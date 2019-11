Resultado Palmeiras x Sport no Brasileirão Série A 2015 (0-2)

23:10 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de sábado (24). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

23:05 Pós-jogo: Sport conquista primeira vitória fora de casa ao bater Palmeiras em confronto direto e encosta no G-4

23:04 Com o resultado desta noite, o Palmeiras fica na sétima colocação com 48 pontos, enquanto o Sport mantém vivo o sonho de chegar ao G-4. Os leoninos estão na sexta posição, com 49 pontos.

23:02 O Pacaembu recebeu um público de 21.184, gerando uma renda de R$ 483.670,00.

23:00 A última vitória do Sport fora de casa na Série A havia acontecido no ano passado e o placar também foi 2 a 0. Neste confronto, os gols leoninos foram marcados por Marlone e André.

49’ Fim de jogo! O Sport bate o Palmeiras por 2 a 0 e consegue a primeira vitória fora de casa nesta Série A.

45’ Quatro minutos de acréscimos nesta etapa final.

44’ Amarelo! Samuel joga o atleta do Palmeiras para fora do campo, sem bola, e recebe cartão.

39’ Última modificação no Sport: Sai: Wendel. Entra: Ronaldo.

38’ Neto Moura toca para Wendel e o volante chuta errado da entrada da área.

33’ Perdeu! André recebe livre na grande área e toca para Samuel, que não vai atrás da bola e perde uma grande chance.

33’ Alteração no Sport: Sai: Élber. Entra: Neto Moura.

32’ Uuuhhh! Gabriel Jesus faz bela jogada, entra na área e chuta para fora.

30’ Palmeiras tenta pressionar para buscar diminuir o placar, mas continua com dificuldade para entrar na área adversária.

22’ Milagre! Dudu chuta de fora da área, a bola desvia e Danilo Fernandes faz grande defesa. Cristaldo pega o rebote livre na pequena área e bate para mais um milagre do arqueiro leonino.

18’ Uuuhhh! Diego Souza aciona Samuel Xavier, que arrisca de fora da área e leva muito perigo à meta alviverde.

17’ Última modificação no Palmeiras: Sai: Mouche. Entra: Gabriel Jesus.

16’ Zé Roberto arrisca de fora da área e o goleiro Danilo Fernandes faz boa defesa.

13’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! André cobra o pênalti com bastante categoria e aumenta a vantagem do Leão. Festa da torcida rubro-negra.

12’ Pênalti para o Sport! Diego Souza recebe de André, entra na área e acaba sendo derrubado por João Pedro, que recebe cartão amarelo.

10’ Danilo! Dudu aparece livre na marca do pênalti e bate para o gol, mas o goleiro rubro-negro faz grande defesa e evita o empate.

6’ Alteração no Sport: Sai: Marlone. Entra: Samuel.

4’ André arranca da esquerda para meio e acaba sendo derrubado pela marcação. O árbitro, entretanto, manda seguir.

1’ Samuel Xavier recebe pela direita e tenta cruzar para Diego Souza, mas a bola vai direto para Fernando Prass.

0’ Começa o segundo tempo!

22:08 Palmeiras volta com duas alterações: Zé Roberto e Dudu entram nas vagas de Allione e Matheus Sales, respectivamente.

22:06 Sport de volta ao campo de jogo. Aparentemente, Falcão mantém os mesmos jogadores da etapa inicial.

21:00 Renê, lateral-esquerdo do Sport: “Estamos bem em todos os setores. Estamos fazendo o que Falcão pediu, marcando forte. Infelizmente o Palmeiras não veio para jogar. Eles estão tentando colocar pilha no jogo. Espero que o árbitro controle bem”.

21:58 Mouche, meia-atacante do Palmeiras: “Eles conseguiram marcar um gol logo no início. Estamos nervosos. Precisamos ser mais precisos para mudar no segundo tempo e ficarmos com a vitória”.

21:57 Samuel Xavier, lateral-direito do Sport: “Conseguimos abrir o placar, mas não podemos ficar atrás esperando o Palmeiras para ficar apenas nos defendendo. Vamos ter inteligência e ver o que o Falcão tem para falar e segurar essa vitória”.

21:56 Fernando Prass, goleiro do Palmeiras: “Marcelo (Oliveira, técnico do Palmeiras) vai ver se precisa ou não (colocar os titulares). Não é questão de jogar com A ou B. Erramos muitos passes e falhamos na marcação. Eles fazem a tabela, o pivô, e a gente não acompanha. Tem que ter mais atenção na marcação”.

49’ Fim do primeiro tempo!

48’ Perdeu! Élber arranca com velocidade e liberdade pela direita e aciona Diego Souza, que entrou livre na área, mas bateu mal para defesa de Prass.

46’ Uuuhhh! Cristaldo entra na área após corte errado de Matheus Ferraz, mas acaba chutando na rede pelo lado de fora.

45’ Quatro minutos de acréscimos nesse primeiro tempo.

43’ Palmeiras tenta pressionar, no entanto, vai encontrando dificuldades para entrar na área e finalizar.

40’ Perdeu! Diego Souza acerta grande passe para Élber, que pega muito mal na bola e perde uma ótima chance.

39’ Sport trabalha a bola no campo de ataque tocando com bastante tranquilidade.

33’ Confusão entre os jogadores no Pacaembu por conta de fair play.

28’ Mouche faz boa jogada pela direita de ataque, no entanto, acaba errando no cruzamento e a bola vai para linha lateral.

25’ Palmeiras toca a bola na frente da área e Mouche chuta da entrada da área, mas erra o alvo.

18’ Amarelo! Matheus Sales, estreante nesta noite, acertou a cabeça do meia-atacante Élber com o pé e recebeu o primeiro cartão do jogo.

18’ Danilo! Bola é cruzada na área e Rafael Marques cabeceia com perigo, mas Danilo Fernandes faz grande defesa.

15’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Marlone arrisca de fora da área e acaba acertando o ângulo esquerdo de Fernando Prass. Golaço do Leão para delírio de sua torcida, presente em bom número no estádio.

13’ Que perigo! Allione acerta lindo passe e deixa Cristaldo na cara do gol, mas a marcação leonina chega bem e trava o atacante no momento do chute.

11’ Uuuhhh! Diego Souza recebe bom passe de Renê, faz linda jogada deixando a marcação para trás e bate para grande defesa de Fernando Prass. Quase um golaço do Leão.

8’ Leoninos fazem grande troca de passe e entram na área, mas Renê falha no último toque.

7’ André faz boa tabela com Marlone, mas acaba errando quando tenta passar para Diego Souza e a defesa alviverde corta com tranquilidade.

3’ Élber tenta puxar contra-ataque pelo meio, mas acaba sendo derrubado. Falta para o Leão.

2’ Palmeiras começa o embate buscando o setor ofensivo, enquanto leoninos tentam evitar a pressão.

0’ Começa! A bola está rolando no Pacaembu para o confronto entre Palmeiras e Sport.

20:57 Fim da execução do hino nacional. A bola vai rolar dentro de instantes.

20:55 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

20:54 Palmeiras e Sport estão no gramado do Pacaembu. Torcida faz a festa.

20:53 Palmeiras subindo para o gramado do Pacaembu.

20:46 Público comparece em bom número ao estádio do Pacaembu, mas ainda está longe de lotar o local.

20:40 O Sport chega para este confronto com dois desfalques. Régis, lesionado, foi vetado pelo departamento médico, enquanto Maikon Leite não atuará por conta de contrato, uma vez que pertence ao Palmeiras. O zagueiro Durval era dúvida para o duelo, mas acabou sendo liberado pelos médicos leonino.

20:38 Caso o Palmeiras consiga os três pontos nesse embate, entra no G-4. Já o Sport, se vencer, ficará apenas a um ponto do grupo dos quatro melhores colocados da Série A do Campeonato Brasileiro.

20:35 A bola vai rolar daqui a pouco no Pacaembu. Santos, quarto colocado, apenas empatou sem gols com o Figueirense e o confronto entre Palmeiras e Sport ganhou ainda mais importância.

20:30 O Leão da Ilha do Retiro conta com duas novidade em relação à equipe que bateu o Atlético-MG na última rodada. Rithely, que cumpriu suspensão, retoma o posto de titular e deixa Ronaldo no banco de reservas, enquanto André, impedido de atuar por força contratual, volta ao comando do ataque no lugar de Hernane Brocador.

20:28 Palmeiras entra em campo com apenas três titulares em campo: Fernando Prass, Allione e Cristaldo. O restante dos atletas estão no banco de reservas por conta do confronto diante do Fluminense no meio da semana pelas semifinais da Copa do Brasil.

20:26 Os suplentes do Sport são os seguintes: Magrão, Ewerton Páscoa, Ferrugem, Neto Moura, Danilo, Ronaldo, Mike, Samuel e Hernane Brocador.

20:24 O técnico Marcelo Oliveira conta com os seguintes jogadores no banco de reservas: Jaílson; Lucas, Nathan, Jackson, João Paulo, Amaral, Zé Roberto, Lucas Barrios, Dudu, Kelvin, Alecsandro e Gabriel Jesus.

20:20 Jogadores do Palmeiras estão no gramado do Pacaembu realizando o trabalho de aquecimento.

20:10 Já o Sport está escalado da seguinte maneira pelo técnico Paulo Roberto Falcão: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Marlone e Diego Souza; Élber e André.

20:00 Com um time misto, o Palmeiras jogará da seguinte maneira: Fernando Prass; João Pedro, Vitor Hugo, Leandro Almeida e Egídio; Matheus Sales, Thiago Santos e Allione; Rafael Marques, Mouche e Cristaldo.

20:00 Palmeiras e Sport estão definidos para o confronto de logo mais.

O estádio do Pacaembu será o palco da partida entre Palmeiras x Sport, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO Palmeiras x Sport: Rafael Marques, atacante do Palmeiras, é a grande esperança do torcedor alviverdes nesta noite. Um dos poucos titulares em campo nesta noite, o atacante deve dar bastante trabalho aos defensores adversários

FIQUE DE OLHO Palmeiras x Sport: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é fundamental para o time rubro-negro. Principal jogador da equipe, o camisa 87 pode ser o diferencial dos pernambucanos para conseguir deixar o time vivo e com grandes chances de chegar ao G-4 da competição.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 5º Palmeiras 48 31 9º Sport 46 31

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

