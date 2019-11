Resultado Vasco x Grêmio no Campeonato Brasileiro Série A 2015 (0-0)

Ficamos por aqui com a nossa transmissão. Curta a VAVEL Brasil no Facebook e siga no Twitter para ficar por dentro do melhor do futebol e de outras modalidades esportivas. Uma ótima noite de domingo, ótima semana e até a próxima!

Jogo bastante aberto no Maracanã. Vasco e Grêmio criaram chances, mas esbarraram ao pecar nas finalizações ou na boa atuação dos goleiros Martin Silva e Marcelo Grohe. Com o empate, o Grêmio segue em terceiro com 56 pontos, com seis de vantagem ao quarto colocado Santos. Já o Vasco segue há nove jogos sem perder no Brasileiro, mas permanece na lanterna, com 30.

48' FINAL DE JOGO! Criminoso 0 a 0 após tantas chances! Vasco 0x0 Grêmio!

47' Renato Kayser recebe falta.

46' Everton recebe no fundo, tenta cruzar e ganha escanteio.

45' GROHE! Rafael Silva recebe na esquerda da área, traz pro meio e chuta no centro. Grohe agarra firme.

45' Três de acréscimos no Maracanã!

43' ESPALMA MARTIN SILVA! Everton cria espaço pelo meio, manda o chute e o goleiro salva outra. No rebote, impedimento.

42' QUASEEE! Everton faz fila na esquerda da área, leva ao fundo, cruza e Fernandinho cabeceia pra fora!

Troca no Vasco:

Sai: Jorge Henrique.

Entra: Renato Kayser.

41' UUUUUH! Pancada de Galhardo de longe e Martin Silva espalma o chute, evitando a abertura do placar.

40' Passe à frente e Marcelo Grohe, com o pé direito, chuta pra lateral.

39' Bruno Gallo tenta o passe, erra e mata o ataque gremista com falta. Cartão amarelo a ele.

37' Everton tenta o passe para Giuliano na área e Martin Silva segura firme.

37' Christianno pega a sobra de bola alçada na área, tenta o chute de primeira, pega mal e o impedimento é marcado no fundo de campo.

35' Disputa de carrinho entre os atletas. Lateral para o Vasco, lado direito.

Troca no Grêmio:

Sai: Douglas.

Entra: Fernandinho.

33' Tabela de Andrezinho e escanteio para o Vasco conseguido.

31' Levantamento na cobrança de falta e impedimento marcado. Cobra o Grêmio na defesa.

30' Falta para o Vasco sobre Jorge Henrique, que fica sentindo um pouco.

29' Cruzamento de Jorge Henrique, cabeçada pelo meio do Vasco e Grohe segura firme no centro da meta.

28' Cruzamento da direita e a bola passa por toda a extensão da área. Sai jogando o Grêmio.

Troca no Grêmio:

Sai: Maicon.

Entra: Moisés.

26' Troca no Vasco:

Sai: Leandrão.

Entra: Rafael Silva.

25' Do outro lado, Nenê chuta sobre a meta. Tiro de meta para Grohe cobrar.

24' MARTIN SILVA! Tirou com o pé no chute de Maicon! Volante gremista invadia a grande área e finalizava cara a cara.

23' Pedro Rocha ganha a jogada na direita, cruza rasteiro e a zaga empurra para escanteio.

21' Everton finaliza pra fora. Tiro de meta ao Vasco.

21' Inacreditável! Douglas cruza da direita, não há impedimento e Pedro Rocha não domina nem finaliza. Cara a cara com Martin Silva.

19' Falta de Walace sobre Nenê. Vem bola na área do Grêmio.

Troca no Vasco:

Sai: Julio dos Santos.

Entra: Diguinho.

Troca no Grêmio:

Sai: Bobô.

Entra: Everton.

18' Walace finaliza fraco pela linha de fundo.

17' Nenê cruza da esquerda e zaga gremista tira de trás.

15' Giuliano disputa bola de cabeça na área vascaína e o árbitro marca a falta do ataque.

14' Galhardo recebe na área, engatilha o chute, mas é travado!

12' PRA FORA! Maicon abre espaço pelo meio, solta o chute de canhota e a bola vai na rede pelo lado de fora. Tiro de meta.

11' Errado, Julio dos Santos! Vasco sai no contra-golpe, Nenê toca de calcanhar e o volante pega mal na bola. Chute pra fora.

9' ESPALMA MARTIN SILVA! Pancada de Giuliano após cruzamento da esquerda e o chute é espalmado para escanteio pelo goleiro vascaíno.

7' Nenê arrisca o chute de longe e manda alto demais. Tiro de meta.

6' Pressão do Vasco! Passe na direita, tentativa de encobrir Grohe e Galhardo empurra para escanteio.

5' MARCELO GROHE FANTÁSTICO! Cruzamento de Jorge Henrique da esquerda, ajeitada de peito na área para Nenê, que finaliza e Grohe pega no canto, em dois tempos.

4' Galhardo cruza por baixo e defesa vascaína tira.

3' Walace erra passe, Vasco vem no contra-ataque e Nenê chuta fraco. Grohe segura firme.

1' Lateral Christianno sai da defesa, tabela e, no recebimento, chuta forte. Grohe defende no centro da meta.

1' Vasco troca passes na defesa.

0' Bola rolando na etapa final! Vasco 0x0 Grêmio

Vamos ao segundo tempo! Equipes são as mesmas, sem alterações de atletas.

Primeiro tempo movimentado no Maracanã. Grêmio até começou melhor e perdeu grande chance em cruzamento rasteiro de Walace, que Bobô, na pequena área, não alcançou. Depois houve uma desorganização defensiva que deu espaço ao Vasco criar, principalmente com Nenê. As finalizações cruz-maltinas, porém, foram ineficientes, parando no goleiro Marcelo Grohe ou na falta de pontaria. Placar de 0 a 0 e jogo em aberto à etapa final.

"Tá faltando a bola entrar. Time está muito bem. Mostrando personalidade", Nenê, atacante do Vasco.

"Voltar mais esperto no segundo tempo", Bobô atacante do Grêmio.

47' Final de primeiro tempo! Vasco 0x0 Grêmio!

45' Giuliano cruza na área e o impedimento é marcado na disputa de Bobô.

44' Leandrão recebe pelo meio e finaliza fraco, no centro. Grohe segura firme.

43' Douglas disputa na área, cai em dividida e a bola vai aos braços de Martin Silva. Quase consegue a finalização.

42' IMPEDIMENTO! Jogo parado após cobrança de escanteio do Vasco. Na briga pelo rebote, a bola foi recolocada na área e o pano subiu marcando a irregularidade.

41' Andrezinho cobra falta da esquerda e manda sobre o gol. Tiro de meta.

40' NA TRAVE! Cobrança de Nenê explode no poste do goleiro Marcelo Grohe!

39' FALTAAA! Madson derrubado ao lado da grande área! Mais um passo e seria pênalti. Chance do Vasco.

38' PRA FORAAAA! Nenê arma a jogada no contra-golpe, lança o zagueiro Rodrigo, que dá um balão na hora de finalizar e manda por cima, com extremo perigo!

37' MARTIN SILVA! Tira de soco na grande área!

37' Falta sobre Douglas, pelo lado direito, próxima da área.

36' MARCELO GROHE! Nenê dá bonito drible, traz pra perna esquerda, finaliza e o goleiro gremista cai ao solo com a bola em mãos.

34' Giuliano tenta invadir a área e é desamardo. Vai o Vasco.

32' NADA! Andrezinho cai em disputa na área e o árbitro manda seguir.

31' BATEU PRO GOL! Andrezinho recebeu com espaço e buscou o ângulo. A bola passou próxima pela linha de fundo.

30' Lançamento de Galhardo para Bobô e Martin Silva abandona a meta para interceptar com as mãos.

29' Douglas ganha a bola no meio, mas com falta, segundo o árbitro.

27' LINDA DEFESA! Nenê tabela pelo meio, recebe, dispara de esquerda e Grohe voa numa ponte para segurar firme.

26' Cruzamento de Madson, Andrezinho ajeita de cabeça e a defesa chega na cobertura.

25' Galhardo tenta o cruzamento e a bola sai em tiro de meta, sem perigo algum.

23' QUASE! Cruzamento rasteiro de Walace, Bobô não alcança na pequena área e a bola sai caprichosamente pela linha de fundo.

22' Lançamento do Vasco, a bola cai na área para Leandrão, que enquadra o corpo e dispara de primeira. Sobre a meta.

21' PAROU! Giuliano carrega o Grêmio na direita, dá um passe preciso para Bobô, mas impedimento marcado.

19' UUUUH! Andrezinho mete a bola na área, Leandrão disputa, mas zaga do Grêmio tira de qualquer maneira.

17' MARTIN SILVA! Giuliano invade a área, deixa com Bobô, que avança e o goleiro do Vasco sai aos pés dele para segurar a bola.

17' Grêmio troca passes, Galhardo tenta um drible, cai e jogo segue com o Vasco.

15' Giuliano, pelo meio, tenta ligar ao atacante e a defesa desvia o passe em escanteio pela esquerda.

14' Mais um escanteio do lado direito. Galhardo cobra baixo demais e a defesa tira no primeiro pau.

13' Galhardo cobra o corner da direita e a bola faz a curva pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Martin Silva.

12' DE NOVO! Escanteio de Galhardo e Leandrão quase faz contra. Escanteio novamente.

12' OPAAAA! Cruzamento de Galhardo e Rodrigo chega colocando para escanteio, quase marcando contra.

11' Vasco tenta um contra-ataque com Andrezinho, mas abertura para a direita sai mal feita.

9' Lateral Christianno cobra arremesso manual na área e a defesa gremista afasta.

8' Outro escanteio pela esquerda e Douglas cobra forte demais. A bola faz a curva por fora e o árbitro dá tiro de meta.

7' Douglas cobra escanteio e defesa vascaína tira.

6' Grêmio sai de trás, troca passes e Marcelo Oliveira, pela esquerda, erra completamente o cruzamento. Tiro de meta.

4' Madson recebe lançamento no fundo, cruza por baixo e a zaga gremista tira.

3' UUUUUUUH! Nenê cobra na área, Leandrão cabeceia na pequena área e manda por cima! Tiro de meta.

2' Falta novamente! Nenê tentou o drible e sofreu a falta. É praticamente na quina da grande área!

2' Falta cobrada e na cabeçada a bola foi sobre a meta, sem perigo a Grohe.

Cartão amarelo para Walace, do Grêmio. Suspenso na próxima rodada. Não enfrentará o Flamengo.

1' Falta cometida por Walace. É para o Vasco, lado direito.

0' Bola rolando no Maracanã! Saída dos mandantes! Vasco 0x0 Grêmio

Capitães Maicon e Rodrigo participaram do sorteio da saída de bola no centro do campo.

Vamos ao jogo! Hino nacional já foi executado.

Vasco, de camisas pretas, e Grêmio, de camisa tradicional tricolor, no gramado!

Grêmio no Maracanã neste ano com duas derrotas, pelo Brasileirão, e um empate, pela Copa do Brasil.

Panorama do Maracanã na foto do Rafael Bacchin, torcedor do Grêmio.

Notícia de última hora: Júlio César fica fora do jogo. Sentiu no aquecimento. Christianno entra!

Encerrado o aquecimento dos goleiros do Grêmio. Tudo ok com Marcelo Grohe. Bola rola às 17h00, horário de Brasília.

Imagem do Maracanã, ainda vazio, de agora há pouco.

Vasco mais uma vez no Maracanã e hoje com bom público. Torcedor cruz-maltino confiante na arrancada de muitos jogos sem derrota no returno.

No Vasco, vários ex-jogadores com passagem pelo Rio Grande do Sul: zagueiro Rodrigo, meia Andrezinho e o ataque de Jorge Henrique e Leandrão. Além deles, o volante argentino Guiñazú, no banco.

Marcelo Grohe voltando ao gol gremista após sofrer e se recuperar de lesão no ombro.

Grêmio confirmado: Marcelo Grohe; Galhardo, Thyere, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano, Douglas; Pedro Rocha e Bobô.

Vasco escalado: Martín Silva, Madson, Rodrigo, Luan, Julio César; Bruno Gallo, Julio dos Santos, Andrezinho, Nenê; Jorge Henrique, Leandrão.

No Maracanã, foram apenas oito jogos entre os clubes: 3 vitórias do Vasco, 3 empates e 2 vitórias do Grêmio.

Neste domingo, às 17h no Maracanã, Vasco e Grêmio se enfrentam em partida válida pela 32º rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto os cariocas postulam na última colocação do torneio, com 29 pontos somados, o Tricolor aparece na terceira posição, com quase o dobro de pontos (55).

Apesar da situação complicada, o clima é de esperança no Cruz-Maltino. A equipe não perde há oito rodadas e está a apenas quatro pontos de sair da degola. O último revés foi no dia 9 de setembro, na derrota em casa para o Atlético Mineiro por 2 a 1. Para o confronto,Jorginho deve ter praticamente todos os titulares à disposição.

O mesmo não pode ser dito dos porto alegrenses. Para o cotejo de logo mais, entre outras ausências, Roger Machado não pode contar com Luan, artilheiro do time no Nacional. O embate é a chance da equipe se distanciar do Santos, que aparece na luta pela terceira colocação com 6 pontos a menos que os gaúchos.

No Vasco, atenção redobrada nos minutos finais

Em situação delicada na tabela de classificação, o Vasco deve ter uma atenção redobrada nos minutos finais da disputa deste domingo. Afinal, o Cruz-Maltino deixou escapar vitórias nos últimos três compromissos – Avaí, Chapecoense e São Paulo – por gols sofridos nos lances derradeiros.

O atacante Nenê mostrou frustação ao lembrar que a equipe “já poderia estar fora da zona de rebaixamento” não fossem as desatenções nos últimos três cotejos. “Até hoje ainda estou bravo quanto a isso”, afirmou o jogador.

O técnico Jorginho, por sua vez, fez uma projeção do duelo de logo mais. Em entrevista coletiva realizada na última sexta-feira, o comandante deu uma breve caracterização do adversário em tom de elogio.

“Nossa semana de preparação foi muito boa. O Grêmio é uma das equipes mais organizadas do futebol brasileiro, joga diferente, ocupa bem os espaços. É um time que busca o ataque e tenta não deixar o adversário jogar, mas é impossível manter a concentração o tempo todo”, avaliou.

Na sequência, o treinador destacou que os gaúchos irão buscar o triunfo, e que estes tipos de jogos, contra adversários que não vêm apenas com preocupações defensivas, “são os melhores".

“Trabalhamos nos últimos dias algumas situações e esperamos superá-los. Jogos como esse são os melhores. Jogar com um time fechado é difícil. O Grêmio virá em busca da vitória, mas o Vasco é uma grande equipe e irá em busca dos três pontos”, ponderou Jorginho.

Em relação ao time que vai a campo, a dúvida fica por conta de Jorge Henrique. O atacante pouco treinou durante a semana, poupado para realizar trabalhos musculares, e pode dar lugar a Rafael Silva. No treino da última sexta, no entanto, o jogador participou das atividades e saiu um pouco antes dos demais companheiros para seguir seu tratamento.

O lateral Júlio César, que faz trabalho de prevenção, não deve ser problema para o confronto, enquanto Éder Luís ainda se recupera de lesão e não fica à disposição.

Desfalques e dúvidas pelo lado gremista dificultam trabalhos

Para se consolidar no G-3 e afastar a ameaça do Santos, o Grêmio precisa vencer fora de casa, o que não ocorre há mais de um mês. A última vitória gremista longe de seus domínios foi no dia 16 de setembro. Na ocasião, a vítima foi o Atlético Paranaense, que, jogando no Couto Pereira, foi derrotado por 2 a 1.

Em contraste com o rival, o Mosqueteiro tem desfalques - importantes - para o embate no Maracanã. Suspenso, o zagueiroPedro Geromel é ausência confirmada e dá a vaga para Rafael Thyere, que forma a dupla de zaga com Erazo. Outra ausência de peso é a de Luan. Com um edema na coxa direita, o atacante sequer foi relacionado para a partida. Ramiro e Edinho, que se recuperam de lesão, também não vão para o duelo.

Por outro lado, a equipe deve contar com o retorno de Marcelo Grohe. O goleiro ficou fora dos dois últimos compromissos gremistas em função de uma lesão no ombro direito, mas passou no teste de sexta-feira e viaja com o grupo para o Rio de Janeiro. Por precaução, outros dois arqueiros foram relacionados: Bruno Grassi e Léo. Caso Grohe não tenha condições de atuar, o primeiro assume o posto.

Substituto de Luan no ataque, Pedro Rocha foi questionado sobre a importância da volta do goleiro da Seleção ao time titular.

“O Marcelo é um cara que está há bastante tempo no Grêmio, é um cara muito experiente. É um grande jogador, tanto é que está na Seleção Brasileira. A volta dele vai ser importante para o grupo por conta da experiência", opinou.

Em outro momento, o garoto teceu um breve comentário sobre como deve ser a atitude do Tricolor frente à situação vascaína, afirmando que “o Vasco está numa situação complicada, vai querer jogar e a gente tem que saber aproveitar isso”.

Em relação à saída de Luan e o ingresso de Pedro Rocha, o técnicoRoger Machado afirmou que o segundo "é mais agudo, tem a vitória pessoal através da velocidade, vem ajustando o posicionamento defensivo".

"Acho que ele (Pedro Rocha) conseguiu incorporar o que tenho dito aos jogadores do lado. Que eles marcam o setor e não são marcadores de lateral. É importante estar sempre perto do gol. Se acompanhar o defensor vão pisar na linha de fundo. Ele finaliza bem, tem gana de gol, gosta de estar perto", encerrou o treinador.

Ao todo, são 77 jogos entre Vasco e Grêmio: 34 vitórias gremistas, 18 empates e 25 vitórias vascaínas.

Pedro Geromel, ausência pelo terceiro cartão amarelo, dá lugar a Rafael Thyere. O jovem fará dupla com o equatoriano Erazo na zaga gremista.

No Grêmio, Luan, com problema na coxa, é desfalque. O jogador já preocupava por dores no pé e o edema na coxa veio para sacá-lo de vez dos planos de Roger Machado. Pedro Rocha e Bobô deve ser o ataque de início.

O lateral Júlio César realizou trabalhos específicos e deve estar à disposição de Jorginho. O atacante Éder Luís, por outro lado, fica fora do confronto.

No Vascão, Jorge Henrique treinou pouco durante a semana e é a dúvida no ataque. Se não for para o jogo, o cotado é Rafael Silva, o talismã da temporada, autor de gol salvador no título carioca e de classificação nas oitavas da Copa do Brasil.

No primeiro turno, o Grêmio bateu o Vasco por 2 a 0 na Arena, em Porto Alegre. Anderson Salles (contra) e Pedro Rocha anotaram os tentos gremistas.

Já o Vasco vem de empate fora de casa contra o São Paulo. Um placar de 2 a 2 bastante polêmico, com pênalti marcado a favor e pênalti ignorado para o Vasco, além de reclamação de falta de ataque no segundo gol do tricolor paulista. A igualdade no score foi a terceira consecutiva do Gigante da Colina, que já não perde há oito rodadas.

Grêmio entre a paz e a pressão: uma vitória o faz disparar novamente na 3ª colocação, abrindo vantagem aos clubes abaixo. Porém, uma derrota colocará pressão nos próximos jogos, principalmente após a perda na última rodada para a Chapecoense, em casa, por 3 a 2.

Em situações opostas, Vasco e Grêmio chegam a esse duelo decisivo no Brasileirão. O Tricolor busca consolidar a vaga na Copa Libertadores, ainda ameaçada pelas equipes que vem atrás. Já o Cruz-Maltino quer, desesperadamente, sair do rebaixamento até o fim do torneio por pontos corridos. No momento, apesar da reação e de estar há 8 jogos sem perder no campeonato, é o lanterna com 29 pontos.

O estádio Maracanã será o palco da partida entre Vasco x Grêmio pela 32ª rodada do Brasileirão 2015. Expectativa de bom público de vascaínos que sonham com o time deixar a zona de rebaixamento no campeonato.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

CLASSIFICAÇÃO PT JG 3º Grêmio 55 31 20º Vasco da Gama 29 31

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto à tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado por W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente, o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado à Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

