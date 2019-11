Resultado Figueirense 0x0 Santos no Campeonato Brasileiro 2015

Agradeço a todos pela companhia em mais uma transmissão do Campeonato Brasileiro 2015. Uma boa noite a todos e até a próxima.

Já o Santos, permanece no G-4, e torce para um tropeço do Palmeiras que joga daqui a pouco, para permanecer no grupo dos quatro primeiros.

O Figueirense permanece na 15ª colocação e pode entrar no Z-4 ao término da rodada.

​FIM DE PARTIDA! Figueirense e Santos empatam em 0 a 0 no Orlando Scarpelli

45' Três minutos de acréscimos!

38' ​Amarelo para Fabinho(FIG)

35' Jogo muito aquém das expectativas. As muitas faltas ajudaram a deixar o jogo em ritmo lento.

31' Alteração no Santos: ​Sai: Geuvânio / Entra: Neto Berola

26' Alteração no Santos: ​Sai: Nilson/ Entra: Ricardo Oliveira

16' ​Cartão Amarelo para Ledesma (SAN)

15' Gol do Inter! Vitinho faz Internacional 1 x 0 Joinville​

9' ​Amarelo para Gustavo Henrique (SAN)

2' VANDERLEI!!! ​Grande arrancada de Suelinton, que na entrada da área chutou forte de esquerda, para defesa de Vanderlei.

0' MURALHA!!!! ​Grande jogada do Marquinhos Gabriel, no rebote a bola sobra para Geuvânio que bateu para ótima defesa do Alex Muralha!

​BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes de volta ao gramado.

​INTERVALO NO ORLANDO SCARPELLI!

45' Dois minutos de acréscimos

42' QUE ISSO DUDU? ​Chutão da defesa encontra Dudu, em posição legal, na cara de Vanderlei, mas o atacante do Figueirense pega mal na bola e desperdiça outra ótima chance.

40' ​Amarelo para Suelinton (FIG)

33' A princípio, Gustavo Henrique seguirá na partida.

32' Gustavo Henrique mancando e David Braz já no aquecimento.

24' No minuto seguinte o Vuaden não deu outro pênalti claro, dessa vez em cima do Geuvânio. Semana tenebrosa para o árbitro, que apitou um jogo confuso na quarta-feira, e perdeu o pai ontem.

23' Leandro Vuaden acaba de não dar um pênalti claro para o Figueirense. Gustavo Henrique empurrou Dudu dentro da área.

​20' ​Cartão Amarelo para Dudu (FIG)

19' MILAGRES DE VANDERLEI!!!!!!!! Yago finaliza forte no canto esquerdo, Vanderlei espalma​ e no rebote a bola sobra para Dudu que chuta rente a trave e Vanderlei salvou de maneira fantástica! Dois milagres do arqueiro santista.

14' UHHHHH! ​Mais uma boa chegada do Figueirense, novamente com participação do Carlos Alberto, que dessa vez rolou para Dudu chutar à esquerda do gol de Vanderlei

13'​ Amarelo para João Vitor (FIG)

10' Suelinton foi para a cobrança e mandou longe do gol.

9' Falta perigosa a favor do Figueirense

4' UHHH!​ Carlos Alberto passa por Renato duas vezes, chuta colocado para boa defesa de Vanderlei.

0' Boa pressão do Yago, que roubou a bola do Daniel Guedes e rolou para Carlos Albero carimbar a zaga do Santos.

BOLA ROLANDO! COMEÇA A PARTIDA NO ORLANDO SCARPELLI!

Um minuto de silêncio.

Hino Nacional Brasileiro e hino de Santa Catarina no Orlando Scarpelli!

Equipes em campo!

Mudança no Santos de última hora: Ledesma​ fará sua estreia no lugar de Paulo Ricardo que passou mal no aquecimento

SANTOS ESCALADO! ​Após uma semana com mistérios por causa de um "espião", o técnico Dorival Júnior manda a campo o seguinte time: ​Vanderlei, Daniel Guedes, Werley, Gustavo Henrique e Zeca; Paulo Ricardo, Renato, Marquinhos Gabriel e Lucas Lima; Geuvânio e Nilson.

​FIGUEIRENSE ESCALADO! ​Hudson Coutinho manda a campo os seguintes jogadres: ​Alex Muralha, Suelinton, Bruno Alves, Thiago Heleno e Juninho; Fabinho, João Vitor, Rafael Bastos, Yago e Carlos Alberto; Dudu.

O estádio Orlando Scarpelli será o palco da partida entre Figueirense x Santos, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Dudu. Artilheiro do Figueirense no Campeonato Brasileiro, atacante é a esperança de gols para livrar ainda mais a equipe catarinense do Z-4.

FIQUE DE OLHO: Ricardo Oliveira. Artilheiro do Brasileirão e maior artilheiro nacional, o atacante de 34 anos é a grande esperança da equipe da Vila para conseguir permanecer no G-4.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 15º Figueirense 34 31 04º Santos 49 31

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Figueirense x Santos válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!