Pré-jogo: Forte em casa, CRB encara vice-líder Vitória em Maceió

Partida a ser realizada no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL, às 16h30 (horário local). Confronto válido pela rodada 32 do Campeonato Brasileiro da Série B 2015.

Um tradicional duelo nordestino promete movimentar a rodada 32 do Campeonato Brasileiro da Série B. Em casa, o CRB é forte. Dos 43 pontos obtidos até hoje, 32 foram conquistados em Maceió. O time alvirrubro precisa vencer para acabar com qualquer risco matemático de rebaixamento e se manter entre os 40 melhores clubes do futebol brasileiro. O adversário é o Vitória. O vice-líder da competição nacional vai jogar em busca dos três pontos para manter a caça ao líder Botafogo.

Galo e Leão medem forças às 17h30 (16h30 – horário do Nordeste) deste sábado (24), no Estádio Rei Pelé, localizado na capital alagoana. Enquanto os baianos ocupam a segunda colocação, com 56 pontos, o time da casa está na 11ª posição, com 43 pontos ganhos.

Indefinido, CRB joga pela permanência antecipada

O CRB tem uma ótima campanha como mandante. Por isso, tem tranquilidade na tabela de classificação e realizar um trabalho de forma mais leve, apesar da cobrança para não baixar a guarda. O time alagoano teve a sequência de sete jogos de invencibilidade quebrada contra o Luverdense ao perder por 2 a 0, na semana passada. Por isso, vencer para retomar a sequência positiva é o foco da equipe alagoana.

O técnico Mazola Júnior, porém, não pode contar com todos os jogadores do elenco. O goleiro Juliano e os laterais Maranhão, William Cordeiro e Marcos Martins não estão na lista de relacionados. Suspenso, o lateral Jonathan Bocão também está fora. Por outro lado, o zagueiro Audálio, o meia Marcelo Cañete e o atacante Isac retornaram as condições físicas e estão de volta, ainda que talvez não sejam utilizados no time titular.

O time ainda não está definido. Na dupla de volantes, Olívio retorna e a disputa pela segunda vaga deve ficar entre Josa e Glaydson Almeida. No ataque, a dúvida está entre Danilo Bueno ou Maxwell. No meio de campo, devem mesmo ser escalados Gérson Magrão e Clebinho. E o próprio Magrão falou sobre a derrota no último jogo e a expectativa para o duelo contra o tradicional adversário nordestino.

“O time todo está numa crescente, principalmente no returno. Estamos fazendo uma boa campanha, ficamos sete jogos sem perder, uma hora ia acontecer um tropeço. Mas o time vem bem, mesmo perdendo para o Luverdense tivemos várias chances. Espero que contra o Vitória a gente possa fazer um bom jogo. Não só eu, como a equipe toda vem jogando bem, lutando, correndo, o time está crescendo, e espero a força do torcedor ao nosso lado, e, contra o Vitória, que nós possamos entrar ligados”, comentou o meia do Galo.

Definido, Vitória opta pela experiência para derrotar Galo

A caça ao líder continua. Com a derrota do Botafogo ante o Ceará, a distância entre as equipes carioca e baiana permaneceu em três pontos. O Vitória tropeçou em casa diante do Paraná Clube e conquistou um empate. Assim, um triunfo para recuperar os pontos perdidos em Salvador é fundamental para o time sonhar com o título, uma vez que faltam poucos jogos para o final do campeonato.

O rubro-negro finalizou a preparação para o duelo contra o CRB na manhã desta sexta-feira (23) e, em seguida, viajou para Maceió. O último trabalho do escrete foi um rachão, leve atividade para descontrair o grupo. O técnico Vágner Mancini concedeu entrevista coletiva à imprensa e afirmou que o time está definido. Para um duelo contra um forte e experiente clube, uma formação experiente para saber construir a vitória no tempo certo.

Duas alterações serão forçosamente feitas. Pedro Ken e Diego Renan estão suspensos e não jogam. Jorge Wagner e Euller serão os substitutos escolhidos pelo comandante leonino. Recuperados de longas lesões, o goleiro Fernando Miguel e o volante José Welison estão relacionados novamente, mas ficam no banco de reservas.

“O time está definido. Vamos entrar com Jorge Wagner, muito em cima da equipe que vamos enfrentar. O CRB é um time experiente. Flávio é um atleta jovem, ajudaria, mas a entrada do Jorge nos dá uma sustentação maior, pela experiência e também porque o Jorge tem entrado bem nas partidas. Então, estava na hora dele entrar de primeira. Flávio vai seguir como uma excelente opção”, explicou o técnico do Vitória.