Resultado Coritiba x São Paulo no Campeonato Brasileiro 2015 (1-2)

Com o resultado, o Coritiba estaciona nos 33 pontos e não consegue sair da zona do rebaixamento. O São Paulo vai a 50 pontos e empata com Santos e Internacional na briga pelo G4, sendo o 5º colocado.

49' FIM DE JOGO!

47' Terceira e última mudança do São Paulo. Entra: Lyanco; Sai: Alexandre Pato.

44' Rogério Ceni sai jogando errado e a bola sobra para jogador do Coxa, que tenta surpreender, mas acaba chutando por cima do gol.

44' Outra vez 4 minutos de acréscimo.

43' São Paulo perde chances por passes errados, enquanto o Coritiba pressiona pelo empate.

38' UUUUUH! Pato sai cara a cara após passe de Thiago Mendes, mas não consegue tirar do goleiro e perde bela chance.

37' Segunda substituição no São Paulo. Entra: Centurión 20; Sai: Michel Bastos 7.

35' Wilson!! Rogério chega pela esquerda em jogada individual e finaliza para boa intervenção do goleiro do Coxa.

32' Cartão amarelo para Luiz Eduardo, por falta em Kléber.

32' Primeira mudança no Tricolor. Entra: Rogério; Sai: Alan Kardec.

29' Última alteração no Coritiba. Entra: Alan Santos; Sai: Ruy.

27' CARTÃO VERMELHO PARA HENRIQUE ALMEIDA! O atacante comete falta grave em Luiz Eduardo e está expulso de campo.

24' Michel Bastos tenta cobrar falta diretamente para o gol, mas pega muito embaixo da bola e manda por cima.

20' Segunda alteração no Coxa: Entra: Negueba; Sai: Carlinhos.

18' Alexandre Pato tabelou com Ganso e chutou de longe, no ângulo do gol!

18' GOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Alexandre Pato!

16' Em cobrança de falta, Ivan chuta e a defesa do São Paulo afasta. No rebote, outro chute do Coxa e defesa tranquila de Rogério Ceni.

14' Michel Bastos corre para receber de Bruno, mas comete falta em Juninho.

11' Alteração no Coritiba: Entra: Juan; Sai: Lúcio Flávio.

8' Alexandre Pato cruza fechado em falta lateral, mas o goleiro Wilson sobe e faz a defesa.

6' Boa triangulação do São Paulo com Ganso, Michel Bastos e Kardec. Michel rola para Reinaldo que chuta para longe, por cima do gol.

0' COMEÇA O 2º TEMPO!

49' FIM DE 1º TEMPO! CORITIBA 1-1 SÃO PAULO!

44' Cáceres acertou no ângulo um belo chute e empatou o jogo! Sem chances para Rogério Ceni!

44' GOOOOOOOOOOL DO CORITIBA! Cáceres!

43' O árbitro anuncia +4 minutos neste primeiro tempo. Vamos até os 49'.

41' Na cobrança do escanteio, Pato cruza fechado e o goleiro Wilson afasta de soco.

40' Defendeu Wilson! Thiago Mendes recebe de Kardec e chuta de fora da área. Wilson espalma para escanteio.

38' Cai o ritmo do jogo, que agora fica mais concentrado no meio-campo, com ligeiro domínio do São Paulo.

32' Pra fora, Ganso! O meia do Tricolor pega a sobra fora da área e chuta de pé direito, mas a bola passa à direita do gol.

27' Defendeu Rogério! Henrique Almeida limpa a marcação e bate, Rogério Ceni faz outra bela intervenção!

25' Ganso enfiou a bola para Kardec e o atacante, na cara do gol, tocou na saída de Wilson. Coritiba 0x1 São Paulo.

25' GOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Alan Kardec!

20' UUUH! Kléber briga com a defesa são-paulina e a bola sobra para Henrique Almeida, que bate de primeira, mas para fora.

19' Cartão amarelo para Rodrigo Caio, por reclamação.

18' Jogo aberto, porém com as duas equipes pecando no último passe. Poucas oportunidades de gol. 0 a 0.

14' Reinaldo cruza da esquerda para Rodrigo Caio, que só cabeceia para fora.

12' Michel Bastos enfia a bola para Pato que sai na cara do gol. Wilson faz outra bela defesa no chute do atacante. Depois, Michel tem chance mas isola para fora.

9' Rogério!! Luiz Eduardo perde a bola para Kléber, que chega cara a cara com o goleiro e chuta, mas Rogério Ceni faz defesa espetacular.

8' Defende Wilson! Pato recebe na esquerda, entra na área e chuta colocado, Wilson espalma bem!

4' Alan Kardec e Rafael Marques também receberam cartão amarelo no lance.

4' Cartão amarelo para Henrique, por chute em Luiz Eduardo. Confusão entre os jogadores no Couto.

1' São Paulo começa com a posse de bola, mas o zagueiro Luiz Eduardo faz lançamento errado e manda direto para a lateral.

0' COMEÇA A PARTIDA! A bola rola para Coritiba x São Paulo no Couto Pereira! Acompanhe com a VAVEL!

O São Paulo joga hoje com seu terceiro uniforme, inteiro bordô, com faixa vermelha e detalhes em dourado na camisa.

O Coxa vem a campo com seu uniforme tradicional, composto por camisa branca com faixas horizontais verdes na altura do peito, calção preto e meiões brancos.

Tricolor confirmado: Rogério Ceni; Bruno, Lucão, Luiz Eduardo e Reinaldo; Thiago Mendes, Rodrigo Caio e PH Ganso; Michel Bastos, Alan Kardec e Pato. Técnico: Doriva.

Coritiba escalado: Wilson; Ivan, Rafael Marques, Juninho e Carlinhos; João Paulo, Cáceres, Lúcio Flávio e Ruy; Henrique Almeida e Kléber. Técnico: Ney Franco.

O estádio Couto Pereira será o palco da partida entre Coritiba x São Paulo, válida pelo Brasileirão 2015.

Mesmo com jogadores e comissão técnica afirmando veementemente que a crise política não interfere no desempenho da equipe em campo, pode-se ver o contrário nos últimos desempenhos do São Paulo. Desde o anúncio de Doriva e, posteriormente, a renúncia do agora ex-presidente Carlos Miguel Aidar, o Tricolor não venceu. Vendo os problemas do adversário, o Coritiba tenta aproveitar o momento conturbado dos paulistas para pontuar no campeonato.

Coxa e Tricolor irão se enfrentar nesta tarde (25), às 17h, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015. A partida, que acontecerá no Couto Pereira em Curitiba, é de extrema importância para ambas as equipes, que buscam objetivos diferentes na competição mas que têm pressa em mostrar uma reação imediata aos seus torcedores.

O Coritiba ocupa atualmente a 17ª posição no campeonato, com 33 pontos, e é o primeiro time na zona de rebaixamento. Caso vença, a equipe paranaense poderá chegar até a 15ª colocação, contando com outros resultados na rodada. Já o São Paulo é, hoje, o 7º colocado do Brasileirão, com 47 pontos. Em caso de vitória, o clube do Morumbi pode terminar a rodada em 5º, dependendo também de resultados de outros jogos.

O árbitro Marielson Alves Silva, da Bahia, auxiliado pelos também baianos Elicarlos Franco de Oliveira e Marcos Welb Rocha de Amorim, comandará a 16ª partida disputada entre as equipes no Couto Pereira em toda a hstória do Brasileirão. O Coxa tem uma leve vantagem: são sete vitórias, seis derrotas, além de três empates no confronto.

Ex-tricolor é a arma alviverde para vencer

O São Paulo terá que se preocupar com um velho conhecido se não quiser ser vencido no Couto Pereira neste domingo: Henrique Almeida. O atacante, revelado nas categorias de base do Tricolor, surgiu como uma grande promessa de Cotia, mas acabou não despontando como esperado e rodou por vários times até chegar no Coritiba, onde vem mostrando um bom futebol.

Além do artilheiro do Coxa no Campeonato Brasileiro, o também ex-são-paulino Juan foi outro relacionado pelo técnico Ney Franco para o confronto de hoje. O lateral-esquerdo, entretanto, deve apenas ser opção no banco de reservas. O jogador não havia sido relacionado nas últimas duas partidas dos curitibanos por conta de um problema no tornozelo.

No último treino antes da partida, os jogadores tiveram que trabalhar pesado. O tradicional 'rachão', que virou hábito nos clubes brasileiros nas vésperas dos jogos, foi deixado de lado e, em vez disso, foi feito um trabalho tático de posicionamento com os atletas. Além disso, Ney Franco também realizou um treino técnico com bolas paradas.

São Paulo tenta vencer a primeira com Doriva para não se distanciar do G-4

O Tricolor trocou de técnico dias antes da renúncia de Carlos Miguel Aidar. Juan Carlos Osorio deixou o clube rumo ao México para treinar a seleção, e para seu lugar o ex-mandatário da equipe escolheu Doriva, até então da Ponte Preta. No entanto, o momento da chegada do novo técnico pode ser um problema para ele.

Por ter sido contratado ainda com o aval do antigo presidente, o ex-pontepretano já começa a ser criticado nos bastidores do clube. Com duas derrotas e um empate em seus três primeiros jogos comandando o São Paulo, Doriva falou de seu trabalho comparando-o com o do antigo treinador da equipe.

"O São Paulo jogava de uma maneira descompactada, jogava com um ataque sem funções defensivas, sem ajudar na marcação, e eu gosto de compactar a equipe ofensiva e defensivamente. Em todo o mundo se vê isso, no melhor futebol que se joga você vê uma equipe em que o ataque marca e a defesa ataca. Isso não existia aqui", afirmou o técnico.

Para o confronto desta tarde, o Tricolor terá quatro desfalques. Os lesionados Luís Fabiano, Breno, e Carlinhos, além do suspenso Matheus Reis. Por outro lado, Rogério poderá voltar à equipe. O jogador ficou de fora da partida contra o Santos por já ter disputado a Copa do Brasil pelo Vitória.

FIQUE DE OLHO Coritiba x São Paulo: HENRIQUE ALMEIDA. Artilheiro do Coxa na competição com nove gols, Henrique Almeida enfrenta sua equipe de formação hoje, e luta para conseguir a vitória do Coritiba e sair da zona do rebaixamento.

FIQUE DE OLHO jogo Coritiba x São Paulo hoje: ALEXANDRE PATO. .Artilheiro do São Paulo no Brasileirão e no ano, Pato não deve continuar no Morumbi em 2016, por ter contrato com o rival Corinthians.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 17º Coritiba 33 31 8º São Paulo 47 31

