Resultado São Paulo x Santos pela semifinal da Copa do Brasil 2015 (1-3)

Agora é quarta-feira que vem. Jogo da volta na Vila Belmiro. A vantagem santista é ótima e pode até perder por dois gols de diferença.

Festa da torcida do Peixe, que encarou uma tempestade, falta de luz, para abrir grande margem na semifinal.

93' Termina o jogo, no Morumbi. O Santos faz um grande placar na primeira partida e dá um longo passo para a decisão.

92' KARDEC PERDEU O GOL DA SOBREVIDA! Pato cruzou da esquerda, o atacante surgiu debaixo do gol, mandou um peixinho pra fora! Era o lance final.

91' Tricolor pressiona na base da bola aérea mas encontra uma parede alvinegra na área.

90' Mais três minutos de acréscimos.

89' MUDA O PEIXE: Ricardo Oliveira sai aplaudido pra entrada de Gustavo Henrique.

88' Reta final de partida no Morumbi.

87' NAAAAA TRAAAAAVE! Pancada de Neto Berola, a bola explode no poste esquerdo, pega nas costas de Rogério, anda na pequena área e a zaga tricolor afasta!

86' AMARELO, THIAGO MENDES. Matou o contra ataque santista. Fora do próximo jogo.

85' TROCA O PEIXE: Neto Berola entra no lugar de Marquinhos Gabriel.

84' AMARELO, MARQUINHOS GABRIEL. Mãozada na cara de Centurion.

83' Daniel Guedes avança pela direta, tenta chutar cruzado, mas mandou mal demais em linha de fundo.

82' MUDA O SÃO PAULO: Matheus Reis sai e entra Reinaldo.

81' Luis Fabiano e Centurion se enrolam com a bola e o camisa 9 furou de forma bisonha.

80' Tricolor põe pressão pra tentar tirar o prejuízo. Muitos cruzamentos na área.

79' A chuva cai muito forte novamente. A reta final será de muita água.

78' AMARELO, CENTURION. Carrinho por trás, totalmente desnecessário.

77' Marquinhos Gabriel faz fila pelo meio, sofre falta e chama a torcida pra gritar mais alto.

76' Outra bola levantada na área samtista, Kardec subiu nas costas de David Braz e o jogo parou.

75' Pato recebeu na grande área, protegeu, mas passou muito mal, nos pés da defesa.

74' MUDA O PEIXE: Paulo Ricardo entra e sai Gabriel.

73' IMPRESSIONANTE O LANCE QUE PERDEU O TRICOLOR! Cruzamento de Matheus Reis, cabeçada de Kardec no segundo pau, a bola pega no chão, passa por toda a área e Luis Fabiano não alcançou debaixo do gol.

72' Jogo cai um pouco de rendimento. São Paulo não consegue armar jogadas e Santos se defende como pode.

71' ALLAN KARDEC.... Cruzamento de Bruno da direita, o atacante surgiu livre dentro da área e mandou de primeira quase na arquibancada.

70' Cobrança horrível de Lucas Lima. Mandou direto em linha de fundo.

69' AMARELO, LUCÃO. Por falta boba.

68' Lucão atropela Gabriel e Peixe tem boa falta lateral.

67' Lance polêmico com lançamento pra Marqunhos Gabriel, empurrando de Thiago Mendes e reclamação de pênalti. Juiz mandou seguir e jogadores trocam xingamentos.

66' Cabeçada de Gabriel e defesa firme de Rogério Ceni. Falha da defesa tricolor que cede muitos espaços.

65' MUDA O SÃO PAULO: Doriva ousa e vai pra cima, tirando Luis Eduardo e colocando Centurion.

64' Peixe se defende neste momento do jogo. Usa a vantagem a favor para tranquilizar seu futebol.

63' Ganso mandou na área e David Braz subir firme pra afastar o perigo.

62' Thiago Mendes finta Marquinhos Gabriel e recebe falta. Frontal à 29 metros do gol. Pato, Ganso e Thiago Mendes na bola.

61' Torcida santista faz barulho no Morumbi.

60' A chuva deu uma parada e as equipes só se preocupam com o gramado, de anormalidade.

59' AMARELO, LUIS FABIANO. Por reclamação.

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LUIS FABIANO, mas impedido. Falta da direita, Ganso manda na área, o camisa 9 cabeceia, manda na rede mas à frente da zaga.

57' Jogadores jogam com toques por baixo da bola pra tirar da água. Jogo é travado.

56' Allan Kardec já recebe o cartão de visitas. Uma forte bolada à queima roupa em cheio na cara.

55' E vooooooooooolta a chover forte.

54' MUDA O TRICOLOR: Michel Bastos dá a vaga pra Allan Kardec.

53' Luis Fabiano busca o arremate da entrada da área, mas a zaga afastou bem o perigo.

52' São Paulo vai precisar sair muito ao ataque e deixará muito espaço para contra ataque do time santista.

51' QUE VANTAGEM! Jogada de Gabriel pela direita, um corte na marcação de Thiago Mendes, cruzamento na segunda trave e Marquinhos Gabriel se antecipa à Bruno pra cabecear no canto baixo direito de Rogério. A vantagem é enorme.

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MARQUINHOS GABRIEL, DO SANTOS!

49' Apesar da chuva ter parado, as poças surgem grandes no meio de campo e dentro da área.

48' Outra vez Ricardo Oliveira surge no ataque, mas o jogo parou com impedimento.

47' O ARTILHEIRO! Escateio da esquerda forte, David Braz manda na bagunça pro meio da área e o Ricardo Oliveira gira de direita e mata Rogério pra virar o placar.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RICARDO OLIVEIRA, PRO SANTOS!

45' ROGÉRIO! Primeiro ataque santista, a bola para na poça, Lucas Lima arrisca e o goleiro manda pra escanteio.

45' Recomeça o jogo. Com muitas poças.

Equipes de volta, chuva diminuiu pra uma leve garoa e a bola vai rolar.

O empate no belo gol de Alexandre Pato.

Gabriel abriu o placar em lindo lance coletivo.

A partida é mais movimentada do que tudo. Logo com 40 segundos, a luz do estádio caiu e levou um pouco mais de 20 minutos para se reestabelecer.

47' Fim de papo no primeiro tempo. Sob raios, trovões e muita chuva, o jogo vai ao intervalo.

46' Volta final do relógio.

45' Mais dois minutos de acréscimos.

44' Vamos para os instantes finais de partida.

43' As poças começam a aparecer no gramado do jogo.

42' Além da forte chuva, raios e trovões no Morumbi.

41' Marquinhos Gabriel foi pra cima de Matheus Reis, que tomou a bola com muita personalidade.

40' GANSO PERDEU! Bola longa de Pato pra chegada de Ganso no meio da defesa santista. O meia dominou, girou e mandou de direita muito mal em linha de fundo.

39' Lucas Lima surge na grande área, mas esperou demais pra fazer a jogada e Santos perde bom ataque.

38' Daniel Guedes sairia de cara pro gol, mas Thiago Mendes afasta no carrinho.

37' Torcida santista acorda e tenta incentivar sua equipe.

36' Apesar do forte temporal, gramado do Morumbi resiste bem e não dá sinais de poças.

35' Lucas Lima dá um lindo passe em profundidade pra Danielel Guedes, mas Luis Eduardo desliza e afasta o perigo.

34' Santos se solta mais no jogo. Não é tão preso em sua defesa.

33' Pato manda mal na área e a zaga santista se salva do perigo.

32' Falta longa da direita batida por Michel Bastos, a bola rebate na defesa e sai em escanteio.

31' Lançamento longo pra Gabriel, Lucão cortou e Ricardo Oliveira tentou de muito longe por cobertura. Só tiro de meta.

30' IMPEDIDO... Cabeçada de Luis Fabiano passa perto, mas o jogo estava parado.

29' Cai o mundo no Morumbi. Torcer pra luz se manter firme e forte no estádio.

28' QUE SUSTO! Falha de Luis Eduardo, Ricardo Oliveira finta Rogério, mas prefere passar à chutar e a zaga tira de verdade.

27' A chuva aperta ainda mais e as torcidas fazem barulho.

26' E QUE GOLAÇO! Cruzamento de Michel Bastos da direita, Daniel Guedes não alcançou na segunda trave e Pato, em suas costas, matou no peito com maestria e mandou com muita categoria no cantou rasteiro de Vanderlei.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ALEXANDRE PATO, DO TRICOLOR!

24' Ganso chama mais a armação pelo meio. Já Thiago Mendes e Michel Bastos flutuam nas duas laterais.

23' Pato manda de muito longe, mas Vanderlei só acompanha a ida em linha de fundo.

22' Santos pouco trabalha a bola no seu meio campo. É muita aposta no contra ataque pra sair usando a velocidade.

21' São Paulo aposta muito em cruzamentos. A defesa santista vai fazendo seu papel.

20' Pressão tricolor, mas a defesa alvinegra afasta bem pelo meio.

19' Ganso tenta a enfiada de bola pra Luis Fabiano, mas David Braz afasta bem.

18' LUIS FABIANO, PRA FOOOOORA! Bate rebate na entrada da área, a bola sobrou no camisa 9 que mandou de primeira e a bola passou muito perto do gol!

17' Santos teve outro bom contra ataque, mas Ricardo Oliveira estava impedido.

16' Ganso busca a finta pra cima de David Braz, cai, pede pênalti, mas o jogo segue.

15' UM GOLAÇO DO SANTOS! Lucas Lima faz jogada na direita, faz a finta, sofre a falta, o juiz dá a vantagem, Gabriel Guedes deu um passe GENIAL nas costas da defesa, pra entrada livre e em posição legal de Gabriel, que dominou, ajeitou o corpo e deu um tapa de canhota na saída de Rogério Ceni.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GABRIEL, PRO PEEEEEIXE!

13' Linhas de defesa do São Paulo atuam altamente e são quase volantes dentro de campo.

12' Peixe se guarda mais na defesa na espera do erro para um contra ataque.

11' Marcação tricolor é forte e eficiente neste começo de jogo.

10' Tricolor se lança ao ataque, mas encontra boa marcação alvinegra que bloqueia os espaços.

9' Thiago Mendes arrisca de fora, mas para no meio da defesa santista.

8' Gramado molhado facilita entrada mais bruscas e times não aliviam na pegada.

7' Partida é tensa, nervosa, com lances fortes e muita marcação.

6' PRA FOOOOOOOOORA! Pato mandou na área, a zaga rebateu e Pato novamente mandou na área, de trivela, pra cabeçada perigosa de Rodrigo Caio.

5' VANDERLEI! Primeiro bom ataque do jogo nasce após confusão na linha de passes tricolor, mas Luis Fabiano manda de bico e Vanderlei manda pra escanteio.

4' LINDO LANCE! Ganso dá belo chapéu no campo de defesa e sofre falta.

3' Recomeço de partida com as equipes ainda travadas devido à paralização por queda de luz.

2' Boa bola de Renato pra Marquinhos Gabriel. Lucão salvou o chute.

1' Está valendo! Após queda de luz por 20 minutos, a bola volta a rolar.

Instantes finais de paralização. O clássico paulista vai retornar.

Uma torre está com luz total e outra com 50%. Tricolor retornou e a bola vai voltar a rolar em instantes.

Vai retornando a luz na torre central do Morumbi. Mais algum tempinho para a volta total.

Jogadores do São Paulo retornam aos vestiários. Santistas seguem no gramado. A luz retorna lentamente, mas no arredores do estádio, nada de voltar.

A luz vai retornando aos poucos. A chuva cai mais forte.

Jogo paralisado. Jogadores se aquecem mas não tem previsão de volta pra partida.

2' Tudo apagado e as torcidas fazem iluminação com celulares.

1' E agora que a chuva apertou, acabou a luz no Morumbi.

0' Autoriza o árbitro. O primeiro jogo da semifinal está valendo.

A chuva cai leve no Morumbi. A bola vai rolar.

Peixe com o uniforme reserva. Camisa preta e branca listrada, calção preto e meias pretas.

São Paulo em campo com seu uniforme principal. Camisa branca com detalhes vermelho e preto, calção branco e meias brancas.

A torcida tricolor faz barulho. Ajustes finais das duas equipes.

Equipes no gramado para o início do protoloco de entrada. Agora, Hino Nacional Brasileiro.

Ídolo tricolor, Rogério Ceni pode ser suspenso após declarações contra a arbitragem, domingo, após jogo contra o Vasco da Gama. Lembrando que o goleiro atua suas partidas finais, já que encerrará a carreira ao fim da temporada.

Torcedor santista também se faz presente, apesar de um baixo número. Jogo da volta será quarta-feira que vem, na Vila Belmiro.

Peixe escalado com Vanderlei; Daniel Guedes, Werley, David Braz, Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima; Marquinhos Gabriel, Gabriel, Ricardo Oliveira. Téc: Dorival Jr.

São Paulo definido com Rogério Ceni; Bruno, Lucão, Luis Eduardo, Matheus Reis; Tiago Mendes, Rodrigo Caio, Ganso, Michel Bastos; Pato, Luis Fabiano. Téc: Doriva.

Equipes trabalham no gramado do Morumbi. A festa começa a agitar as arquibancas.

Victor Ferraz é desfalque certo para o alvinegro. Já Geuvanio pode retornar aos gramados hoje, após longo tempo contundido.

São Paulo vive uma imensa crise política que tem suas consequências dentro de campo. O time ainda corre risco de rebaixamento pela contratação ilegal do zagueiro Iago Maidana.

Os portões estão abertos e a torcida começa a chegar. Foram vendidos um pouco mais de 20 mil ingressos. O preço alto pode espantar o fã de futebol.

As duas delegações estão presentes no Morumbi e brevemente começarão o processo de aquecimento no gramado.

Mais do que vencer um clássico, para passar de fase o Tricolor terá que quebrar um grande tabu se quiser seguir vivo em mais um mata-mata.

Na noite desta quarta-feira (21), às 22h, no Morumbi, o São Paulo terá a difícil missão de vencer o Santos, em confronto válido pela semifinal da Copa do Brasil, o que não acontece em torneios desse estilo desde 2000, quando o clube da capital venceu o rival na final do Campeonato Paulista daquele ano e conquistou o título.

Após aquele duelo, as duas equipes já se enfrentaram seis vezes, todas com classificação santista.

O time do técnico Doriva chega nessa fase da competição após ter eliminado o Vasco nas quartas de final, com vitória por 3 a 0 em casa e empate de 1 a 1 fora.

Já o Peixe, na última fase, eliminou o Figueirsense, vencendo tanto fora como dentro de casa. Os resultados foram de 1 a 0 no Orlando Scarpelli e 3 a 2 no Pacaembu.

O jogo da volta será na Vila Belmiro, e, no mesmo horário do clássico paulista, Palmeiras e Fluminense se enfrentarão também pela semifinal da Copa do Brasil.

O primeiro jogo será no Maracanã e o segundo poderá ser no Pacaembu por conta de show que será realizado dias antes da partida de volta, que acontece dia 28. O vencedor desse confronto será finalista contra o vencedor do embate paulista.

O árbitro Raphael Claus irá apitar o Sansão desta noite e será auxiliado pelos assistentes Rogerio Pablos Zanardo e Carlos Augusto Nogueira Júnior. Neste ano, São Paulo e Santos já se enfrentaram quatro vezes, com vantagem santista. Enquanto o Peixe venceu duas vezes, o Tricolor venceu um jogo e outro terminou empatado.

Tricolor tenta vencer a primeira com Doriva no comando

Em meio à crise política vivida no São Paulo nos últimos dias, houve pedido de demissão de Osorio, contratação de Doriva e renúncia do agora ex-presidente Carlos Miguel Aidar, nessa ordem.

Como o técnico que foi contratado da Ponte Preta chegou ao Morumbi com o aval do ex-mandatário, seu nome já começa a ser questionado nos bastidores do clube após apenas duas partidas comandando a equipe, o que faz com que uma vitória nesta noite seja importantíssima.

Para conseguir o triunfo, o treinador poderá contar novamente com uma peça importante no elenco: Michel Bastos. O polivalente atleta sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda na partida contra o Palmeiras no Brasileirão e perdeu as últimas quatro partidas do Tricolor.

Michel deve ser o substituto do atacante Rogério, que não pode jogar pelo clube da capital na Copa do Brasil por já ter atuado pelo Vitória na mesma competição.

Além do "Neymar do Nordeste", Doriva também não poderá contar com mais dois atletas: o lateral Carlinhos e o zagueiro Breno. O primeiro, que já atuou até de ponta-direita nos tempos de Osorio, tem um estiramento na panturrilha esquerda, enquanto o segundo, que com o ex-técnico são-paulino jogou como volante, sofre com dores no joelho direito.

Santos tenta aproveitar boa fase para melhorar como visitante

Desde que Dorival Jr assumiu o time da Baixada, o Santos passou a ser um dos melhores times do Brasil, na opinião de muitos. O técnico, após pegar a equipe desacreditada na zona de rebaixamento, levou o Peixe ao G-4 do Brasileirão e às semifinais da Copa do Brasil, e, além do resultado, a equipe tem conseguido encantar pelo bom futebol jogado, principalmente por Lucas Lima e Ricardo Oliveira.

Um dos poucos defeitos da equipe, porém, tem sido jogar como visitante, o que pode dar mais ânimo ao São Paulo. O time, entretanto, tenta manter um tabu que já dura 15 anos.

O clube santista não é eliminado pelo Tricolor em mata-matas desde o Campeonato Paulista de 2000. Após isso, as equipes se encontram três vezes pelo Paulistão, duas pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa Sul-Americana, todos com o Peixe como vencedor.

O volante santista Renato assumiu o favoritismo de sua equipe, mas, com toda sua experiência, sabe que tudo pode acontecer. "Sabemos que o favoritismo existe, mas, dentro de campo, se não corrermos, batalharmos, nos ajudarmos, não vamos conseguir o resultado. Temos de aproveitar os espaços, até porque o São Paulo vai procurar o gol, vai atacar.

O Morumbi é grande e esperamos aproveitar as oportunidades para fazer os gols, já que marcar fora vale muito. Se fizermos o gol primeiro, temos grandes chances de sair com o resultado positivo".

Com ingressos vendidos à um alto valor, a expectativa é de um público aquém do que um jogo deste porte merece.

O estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, será o palco do clássico desta quarta-feira.

A arbitragem será de Raphael Claus, com Rogério Pablos Zanardo e Carlos Augusto Nogueira Junior nas bandeiras.

FIQUE DE OLHO: Luis Fabiano, atacante: o veterano centroavante já decidiu que não ficará no tricolor paulista após o fim da temporada e quer fechar sua passagem com o inédito título da Copa do Brasil.

FIQUE DE OLHO: Lucas Lima, meia: um dos melhores jogadores em atividade no Brasil, é nome constante nas listas de Dunga e alia técnica, visão de jogo, armação de jogadas, com muita habilidade e personalidade.

O outro lado do clássico. Fala, Renato: "Não é porque eles atravessam esse momento fora de campo que estamos na final. Pelo contrário, até. As pessoas tiram forças de onde não sabem que têm, se superam. Pelo nosso conhecimento, eles vão querer dar a volta por cima. O retrospecto pode ser favorável, mas, se não entrarmos em campo concentrados, podemos ter uma surpresa desagradável"

Michel Bastos: "Nós conversamos que queremos vencer. Nesse ano, saímos do Paulista contra essa equipe. Não queremos passar pelo que passamos nesse ano. Nós comentamos. Mas esse tabu vem de muitos anos. Não estávamos aqui. Tabu é para ser quebrado. Dessa vez, não vai passar."

São Paulo passou por Ceará e Vasco para chegar neste duelo contra o Peixe. Já o Santos teve um caminho mais longo, batendo Maringá, Londrina, Sport, Corinthians, Figueirense e agora, faz o San-São.

O caminho de cada um foi diferente para chegar nesta semifinal. Enquanto o Tricolor chegou nas oitavas, vindo da Libertadores, o Santos jogou todas as fases da competição.

Os dois times se enfretaram num mata-mata neste ano. Foi pela semifinal do Paulista e a equipe santista se deu melhor, dominando o jogo e vencendo por 2 a 1. Posteriormente, o Santos se tornou campeão paulista.

Esta quarta-feira será dedicada para os primeiros jogos da semifinal. No outro lado da chave, Fluminense x Palmeiras fazem outro confronto importante e de muita história.

Cada time tem suas armas. Mesmo vivendo fases distintas, o fato de ser um clássico iguala todos os problemas. A partida promete e muito. E cada equipe tem seu diferencial para levantar a taça no final da competição.

O time tricolor tenta o inédito feito da conquista da Copa. Mas para isso, precisará passar pelo alvinegro praiano, campeão em 2010 e em busca do Bi.

Isso porque teremos um grande clássico paulista e brasileiro pra abrir as semifinais da Copa do Brasil. São Paulo x Santos fazem o primeiro dos dois duelos, lutando por uma vaga na grande decisão.

A partir de agora, você acompanhará, em todas as suas emoções, mais uma grande partida do futebol nacional. E nesta noite de quarta-feira, as emoções prometem saltar à pele.

Amigo da VAVEL Brasil, um grande abraço. Seja bem-vindo em mais uma transmissão em tempo real com a melhor equipe da internet brasileira.