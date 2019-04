Resultado Corinthians x Flamengo no Campeonato Brasileiro 2015 (1-0)

Até a próxima partida. Novamente um grande abraço e até lá!

Corinthians tem 70 pontos. Líder. Flamengo tem 44 pontos e está à 6 do G4. A próxima rodada será apenas no fim de semana que vem, já que esse meio de semana teremos Copa do Brasil.

Elias: "Quanto ao cartão, não tem problemas. Temos outros jogadores pra suprir minha ausência. Tenho certeza que irão bem. Mas foi um cartão injusto. Merecemos a vitória. É o maior jogo do Brasil. Temos uma semana para trabalhar para o jogo contra o Atlético."

Fala, Wallace: "Méritos do Corinthians. Jádson foi pro meio, quebrou nossa marcação e o Love foi feliz na finalização."

O líder vence e aumenta a vantagem em 11 pontos. Pressão para o Atlético MG.

94' Termina o jogo em Itaquera!

93' Volta final do relógio. Fiel faz muita festa!

92' Felipe afasta o perigo da área.

91' Mengo insiste e tem escanteio.

91' PAULO VICTOR! Goleiro espalma pedrada de Lucca.

90' Mais quatro minutos.

89' Flamengo ainda tenta o respiro final. Fiel faz festa.

88' MUDA O MENGO: Pará dá a vaga para Airton.

87' No escanteio, Cássio deu um soco na bola e tira o perigo.

87' MUDA O FLA: Canteros entra e sai Everton.

86' Confusão na entrada da área alvinegra. Renato Augusto dá um bico e manda pra escanteio.

85' Entramos na reta final de partida.

84' MUDA O CORINTHIANS: Arana sai e entra Yago.

83' AMARELO, GUILHERME ARANA. Carrinho em Wallace.

82' A partida que o Elias faz é excepcional. Além dele, Ralf e Everton fazem bons jogos.

81' Corinthians troca passes, alterna o lado do campo e controla a posse de bola.

80' MUDA O TIMÃO: Muito aplaudido, Vágner Love sai pra entrada de Danilo.

79' Jogo ainda segue aberto. Flamengo, mesmo com um a menos, é perigoso demais.

78' LOVE.... Contra ataque muito rápido, o atacante dominou, tirou o zagueiro mas isolou de canhota.

77' Corinthians recua demais e espera o Mengo em seu campo, mesmo com um a mais.

76' QUASE. Cruzamento de Alan Patrick, Guerrero sobe de cabeça, mas desequilibrado.

75' Bola dividida na direita e Mengo tem escanteio.

74' QUE SUSTO! Lucca levou pra linha de fundo e mandou cruzado. Passou perto.

73' PRA FORA, FELIPE! Cabeçada no primeiro poste e a bola vai na rede do lado de fora.

72' PRA FOOOOORA, JÁDSON! Uma troca de passes enorme, com movimentação e objetividade. O camisa 10 foi travado por Márcio Araújo. Escanteio.

71' MUDANÇA NO TIMÃO: Malcom dá lugar à Lucca.

70' Márcio Araújo arrisca de longe e isola a bola.

69' Corinthians vai controlando o jogo. Troca passes e ataca na boa.

68' PAULO VICTOR! Ataque muito rápido do Timão, Renato mandou de fora e o goleiro pegou firme!

68' MUDA O MENGO: Paulinho sai e entra Gabriel.

67' AMARELO, EDÍLSON. Matou ataque e puxou Wallace.

66' Corinthians não tem pressa nenhuma. Vence e tem um jogador a mais em campo.

65' PRA FORA, MALCOM! Ataque lindo do Timão com Arana buscando Love. PV tirou de soco e Malcom mandou o rebote na rede do lado de fora.

64' Elias ia fazendo fila pelo meio, mas Paulo Victor estava atento para fazer a defesa.

63' Cada dividida com Paolo Guerrero é uma vibração intensa da Fiel.

62' Outro passe errado de Jádson e Gil precisou rifar a bola na defesa.

61' Cássio tentou sair jogando e mandou uma pedra pra Felipe. Posse para o Mengo.

60' Malcom avançou pela direita, mas atropelou Wallace e cometeu falta no flamenguista.

59' O público na Arena é o novo recorde em jogos corinthianos.

58' PAULO VICTOR! Lance envolvente do ataque corinthiano, só de primeira e Malcom foi travado na hora H.

57' EXPULSO, JONAS! O volante toma o segundo amarelo após entrada fortíssima em Renato Augusto.

56' Público anunciado em 43.515 pessoas.

55' Vontade dos corinthianos é enorme. Não dão espaços.

54' Bagunça na área do Corinthians, mas Cássio pega firme no alto.

53' Love perdeu ótimo contra ataque ao passar muito mal a bola. Flamengo se salva.

52' Marcação corinthiana é forte e tira os espaços Flamengo tem a bola.

51' Jogo recomeça muito parado em faltas. Árbitro marca tudo.

50' Na falta batida, Guerrero estava à frente. Impedimento.

49' Felipe atropela o peruano do Mengo e vem bola na área corinthiana.

48' AMARELO, GUERRERO. Por reclamação.

47' Flamengo vai precisar sair mais ao ataque e teoricamente deixará mais espaços na defesa.

46' Tabela Paulinho e Pará com toque final do flamenguista. Posse corinthiana.

45' Sem mudanças, recomeça o jogo em Itaquera.

Equipes de volta e a bola logo logo vai rolar.

O Corinthians vai, neste momento, abrindo 11 pontos de frente ao Atlético MG. Mas ainda resta todo o segundo tempo na Arena e todo o jogo entre Galo x Ponte Preta.

Fala Pará: "Estamos bem no jogo. Controlamos o time deles, estamos tocando bem a bola, mas sofremos o gol no último lance. Vamos corrigir isso no intervalo."

Fala, Love: "O time entrou muito nervoso. Eles estão tirando nossos espaços e marcando bem. Graças à Deus que trabalhamos bem a bola e consegui marcar."

48' Fim de primeiro tempo na Arena Corinthians.

47' PRA SAIR O DESESPERO! Jogada trabalhada pela esquerda, Malcom teve liberdade e deu um passe fantástico para Love sair livre pela meia direita. O atacante parou, olhou e esperou o goleiro, para dar um tapa de canhota e abrir o placar.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LOVE, PARA O CORINTHIANS!

45' Mais três minutos de jogo.

44' Jádson tentou enfiada para Malcom, mas a bola saiu forte demais.

43' Meio campo do Corinthians errando acima da média. Prejudica o desempenho do time.

42' Partida fica mais lenta e seguem muitos erros.

41' AMARELO, JONAS. Por várias faltas repetidas.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Jorge arrisca de fora da área e manda por cima do gol.

38' Partida é muito travada e com muitas faltas. Além disso, muitos erros de passes.

37' Agora é a vez do Flamengo trabalhar a bola. Mas Márcio Araujo isolou em chute de fora.

36' Corinthians domina mais a partida, mas peca nas finalizações. jogo segue nervoso.

35' Princípio de confusão. Clima quente e o árbitro vai perdendo a mão do jogo.

34' AMARELO, ELIAS. Por reclamação. E está fora do próximo jogo.

33' OPA! Elias briga pela bola, dois travam o corinthiano e o pênalti claro, não é marcado.

32' Corinthians vai se impondo aos poucos e a torcida joga junto.

31' COMO PERDE ESSE GOL, CORINTHIANS? Batida horrível de Alan Patrick, Elias retomou, rolou pra Jádson que saiu livre na cara do gol, mas rolou atrás do Vágner Love.

30' Agora Felipe levantou Guerrero. Mengo tem chance de mandar na área.

29' PERDEU, LOVE! Chegada ótima pela esquerda, Love se antecipou bem, mas furou a cabeçada.

28' PRA FORA, CÉSAR MARTINS! Desvio no primeiro poste, a bola sobrou livre para o zagueiro que isolou.

27' Guerrero protege bem a bola e arma o chute de fora. Houve desvio e é escanteio.

26' Guerrero recebe na esquerda, mas em posição de impedimento.

25' Jogo retorna após atendimento ao goleiro carioca.

24' Jogo parado para atendimento no tornozelo de Paulo Victor.

23' Pará manda de canhota na área, mas Everton comete falta de ataque.

22' Bom ataquealvinegro pela esquerda, mas César retoma bem de Vágner Love.

21' Love recebe com espaço na direita, mas nem cruza e neum chuta, ajudando a defesa carioca.

20' Guererro recebe na canhota, gira e bate pro gol, mas manda à esquerda do gol.

19' LANCE POLÊMICO! Falha do César Martins, Love retomou e foi travado na hora do chute. Ficou a reclamação.

18' Jádson buscou o cruzamento no segundo pau, mas nenhum companheiro chegou para acompanhar o lance.

17' Caneta linda de Edílson em Everton acende a Fiel novamente.

16' LOVE PERDEU! Tabela rápida entre Malcom e Love, o centroavante recebeu na direita, mas bateu muito mal na bola e ela saiu em linha de fundo.

15' César Martins chegava na cabeçada, ms estava impedido.

14' Agora Arana pega por baixo e Flamengo tem chance de mandar na área.

13' Agora quem sente é Wallace. Na área mais sensível do homem. Parece ter sido uma bolada.

12' Flamengo joga com forte marcação e não dá espaços ao Corinthians.

11' Jogador está de volta. A bola volta a rolar.

10' Love segue sendo atendido após cotovelada de Pará. Jogo parado.

9' Entrada muito forte de Pará em Love. Apenas a falta.

8' Ataque carioca pela esquerda com Guerrero, mas estava impedido.

7' Edílson sente um problema na virilha e pode ser trocado em instantes. Yago aquece.

6' A vontade que ambos times demonstram é impressionante, neste começo.

5' A Fiel segue fazendo muita festa. Líder em campo.

4' Jogo muito nervoso, truncado e sem espaços. Muita marcação neste começo.

3' Uma bexiga gigante entrou no gramado, Já retirado pela arbitragem.

2' Boa escapada de Elias pela direita, mas cruzou fechado demais e Malcom não alcançou.

1' Jogo começa quente com duas faltas fortes, uma de cada lado.

0' Autoriza o árbitro. O Clássico dos Milhões está valendo.

Tudo pronto. O clássico vai começar em Itaquera.

Flamengo com sua camisa rubro-negra, calção branco e meias em vermelho e preto.

Corinthians com seu uniforme principal. Camisa branca com mangas pretas, calção preto e meias brancas.

A festa da Fiel é enorme. Arena Corintihans lotada. A bola já já vai rolar.

Equipes no gramado. Cada jogador entrando com uma mulher em campanha pelo Outubro Rosa, para incentivar os exames preventivos de câncer de mama. Agora o Hino Nacional Brasileiro.

Oswaldo de Oliveira fará seu quarto jogo contra o Corinthians. Pelo Palmeiras, perdeu no primeiro dérbi do Allianz Parque, empatou mas passou nos pênaltis pela semifinal do Paulista e venceu no início deste brasileiro na casa alvinegra.

Marcelo Cirino, boa opção para o Mengo, segue com um problema muscular e também é desfalque.

Os dois times têm desfalques. Fagner, Uendel e Bruno Henrique, titulares, estão machucados e apenas os dois laterais podem atuar no próximo fim-de-semana.

Flamengo será o último grande a jogar na casa Corinthiana. Todos os outros grandes já jogaram Arena e todos perderam ao menos uma vez.

O equilíbrio marca o duelo entre os dois times. São 50 vitórias alvinegras contra 49 cariocas e outros 26 empates.

Ainda que já esteja fora do Corinthians há um tempo, Guerrero segue sendo como um dos principais artilheiros do Timão, neste ano. Recentemente, Jadson passou o peruano.

Além disso, Paolo Guerrero é o maior artilheiro estrangeiro do Corinthians. Ele passou Carlitos Tevez, ainda que tenha ficado mais tempo do que o ídolo argentino.

A grande expetativa é para saber a recepção da Fiel torcida para Paolo Guerrero. O autor do gol do título mundial reencontra sua ex-equipe e a casa onde é o maior artilheiro.

Torcida segue chegando, enquanto as equipes começam o trabalho de aquecimento. Flamenguistas também estão presentes em bom número.

Flamengo com Paulo Vitor; Pará, César, Wallace, Jorge; Jonas, Márcio Araújo, Éverton, Allan Patrick, Paulinho; Guerrero. Téc: Oswaldo de Oliveira.

Corinthians escalado com Cássio; Edilson, Felipe, Gil, Arana; Raf; Jadson, Elias, Renato Augusto, Malcom; Love. Téc: Tite.

Além de todos os problemas dentro de campo, o Mengo vive a expectativa das eleições do clube.

O Timão precisa ficar de olho nos cartões amarelos. São vários pendurados e alguns deles de grande importância. O próximo duelo é contra o Galo, em Minas Gerais.

São as duas maiores torcidas do Brasil e dois dos maiores clubes do mundo. Mas o domínio alvinegro vem crescendo demais nas últimas décadas.

A última vitória carioca foi no returno do ano passado, com uma vitória magra por 1 a 0. Ainda neste jogo, Cássio defendeu um pênalti inexistente.

No primeiro turno, o Corinthians quebrou uma dina de não vencer no Maracanã e atropelou o Mengo por 3 a 0, com gols de Elias, Uendel e Jadson.

Corinthians é o líder e tem oito pontos de vantagem para o Atlético MG. Flamengo ainda busca uma vaga na Libertadores e a vitória é fundamental.

Equipes acabam de chegar na casa alvinegra. Será o primeiro jogo dos dois time no horário das 17 horas, pelo horário de Brasília.

São mais de 41 mil pessoas espetadas. Os portões estão abertos e rola um show neste momento, dando ênfase à parceira com um aplicativo de musicas pela internet.

A expectativa é de quebra de recorde de público na partida. Os ingressos estão esgotados há 1 mês.

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x Flamengo, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Renato Augusto, meia. Dito por muitos como o melhor jogador do campeonato, foi novamente convocado para a Seleção por ser o motor do líder do torneio, trabalhando a bola desde a defesa, surgindo no ataque, com ótimos dribles e uma inteligência tática impressionante. Jogará contra a equipe que o revelou.

FIQUE DE OLHO: Alan Patrick, meia. Uma das surpresas no ano flamenguista, o meia é destaque na criação de jogadas, no trabalho na bola parada e nos chutes de fora. Pode surpreender a qualquer momento.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 1º Corinthians 67 31 10º Flamengo 44 31

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

