas o argentino faz falta de ataque.

11' Após três minutos de interrupção, o jogo é reiniciado.

8' Palmeiras, agora, joga com a camisa branca.

7' Árbitro sinaliza um pedido de tempo na partida. O motivo é o contraste dos uniformtes. Palmeiras joga de cinza e Flu de Tricolor.

5' Fluminense tenta prender a bola no campo de ataque

4' Vuaden se confunde e dá cartão para Breno Lopes. Depois, ele corrige e aplica cartão para W. Silva, autor da falta sobre Prass.

2' Vitor Hugo recua errado para Fernando Prass, que se embola e se choca com W. Silva.

1' Fluminense inicia o duelo no campo de ataque.

0' Começa o jogo!

Tudo pronto para a bola rolar no Maracanã. Acompanhe conosco!

Fluminense x Palmeiras no gramado. Hino Nacional Brasileiro sendo executado!

Banco do Palmeiras: Aranha, J. Pedro, Jackson, Nathan, João Paulo, Egídio, Matheus Sales, Juninho, R. Marques, Cristaldo e Mouche

Banco do Fluminense: Júlio César, Pierre, Edson, Osvaldo, Magno Alves, Douglas, Gerson, Lucas, Ayrton, Artur e Higor Leite

No Palmeiras, o meia argentino Allione ganha vaga entre os titulares. O jogador foi destaque na vitória palmeirense sobre o Avaí.

No Fluminense, a novidade fica por conta do meia Vinícius, que entra no lugar do Gerson. Marlon e Marcos Jr, dúvidas no meio da semana, estão confirmados.

Até o momento, 29.300 bilhetes foram comercializados para o duelo de daqui a pouco. Promessa de casa cheia!

Os ônibus de Fluminense x Palmeiras já chegaram no Maracanã.

Leandro Pedro Vuanden, árbitro Fifa do Rio Grande do Sul, será o homem do apito. Ele será auxiliado por Rafael da Silva Alves e José Javel Silveira, também do Rio Grande do Sul.

Com o início das semifinais da Copa do Brasil, não há como não sonhar com o título e a tão desejada vaga para a Copa Libertadores. É pensando nisso que Fluminense e Palmeiras, em momentos distintos no Campeonato Brasileiro, iniciam um dos embates nesta quarta-feira (21), no Maracanã, às 22h (horário de Brasília) para definir quem avança até a grande final do torneio.

Na partida anterior pela competição, o Tricolor encarou um duelo muito disputado contra o Grêmio. Após a queda de rendimento no Campeonato Brasileiro e a crise instaurada na equipe o Flu chegou desacreditado para encarar os gaúchos, mas depois de um empate sem gols no Rio de Janeiro, a equipe conseguiu a tão suada classificação após Fred abrir o placar no Rio Grande do Sul e garantir o avanço para a fase seguinte com o placar de 1 a 0.

O Verdão também não teve vida fácil. A equipe paulista fez o caminho inverso dos tricolores e foi primeiro a Porto Alegre para desafiar o Internacional. Após Lucas Barrios perdeu um pênalti, o placar de 1 a 1 desanimou um pouco os torcedores.

Já no Allianz Parque, tudo parecia estar tranquilo quando o placar já apontava 2 a 0, entretanto os colorados chegaram ao empate e Andrei Girotto instantes depois, marcou de cabeça para levar sua equipe às semifinais com o resultado de 3 a 2.

Esse será o 102° jogo entre os adversários. No histórico de confrontos são 53 vitórias para o time de Palestra Itália, contra 32 do Flu. Além disso, foram registrados 16 empates.

O último encontro entre ambos neste ano, no segundo turno do campeonato nacional, terminou com triunfo verde e branco, por 4 a 1, no Rio de Janeiro com três gols do paraguaio Lucas Barrios e um de Gabriel Jesus. Jean descontou para os cariocas.

Flu pode ter os desfalques de Marcos Júnior e Marlon; Breno Lopes volta

Para conquistar a vaga na grande final da Copa do Brasil, o técnico Eduardo Baptista já sabe que seu time precisa se recuperar rapidamente da derrota no Brasileirão diante do Cruzeiro, errar menos e focar totalmente na nova competição.

“Precisamos tentar ver o lado bom e mostrar os erros. Deixamos de marcar e temos que levar isso como aprendizado. Houve também coisas boas. Não temos muito tempo, mas vamos conversar e tentar ajustar”, ressaltou.

Mas a vida do técnico não será tão fácil assim. O atacante Marcos Junior e o zagueiro Marlon podem desfalcar a equipe no importante jogo contra o Alviverde.

O primeiro segue em tratamento de uma pubalgia e o segundo, com menos dores no joelho esquerdo, ainda tem chance de ser relacionado. Ambos saíram de campo lesionados contra os mineiros. Além deles Pierre e Wellington Silva continuam de fora.

Baptista aproveitou também para comentar sobre a entrada do jovem lateral esquerdo Ayrton, que fez sua estreia pelos profissionais no Mineirão. O comandante elogiou o garoto, mas deu sinais de que o retorno de Breno Lopes deve acontecer.

“O Breno Lopes foi bem contra o São Paulo, nada mais justo que ele volte. Mas o Ayrton deixou o cartão de visitas. Podemos contar com ele a qualquer momento. Que seja o início de uma carreira de sucesso”, destacou.

Palmeiras vai com força máxima, mas sem Robinho

Na vitória por 3 a 1 contra o Avaí no sábado, o técnico Marcelo Oliveira optou por poupar boa parte de seu elenco. Principalmente com boa atuação do trio argentino, o Verdão chegou a vitória e de quebra o treinador pode ter encontrado uma solução para um de seus problemas.

O meio campo Robinho continua de fora, em recuperação, e a boa atuação de Augustín Allione pode lhe render uma vaga na equipe no setor de criação. Cristaldo, em entrevista coletiva nesta segunda (19), comentou sobre a atuação dos “hermanos”.

“Não sei se pudemos criar dúvida, mas os três (argentinos) estão aqui para somar. Sabemos que podemos ajudar muito, tanto nós quanto os outros jogadores que jogaram.

Jogamos 11, não fizemos só nós três. O Jesus jogou muito, o Girotto saiu no intervalo com cartão, mas fez boa partida. Qualquer um dos caras pode gerar uma dúvida no Marcelo”, argumentou.

Novamente para a Copa do Brasil, o treinador alviverde terá o problema de não poder contar com Thiago Santos e Alecsandro, que já atuaram por outras equipes no torneio. Com as contusões de Arouca e Gabriel, Oliveira terá apenas a opção de Amaral, Andrei e o garoto Matheus.

Os dois primeiros ainda não mostraram grande futebol, mas irão para o jogo. A outra opção é utilizar Zé Roberto no meio, mas ele também pode aparecer na lateral esquerda no lugar de Egídio.

O Maracanã é o palco do jogo Fluminense x Palmeiras. O estádio tem capacidade para 73 mil torcedores e promete receber bom público.

FIQUE DE OLHO: Barrios, atacante do Palmeiras. Marcou três dos quatro gols do Palmeiras na goleada por 4 a 1 sobre o mesmo Flu, também no Maracanã, pelo Brasileirão. Desta vez como titular, ele espera repetir a dose nesta quarta-feira (21).

FIQUE DE OLHO: Fred, atacante do Fluminense. É a esperança de gols do Tricolor. Também, ele foi decisivo ao marcar um gol no jogo de volta das quartas de final contra o Grêmio.

Após o treino fechado na manhã desta terça-feira (20), o Palmeiras viajou em clima de mistério para o Rio de Janeiro. A provável escalação contra o Fluminense é: Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; Amaral e Andrei Girotto (Egídio); Dudu, Allione e Gabriel Jesus; Lucas Barrios.

Para o time que vai a campo nesta quarta-feira, o técnico do Fluminense Eduardo Baptista manteve mistério. Porém, ao que tudo indica, o meia Vinícius deve herdar a vaga de Gerson. Na laterais, Wellington Silva e Breno Lopes têm grandes chances de retornar ao time titular. Desta forma, o Flu deve jogar com: Diego Cavalieri, Wellington Silva, Gum, Marlon e Breno Lopes; Jean, Cícero; Marcos Junior, Vinícius (Gerson) e Gustavo Scarpa; Fred.

O jovem atacante Gabriel Jesus, do Palmeiras, assegurou que a equipe vai em busca da vitória, mesmo fora de casa: ''Vamos dispostos a fazer uma função, que é jogar nosso jogo. Respeitando o Fluminense, que é uma equipe capacitada, mas vamos para cima dos caras.''

Neste ano, Fluminense x Palmeiras se enfrentaram duas vezes, ambas em partidas válidas pelo Brasileirão. No primeiro turno, o Verdão venceu por 2 a 1 de virada na Arena. No returno, uma incrível goleada palmeirense por 4 a 1. Sobre o retrospecto ruim, o zagueiro do Flu, Gum, afirmou: ''É uma outra história, são momentos diferentes. Nosso momento não estava bom, e o resultado acabou sendo elástico, circunstâncias de jogo. Estamos preparados. Que tenhamos menos erros do que o Palmeiras amanhã para sairmos com a vitória e uma boa vantagem para o jogo de volta.''

O Palmeiras, após passar pelo Cruzeiro, enfrentou outro grande nas quartas: o Internacional. Após um 1 a 1 no jogo de ida, no Sul, o Verdão passou sufoco em casa, mas trouxe a classificação. Na Arena, após abrir dois gols de vantagem, o time paulista cedeu o empate em 2 a 2 – placar que o tiraria da competição. Porém, pouco tempo depois, o Palmeiras fez 3 a 2 e foi para as semifinais da Copa do Brasil.

Nas quartas de final, um choque de tricolores. Fluminense e Grêmio se enfrentaram com a expectativa de um grande jogo. Porém, o que se viu foram dois times cautelosos. Resultado: igualdades nos dois confrontos. No de ida, um 0 a 0 no Maracanã. No de volta, 1 a 1. Como um empate com gols classificava os cariocas, o Flu ficou com a vaga às semifinais da competição.

O Palmeiras, por sua vez, enfrentou e eliminou o atual bicampeão brasileiro Cruzeiro nas oitavas. No jogo de ida, em São Paulo, o Verdão venceu o time celeste por 2 a 1. Na volta, em Belo Horizonte, outra vitória palmeirense. Desta vez, por 3 a 2.

Nas oitavas de final, o Fluminense teve pela frente o Paysandu. O Tricolor carioca bateu o Papão por 2 a 1 nos dois jogos e classificou-se para as quartas de final.

Fluminense x Palmeiras não tiveram vida fácil nesta Copa do Brasil. O Tricolor classificou-se às quartas pelo Campeonato Brasileiro 2014, onde ficou na quinta colocação. Não disputou a Libertadores, mas obteve o privilégio por ter sido o melhor brasileiro fora da competição internacional. Já o Verdão classificou-se às quartas no chaveamento padrão. Eliminou Vitória da Conquista, Sampaio Corrêa e ASA nas três fases anteriores.

